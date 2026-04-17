Politique

Distribution du courrier suspendue après des fusillades à Vénissieux : le maire se mobilise, une réunion ce vendredi

Distribution du courrier suspendue après des fusillades à Vénissieux : le maire se mobilise, une réunion ce vendredi

Après la suspension temporaire de la distribution du courrier dans le quartier Joliot-Curie, à Vénissieux, la municipalité annonce une mobilisation rapide pour sécuriser les agents et rétablir le service.

La situation reste tendue dans le quartier Joliot-Curie, à Vénissieux. À la suite de violences et de fusillades survenues la semaine dernière, La Poste a décidé de suspendre temporairement la distribution du courrier et des colis dans certaines rues.

Face à cette décision révélée par LyonMag, la municipalité insoumise se veut réactive. Le maire Idir Boumertit s’est rendu au centre postal de la commune pour rencontrer les équipes, écouter leurs inquiétudes et leur témoigner son soutien.

Dans un communiqué, la Ville insiste sur la nécessité de concilier deux impératifs : garantir la sécurité des agents et assurer la continuité du service public pour les habitants. Dans cette optique, un travail collectif doit être engagé rapidement entre l’ensemble des acteurs concernés.

Une réunion dès ce vendredi

Une réunion est programmée dès ce vendredi, réunissant les services municipaux, la Poste, les forces de police, les acteurs de terrain, dont la prévention spécialisée.

L’objectif affiché est de trouver des solutions concrètes pour permettre une reprise du service dans les meilleurs délais, tout en sécurisant les conditions d’intervention des facteurs. Un voeu pieu, dont on ignore s'il pourra être réalisé à court ou moyen terme par les principaux concernés.

En attendant, les habitants du 103 et du 129 boulevard Joliot Curie ainsi que du 50 rue et du 52 rue Vallet sont priés d'aller récupérer leur courrier au bureau de poste principal de Vénissieux.

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vénissieux

Idir Boumertit

19 commentaires
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phil 6 le 17/04/2026 à 10:14

il devrait demander à ses amis de la jeune garde de protéger les facteurs

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lolotoooôooo le 17/04/2026 à 10:12
Wallahhh a écrit le 17/04/2026 à 09h26

Hors de question , il faut rappeler que la police tue et à la culture du viol !!

Calahann, sors de ce corps :)

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phil 6 le 17/04/2026 à 10:11
LéoChater a écrit le 17/04/2026 à 08h40

Il a peut être les mains dans les poches tout le temps, mais ce lfiste a au moins le mérite d'habiter dans la commune ou il est le maire........

mdr il a tout compris , il habite Caluire

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LFI pour de vrai le 17/04/2026 à 10:01

Interressant
LFI confronté à la réalité du terrain.
Hurler comme a l'assemblée nationale est ce suffisant ?

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Autocat le 17/04/2026 à 09:51

La nouvelle France. Mais n'oublions pas que les trafiquants ont un deal avec la Police: Vous nous signaler les intégristes susceptibles de commettre un attentat, et on vous laisse plus ou moins tranquille...

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Wallahhh le 17/04/2026 à 09:26
Lfi guignol a écrit le 17/04/2026 à 09h03

En 2026, les facteurs sous escorte policière
Quel malheur pour ses habitants
Quel erreur d’avoir choisi lfi

Hors de question , il faut rappeler que la police tue et à la culture du viol !!

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1789 le 17/04/2026 à 09:15

Les Ducros qui se décarcasse peuvent livrer le courrier.

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Lfi guignol le 17/04/2026 à 09:03

En 2026, les facteurs sous escorte policière
Quel malheur pour ses habitants
Quel erreur d’avoir choisi lfi

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Droit dans ses bottes le 17/04/2026 à 08:51

Alors, c'est le moment de voir ce que va faire LFI ???

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LéoChater le 17/04/2026 à 08:40

Il a peut être les mains dans les poches tout le temps, mais ce lfiste a au moins le mérite d'habiter dans la commune ou il est le maire........

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lolotoooôooo le 17/04/2026 à 08:39

Blablablabla, comme ses prédécesseurs....

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ancien caviste le 17/04/2026 à 08:34
Alouf1959 a écrit le 17/04/2026 à 08h13

à mon humble avis, il manque un acteur majeur à la réunion de ce jour !!!

Vous avez tout compris !
Tant que les dealers seront présents autour des boites aux lettres...au moment du passage du facteur !

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INSOUMINABLES le 17/04/2026 à 08:27

Vous avez élu ça...... bonne chance !

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Alouf1959 le 17/04/2026 à 08:13

à mon humble avis, il manque un acteur majeur à la réunion de ce jour !!!

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reddrexx le 17/04/2026 à 08:10

Bha c'est juste la nouvelle France.. Pas de quoi a s'inquiéter... c'est juste une question d'habitude

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 17/04/2026 à 08:00

Ensuite. Suspendre définitivement l'alimentation électrique. Couper l'eau. Installer des checkpoints aux lieux stratégiques. Enfin couvre-feu .

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pie69 le 17/04/2026 à 07:47

Venissieux a voté LFI : qu’ils se débrouillent !

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police partout justice nulle part le 17/04/2026 à 07:14

travailleurs,habitants et délinquants tous unis à Venissieux grâce à LFI,merci

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 17/04/2026 à 07:05

Les facteurs seront donc équipés de gilets pare-balle lourds et de casque lourd pour distribuer le courrier à moins que le RAID les escortent pour la distribution 😅

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pasquoil le 17/04/2026 à 07:03

LFI 😂😂😂😂😂😂

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Solidarité 69 le 17/04/2026 à 06:46

LFI, les pompiers pyromanes.

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Rob le 17/04/2026 à 06:42

Mes chers habitants ca ne fait hélas que commencer j'en ai bien peur soyez fort.

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Ex Précisions le 17/04/2026 à 06:38

Va-t-il "apaiser" Vénissieux ?
J'en doute rien qu'avec le contexte judiciaire actuel...

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le maire se mobilise le 17/04/2026 à 06:25

nooon!! LE MAIRE MO-BI-LISE!!il va falloir une conscription !!c est toute la ville qui doit se mobiliser!!façon armees de l an II...avec cuirasses et porte avions!!s il suffisait que le maire se mobilise tout seul, çà faitbien longtemps que le probleme aurait ete resolu..il commence juste à employer le langage standard ..

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