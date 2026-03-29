"Pour qui roules-tu ?" : clash au PCF après les propos d’André Gerin

La tension ne retombe pas à Vénissieux. Après les déclarations incendiaires de André Gerin, la section locale du Parti communiste sort du silence… et répond avec fermeté.
Les militants communistes dénoncent des propos "excessifs" et jugés nuisibles, dans un contexte déjà tendu après l’élection du nouveau maire LFI Idir Boumertit, mettant fin à la mainmise du PCF sur la 3e ville du Rhône depuis la Libération.
Dans leur réponse, les communistes vénissians ne mâchent pas leurs mots. Ils estiment que les déclarations d’André Gerin, centrées sur le communautarisme, sont "hors sol" et deviennent "au mieux inaudibles, au pire insupportables".
Une attaque directe à l'ex-député-maire qui dénonçait quelques jours plus tôt "un islamisme politique qui divise les citoyens" à Vénissieux.
"Mais pour qui roules-tu ?", interrogent les militants, accusant André Gerin de faire le jeu de la droite et de l’extrême droite. Selon eux, ses prises de position offrent des arguments à leurs adversaires politiques, au moment même où la gauche locale sort fragilisée du scrutin.
Déjà écarté de la campagne municipale, André Gerin assume depuis plusieurs mois une ligne critique vis-à-vis des alliances entre le Parti communiste et La France insoumise.
La section locale lui reproche aujourd’hui d’avoir préféré "exister dans la presse" plutôt que de soutenir la liste menée par l’ancienne maire Michèle Picard. "Peut-être aurais-tu trouvé les 25 voix qui nous ont manquées ?", tacle le communiqué.
Un appel à ne plus s’exprimer au nom du parti
Le communiqué se conclut sur une demande claire : que l’ancien élu cesse de mêler le Parti communiste à ses prises de position publiques. Une manière de marquer une rupture nette avec une figure historique de la ville.
André Gerin victime d'une purge ?
Maire de Vénisieux, Gerin a su s'opposer à la main mise des frères musulmans !Signaler Répondre
Qui se souvient des propos du ministre du travail algérien qui parlait de la France comme de son principal ennemi. Plus facile que de s"attaquerc aux problèmes intrinqèques locaux !Signaler Répondre
Il a des arguments aujourd'hui bien étayés correspondant malheureusement à une réalité quu dérange tant. Pas très facile de se regarder dans une glace et en être coresponsable, c'est tellement devenu un repoussoir électoral bien entretenu par de lamentables politiciens soi-disant antifa. Il est grand temps que le PC retrouve la vue depuis des lustres leurs adhérents nombreux ont quittés le navire.Signaler Répondre
et ta grand mère roule pour l'inquisition EspagnoleSignaler Répondre
Bien d'accord avec vous, je ne suis pas de son bord et l'ai cotoyé pendant des années mais je confirme : c'est un exemple d'intégrité. N'en déplaise à certains...Signaler Répondre
Marchais voulait stopper l'immigration au nom de la lutte contre le capitalisme, mais il disait aussi que les travailleurs immigrés étaient des camarades et des Français a part entière, et que la gauche et les syndicats devaient les défendre face aux patrons capitalistes..Signaler Répondre
c'est très éloigné des discours des racelards qui s'approprient Marchais en 2026.
Depuis la tombe, Marchais ne peut plus répondre aux droitards qui déforment ses propos.
Au fait: En 1993 George Marchais fera expulser du PC les rouge-bruns et les racistes pro-Serbes, dont un certain Alain Soral.. (qui faisait de l'entrisme au PCF sur les conseils de l'écrivain d'extrême droite Alain De Benoist)
Si le PCF ne veut plus parler des vrais problèmes (ici de l'islamisme comme vecteur de dégradation progressive de la vie des citoyens), au motif que cela ferait le jeu du RN, c'est que le PCF roule pour l'islamisme.Signaler Répondre
Ses propos sont parfaitement conformes et c'est ça qui gêneSignaler Répondre
Je n'ai jamais partagé les idées d'André Gérin, mais en l'occurrence, il a fondamentalement raison. Et ce qui se passe aujourd'hui tant à Vénissieux qu'à Vaulx en Velin est très inquiétant pour l'avenir.Signaler Répondre
Coucou Dédé..Signaler Répondre
Si tu te considères de gauche, mais que personne a gauche ne t'apprécie tandis que CNews, les identitaires, Damien Rieu et LyonMag t'adorent, il se pourrait que tu ne sois pas de gauche.
Peut être même que ta place est au RN ou chez Reconquête..
Et même diagnostic pour Eric Naulleau et Michel Onfray
tant mieux ?Signaler Répondre
"""""André Gerin victime d'une purge ?""Signaler Répondre
La purge, c'est maintenant 😂😂
La première question que les communistes devraient se poser, ce n'est pas de savoir si Gérin fait le jeu de l'extrême droite, mais plutôt de savoir s'il a raison!Signaler Répondre
Pourtant georges Marchais demandait en 1981 demandait de stopper l'immigration réclamée par les patrons pour faire baisser les salaires. le Pcf doit fermer boutique. Il n'a plus raison d'etre en 2026 : un defaite politique et ideologiqueSignaler Répondre
Mais comment le parti communiste peut il encore exister ???????Signaler Répondre
André Gérin n'est pas victime d'une purge, par contre écouter un discours d' André Gérin est une purge..Signaler Répondre
C'est un mélange entre un discours de pascal Praud et un discours de Slobodan Milosevic sur le communautarisme Musulman..
Ouste les rouge-bruns et les apparatchiks staliniens islamophobes !!!
Vénissieux est déjà hors sol depuis très longtemps alors rien de nouveau sous le soleil !Signaler Répondre
Le pays devient des territoires communautaires gar .... au retour de bâton!
Gérin pourrait être amusant, si ce n'était pas aussi dramatique.Signaler Répondre
Qui a permis l'implantation des islamistes et leur a léché le c.l pendant ses mandats ? Les grands frères, il a oublié ?
Pourquoi ils ne l'ont pas viré du PCF au lieu de lui demander de se taire ?Signaler Répondre
Peut-être parce qu'il représente 10% de leurs adhérents dans cette commune, et qu'ils sont déjà à terre ;-)
Tu connais pas la pensée unique du communisme ?Signaler Répondre
il aurait fini au goulagSignaler Répondre
pfffff, André Gérin est juste victime de lui-même, de son grand âge, peut-être même un début de sénilité !Signaler Répondre
Bref, le parti aura bien fait de l'écarter, Gérin devient néfaste et nauséabond à faire le jeu du RN.
Il lui aurait été honorable de reconnaitre sa défaite.
je n'ai jamais partagé ses idées.... mais c'est un homme intègre et fidèle à ses engagements Pas étonnant que ses propos ne soient pas appréciés par ceux qui voient la politique avec un œil destructeur, nocif et insultantSignaler Répondre
Dieu se rit des hommes qui cherissent les causes...et pâta et coufin. Fallait y penser bien avant M'sieur l'ancien Député-maire de... Veninc.Signaler Répondre