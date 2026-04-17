Distribution du courrier suspendue après des fusillades à Vénissieux : le maire se mobilise, une réunion ce vendredi

La situation reste tendue dans le quartier Joliot-Curie, à Vénissieux. À la suite de violences et de fusillades survenues la semaine dernière, La Poste a décidé de suspendre temporairement la distribution du courrier et des colis dans certaines rues.

Face à cette décision révélée par LyonMag, la municipalité insoumise se veut réactive. Le maire Idir Boumertit s’est rendu au centre postal de la commune pour rencontrer les équipes, écouter leurs inquiétudes et leur témoigner son soutien.

Dans un communiqué, la Ville insiste sur la nécessité de concilier deux impératifs : garantir la sécurité des agents et assurer la continuité du service public pour les habitants. Dans cette optique, un travail collectif doit être engagé rapidement entre l’ensemble des acteurs concernés.

Une réunion dès ce vendredi

Une réunion est programmée dès ce vendredi, réunissant les services municipaux, la Poste, les forces de police, les acteurs de terrain, dont la prévention spécialisée.

L’objectif affiché est de trouver des solutions concrètes pour permettre une reprise du service dans les meilleurs délais, tout en sécurisant les conditions d’intervention des facteurs. Un voeu pieu, dont on ignore s'il pourra être réalisé à court ou moyen terme par les principaux concernés.

En attendant, les habitants du 103 et du 129 boulevard Joliot Curie ainsi que du 50 rue et du 52 rue Vallet sont priés d'aller récupérer leur courrier au bureau de poste principal de Vénissieux.