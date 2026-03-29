"Pour qui roules-tu ?" : clash au PCF après les propos d’André Gerin

La tension ne retombe pas à Vénissieux. Après les déclarations incendiaires de André Gerin, la section locale du Parti communiste sort du silence… et répond avec fermeté.

Les militants communistes dénoncent des propos "excessifs" et jugés nuisibles, dans un contexte déjà tendu après l’élection du nouveau maire LFI Idir Boumertit, mettant fin à la mainmise du PCF sur la 3e ville du Rhône depuis la Libération.

Dans leur réponse, les communistes vénissians ne mâchent pas leurs mots. Ils estiment que les déclarations d’André Gerin, centrées sur le communautarisme, sont "hors sol" et deviennent "au mieux inaudibles, au pire insupportables".

Une attaque directe à l'ex-député-maire qui dénonçait quelques jours plus tôt "un islamisme politique qui divise les citoyens" à Vénissieux.

"Mais pour qui roules-tu ?", interrogent les militants, accusant André Gerin de faire le jeu de la droite et de l’extrême droite. Selon eux, ses prises de position offrent des arguments à leurs adversaires politiques, au moment même où la gauche locale sort fragilisée du scrutin.

Déjà écarté de la campagne municipale, André Gerin assume depuis plusieurs mois une ligne critique vis-à-vis des alliances entre le Parti communiste et La France insoumise.

La section locale lui reproche aujourd’hui d’avoir préféré "exister dans la presse" plutôt que de soutenir la liste menée par l’ancienne maire Michèle Picard. "Peut-être aurais-tu trouvé les 25 voix qui nous ont manquées ?", tacle le communiqué.

Un appel à ne plus s’exprimer au nom du parti

Le communiqué se conclut sur une demande claire : que l’ancien élu cesse de mêler le Parti communiste à ses prises de position publiques. Une manière de marquer une rupture nette avec une figure historique de la ville.

André Gerin victime d'une purge ?