Distribution du courrier suspendue après des fusillades à Vénissieux : le maire se mobilise, une réunion ce vendredi

La situation reste tendue dans le quartier Joliot-Curie, à Vénissieux. À la suite de violences et de fusillades survenues la semaine dernière, La Poste a décidé de suspendre temporairement la distribution du courrier et des colis dans certaines rues.
Face à cette décision révélée par LyonMag, la municipalité insoumise se veut réactive. Le maire Idir Boumertit s’est rendu au centre postal de la commune pour rencontrer les équipes, écouter leurs inquiétudes et leur témoigner son soutien.
Dans un communiqué, la Ville insiste sur la nécessité de concilier deux impératifs : garantir la sécurité des agents et assurer la continuité du service public pour les habitants. Dans cette optique, un travail collectif doit être engagé rapidement entre l’ensemble des acteurs concernés.
Une réunion dès ce vendredi
Une réunion est programmée dès ce vendredi, réunissant les services municipaux, la Poste, les forces de police, les acteurs de terrain, dont la prévention spécialisée.
L’objectif affiché est de trouver des solutions concrètes pour permettre une reprise du service dans les meilleurs délais, tout en sécurisant les conditions d’intervention des facteurs. Un voeu pieu, dont on ignore s'il pourra être réalisé à court ou moyen terme par les principaux concernés.
En attendant, les habitants du 103 et du 129 boulevard Joliot Curie ainsi que du 50 rue et du 52 rue Vallet sont priés d'aller récupérer leur courrier au bureau de poste principal de Vénissieux.
il devrait demander à ses amis de la jeune garde de protéger les facteursSignaler Répondre
Calahann, sors de ce corps :)Signaler Répondre
mdr il a tout compris , il habite CaluireSignaler Répondre
InterressantSignaler Répondre
LFI confronté à la réalité du terrain.
Hurler comme a l'assemblée nationale est ce suffisant ?
La nouvelle France. Mais n'oublions pas que les trafiquants ont un deal avec la Police: Vous nous signaler les intégristes susceptibles de commettre un attentat, et on vous laisse plus ou moins tranquille...Signaler Répondre
Hors de question , il faut rappeler que la police tue et à la culture du viol !!Signaler Répondre
Les Ducros qui se décarcasse peuvent livrer le courrier.Signaler Répondre
En 2026, les facteurs sous escorte policièreSignaler Répondre
Quel malheur pour ses habitants
Quel erreur d’avoir choisi lfi
Alors, c'est le moment de voir ce que va faire LFI ???Signaler Répondre
Il a peut être les mains dans les poches tout le temps, mais ce lfiste a au moins le mérite d'habiter dans la commune ou il est le maire........Signaler Répondre
Blablablabla, comme ses prédécesseurs....Signaler Répondre
Vous avez tout compris !Signaler Répondre
Tant que les dealers seront présents autour des boites aux lettres...au moment du passage du facteur !
Vous avez élu ça...... bonne chance !Signaler Répondre
à mon humble avis, il manque un acteur majeur à la réunion de ce jour !!!Signaler Répondre
Bha c'est juste la nouvelle France.. Pas de quoi a s'inquiéter... c'est juste une question d'habitudeSignaler Répondre
Ensuite. Suspendre définitivement l'alimentation électrique. Couper l'eau. Installer des checkpoints aux lieux stratégiques. Enfin couvre-feu .Signaler Répondre
Venissieux a voté LFI : qu’ils se débrouillent !Signaler Répondre
travailleurs,habitants et délinquants tous unis à Venissieux grâce à LFI,merciSignaler Répondre
Les facteurs seront donc équipés de gilets pare-balle lourds et de casque lourd pour distribuer le courrier à moins que le RAID les escortent pour la distribution 😅Signaler Répondre
LFI 😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
LFI, les pompiers pyromanes.Signaler Répondre
Mes chers habitants ca ne fait hélas que commencer j'en ai bien peur soyez fort.Signaler Répondre
Va-t-il "apaiser" Vénissieux ?Signaler Répondre
J'en doute rien qu'avec le contexte judiciaire actuel...
nooon!! LE MAIRE MO-BI-LISE!!il va falloir une conscription !!c est toute la ville qui doit se mobiliser!!façon armees de l an II...avec cuirasses et porte avions!!s il suffisait que le maire se mobilise tout seul, çà faitbien longtemps que le probleme aurait ete resolu..il commence juste à employer le langage standard ..Signaler Répondre