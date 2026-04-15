Depuis le 29 mars, une véritable guerre de territoire s’est installée dans le secteur du boulevard Joliot-Curie, entre Parilly et le centre-ville. À quatre reprises, des coups de feu ont été tirés dans ce périmètre, sur fond de guerre de territoire liée au trafic de stupéfiants.
Malgré l’annonce de renforts policiers lors du déplacement du préfet délégué à la sécurité, accompagné du maire de la commune, l’inquiétude reste vive, notamment chez les facteurs.
Selon nos informations, La Poste a pris une décision exceptionnelle : suspendre la distribution du courrier dans les zones les plus exposées. Une affiche a été placardée dans les halls d’immeubles concernés, évoquant une impossibilité d’exercer dans des conditions normales.
"Suite aux dernières évolutions de la situation dans le quartier, La Poste n'est plus en mesure de distribuer le courrier (simple et recommandés) et les colis de manière sécurisée." Sont concernés les adresses suivantes : le 103 et le 129 boulevard Joliot Curie ainsi que le 50 rue et le 52 rue Vallet.
Sur place, le constat est sans appel. Les façades portent encore les stigmates des violences : impacts de balles visibles sur les murs et les vitres, voitures endommagées, et tags mentionnant les prix de stupéfiants.
Depuis le 3 avril 2026, les habitants doivent désormais se rendre directement au bureau de poste principal de Vénissieux, situé place de la Paix, pour récupérer leurs courriers et colis. "Nous reprendrons la distribution dès que les conditions de sécurité de nos facteurs seront réunies", indique La Poste.
En attendant, les usagers sont invités à se présenter entre 9h30 et 11h30, munis d’une pièce d’identité.
Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?Signaler Répondre
C'est du n'importe quoi en vrai !
Et les autres? parce que tous les habitants de ces quartiers ne sont pas des dealers, cher parti de la loi et d’ordreSignaler Répondre
Vous allez en bouffer de la diversité et de l'inclusivité !Signaler Répondre
40ans de mise à l'amande et vous continuer à courber les chinesSignaler Répondre
Super!Signaler Répondre
Et pour vous il ya 67000 dealers à Venissieux donc les bébés, les femmes, les enfants, les personnes âgées doivent crever de soif et ne pas avoir de lumiere?
A bon entendzur, le postiers travaillent, eux, contrairement a ces abrutis de dealers qui nous gonflent à se taper du fric assis à glander sur leurs petites chaises, et à inscrire leurs graffitis aux murs. Et on sait d'où il viennent, c'est inscrit sur leurs tronches de cakeSignaler Répondre
A bon entendzur, le postiers travaillent, eux, contrairement a ces abrutis de dealers qui nous gonflent à se taper du fric assis à glander sur leurs petites chaises, et à inscrire leurs graffitis aux murs. Et on sait d'où il viennent, c'est inscrit sur leurs tronches de cakeSignaler Répondre
Le maire LFI va gueuler ;-)Signaler Répondre
Ils cherchent et ils trouvent ce qu'ils méritent, leurs parents n'ont qu'à les tenir et les éduquer au lieu de les balancer à la rue dès la primaire...
D'abord les pompiers, ensuite les infirmières, puis les médecins et maintenant la Poste!Signaler Répondre
Voilà comment perdre un territoire de la République.
Si les postiers commencent à imiter les policiers...Signaler Répondre
En effet ! et dans tous les autres sites classés "Vénissieux"Signaler Répondre
Le pauvre gars qui aura 1 mois de retard pour une facture d'eau impayée va se retrouver en cabinets de recouvrements sans avoir rien demandé?? Vraiment un pays de dégueulasses la France. He oh, la justice, la république la police la poste ou êtes-vous ?Signaler Répondre
Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.Signaler Répondre
LFI parti protoislamique en gestation !Signaler Répondre
Ne pas se croir protegeéà vie , d'autres ecteusr peuvent plonger ou replonger dans cette merde !Signaler Répondre
il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont euxSignaler Répondre
Ils en ont rien à foutre c'est limite comme une couverture, c'est à peine de l'argent de poche par rapport à ce que rapporte le trafic et autre..Signaler Répondre
Sinon y'a une autre solution, stopper les allocs à toutes les familles qui ont un de leurs membres trempé dans le trafic, ça incitera les parents à éduquer correctement cette marmaille de nazesSignaler Répondre
Ne pas tout mélanger! Il y des gens qui bossent et qui veulent s'en sortir dans les quartiers! J'y ai vécu 10 ans, donc je sais de quoi je parle!Signaler Répondre
Par contre, il y en a d'autres qui attendent juste le versement de leurs aides sociales a vie!!!!!
le gouvernement Macron fait quoi retallieu été un échec Darmanien un échec le trafic de drogue fait un ravage dans le paysSignaler Répondre
Bon courage Monsieur le Maire...Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Se soumettre aux insoumis.
Les pouvoirs public le savent les élus lfi doivent se fournir dans le secteur c'est pas possible .Signaler Répondre
Impeccable çaSignaler Répondre
Je plains vraiment les résidents de ces quartiersSignaler Répondre
Normal.Signaler Répondre
Après si les gens veulent vivre dans cette m...Ils ont voté pour ça !Signaler Répondre
Un échantillon représentatif du monde lfiSignaler Répondre
Désarmer la police
Éteindre la vidéosurveillance
Câliner les squatteurs
Ne venez pas vous plaindre vous avez vote extrême gauche
Soumission !Signaler Répondre