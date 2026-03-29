Transports

TCL : fermeture du funiculaire F2, voici comment vous déplacer jusqu’à Fourvière

TCL : fermeture du funiculaire F2, voici comment vous déplacer jusqu’à Fourvière

À Lyon, le funiculaire F2 entre Vieux Lyon et Fourvière sera totalement interrompu du 7 au 22 avril pour maintenance. Des solutions alternatives sont prévues pour les usagers.

Mauvaise nouvelle pour les habitués de Fourvière. Le funiculaire F2, qui relie Vieux Lyon à la colline, sera totalement interrompu du 7 au 22 avril en raison de sa maintenance annuelle. Une fermeture temporaire mais incontournable pour garantir la sécurité du réseau TCL.

Chaque année, cette ligne emblématique du réseau lyonnais fait l’objet d’un contrôle approfondi. Au programme : inspection des câbles, des systèmes de freinage, du matériel roulant et de l’ensemble des infrastructures. Des tests en conditions réelles sont également réalisés, notamment des essais de freinage à pleine charge.

Aucun service pendant 15 jours

Concrètement, le funiculaire F2 ne circulera pas du tout pendant cette période. Un technicien habilité passera au crible l’intégralité des installations, des rails aux équipements de sécurité, dans le cadre d’une procédure réglementaire stricte.

Pour éviter une coupure totale d’accès à Fourvière, TCL met en place une solution de remplacement.

Des bus relais circuleront entre Fourvière, Saint-Just et Minimes, avec une amplitude horaire large :
    •    premier départ dès 5h50,
    •    dernier départ autour de 23h.

Autre ajustement pour absorber le flux de voyageurs : la ligne F1 sera renforcée. Elle circulera avec une fréquence accrue, toutes les 7 à 10 minutes, pendant toute la durée des travaux.

Si la fermeture peut compliquer les déplacements, notamment pour les touristes et les habitants du secteur, TCL insiste sur le caractère indispensable de cette maintenance.

Le funiculaire, exploité en site propre, fait déjà l’objet de contrôles quotidiens, hebdomadaires et mensuels. L’inspection annuelle reste toutefois l’étape la plus poussée.

Tags :

funiculaire

f2

1 commentaire
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dans l'oeuf le 29/03/2026 à 14:51
aimelyon a écrit le 29/03/2026 à 14h34

Des bus relais circuleront entre Fourvière, Saint-Just et Minimes pour bien polluer lorsqu'on monte les pentes à pieds.

tant mieux, il va falloir étouffer ces écolos

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Ex Précisions le 29/03/2026 à 14:38

Pas la peine de monter à Fourvière, si c'est pour prier il n'y a qu'à aller à la cathédrale St-Jean au pied de la colline.
Et les touristes n'ont qu'à monter à pied...

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aimelyon le 29/03/2026 à 14:34

Des bus relais circuleront entre Fourvière, Saint-Just et Minimes pour bien polluer lorsqu'on monte les pentes à pieds.

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