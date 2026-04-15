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Vénissieux : en pleine flambée de violences liées au trafic, La Poste suspend la distribution du courrier dans ce secteur

Vénissieux : en pleine flambée de violences liées au trafic, La Poste suspend la distribution du courrier dans ce secteur
Vénissieux : face aux tirs liés au trafic, La Poste suspend la distribution du courrier dans ce secteur - LyonMag

La tension ne retombe pas à Vénissieux.

Depuis le 29 mars, une véritable guerre de territoire s’est installée dans le secteur du boulevard Joliot-Curie, entre Parilly et le centre-ville. À quatre reprises, des coups de feu ont été tirés dans ce périmètre, sur fond de guerre de territoire liée au trafic de stupéfiants. 

Malgré l’annonce de renforts policiers lors du déplacement du préfet délégué à la sécurité, accompagné du maire de la commune, l’inquiétude reste vive, notamment chez les facteurs.

Selon nos informations, La Poste a pris une décision exceptionnelle : suspendre la distribution du courrier dans les zones les plus exposées. Une affiche a été placardée dans les halls d’immeubles concernés, évoquant une impossibilité d’exercer dans des conditions normales.

"Suite aux dernières évolutions de la situation dans le quartier, La Poste n'est plus en mesure de distribuer le courrier (simple et recommandés) et les colis de manière sécurisée."  Sont concernés les adresses suivantes : le 103 et le 129 boulevard Joliot Curie ainsi que le 50 rue et le 52 rue Vallet.

Sur place, le constat est sans appel. Les façades portent encore les stigmates des violences : impacts de balles visibles sur les murs et les vitres, voitures endommagées, et tags mentionnant les prix de stupéfiants.

Depuis le 3 avril 2026, les habitants doivent désormais se rendre directement au bureau de poste principal de Vénissieux, situé place de la Paix, pour récupérer leurs courriers et colis. "Nous reprendrons la distribution dès que les conditions de sécurité de nos facteurs seront réunies", indique La Poste.

En attendant, les usagers sont invités à se présenter entre 9h30 et 11h30, munis d’une pièce d’identité.

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26 commentaires
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Calahann le 15/04/2026 à 19:08

Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?
C'est du n'importe quoi en vrai !

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Mits le 15/04/2026 à 19:02
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 15/04/2026 à 18h20

Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.

Et les autres? parce que tous les habitants de ces quartiers ne sont pas des dealers, cher parti de la loi et d’ordre

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Autocat le 15/04/2026 à 18:58

Vous allez en bouffer de la diversité et de l'inclusivité !

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Gitanos69 le 15/04/2026 à 18:54

40ans de mise à l'amande et vous continuer à courber les chines

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C'est moi le 15/04/2026 à 18:42
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 15/04/2026 à 18h20

Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.

Super!
Et pour vous il ya 67000 dealers à Venissieux donc les bébés, les femmes, les enfants, les personnes âgées doivent crever de soif et ne pas avoir de lumiere?

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French connection le 15/04/2026 à 18:42

A bon entendzur, le postiers travaillent, eux, contrairement a ces abrutis de dealers qui nous gonflent à se taper du fric assis à glander sur leurs petites chaises, et à inscrire leurs graffitis aux murs. Et on sait d'où il viennent, c'est inscrit sur leurs tronches de cake

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French connection le 15/04/2026 à 18:42

A bon entendzur, le postiers travaillent, eux, contrairement a ces abrutis de dealers qui nous gonflent à se taper du fric assis à glander sur leurs petites chaises, et à inscrire leurs graffitis aux murs. Et on sait d'où il viennent, c'est inscrit sur leurs tronches de cake

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Ex Précisions le 15/04/2026 à 18:42

Le maire LFI va gueuler ;-)
Ils cherchent et ils trouvent ce qu'ils méritent, leurs parents n'ont qu'à les tenir et les éduquer au lieu de les balancer à la rue dès la primaire...

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Petite Ortie le 15/04/2026 à 18:39

D'abord les pompiers, ensuite les infirmières, puis les médecins et maintenant la Poste!
Voilà comment perdre un territoire de la République.

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Paneleiros le 15/04/2026 à 18:34

Si les postiers commencent à imiter les policiers...

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Ritchie le 15/04/2026 à 18:31
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 15/04/2026 à 18h20

Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.

En effet ! et dans tous les autres sites classés "Vénissieux"

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O Manuel Prenho le 15/04/2026 à 18:24

Le pauvre gars qui aura 1 mois de retard pour une facture d'eau impayée va se retrouver en cabinets de recouvrements sans avoir rien demandé?? Vraiment un pays de dégueulasses la France. He oh, la justice, la république la police la poste ou êtes-vous ?

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 15/04/2026 à 18:20

Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.

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coke en stock!!!!!!!!!!!!! le 15/04/2026 à 18:17
Chris25 a écrit le 15/04/2026 à 16h39

Soumission !

LFI parti protoislamique en gestation !

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coke en stock le 15/04/2026 à 18:16
Mits a écrit le 15/04/2026 à 16h58

Je plains vraiment les résidents de ces quartiers

Ne pas se croir protegeéà vie , d'autres ecteusr peuvent plonger ou replonger dans cette merde !

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la vérité foudroyante le 15/04/2026 à 18:16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

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Les allocs ? le 15/04/2026 à 18:03
French connection a écrit le 15/04/2026 à 17h46

Sinon y'a une autre solution, stopper les allocs à toutes les familles qui ont un de leurs membres trempé dans le trafic, ça incitera les parents à éduquer correctement cette marmaille de nazes

Ils en ont rien à foutre c'est limite comme une couverture, c'est à peine de l'argent de poche par rapport à ce que rapporte le trafic et autre..

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French connection le 15/04/2026 à 17:46

Sinon y'a une autre solution, stopper les allocs à toutes les familles qui ont un de leurs membres trempé dans le trafic, ça incitera les parents à éduquer correctement cette marmaille de nazes

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melting le 15/04/2026 à 17:37
bobo69 a écrit le 15/04/2026 à 16h53

Après si les gens veulent vivre dans cette m...Ils ont voté pour ça !

Ne pas tout mélanger! Il y des gens qui bossent et qui veulent s'en sortir dans les quartiers! J'y ai vécu 10 ans, donc je sais de quoi je parle!
Par contre, il y en a d'autres qui attendent juste le versement de leurs aides sociales a vie!!!!!

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que fait Macron le 15/04/2026 à 17:33

le gouvernement Macron fait quoi retallieu été un échec Darmanien un échec le trafic de drogue fait un ravage dans le pays

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Chris6969699 le 15/04/2026 à 17:27

Bon courage Monsieur le Maire...

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Solidarité 69 le 15/04/2026 à 17:26

La nouvelle France by LFI.
Se soumettre aux insoumis.

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cnok le 15/04/2026 à 17:04

Les pouvoirs public le savent les élus lfi doivent se fournir dans le secteur c'est pas possible .

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J6 le 15/04/2026 à 17:03

Impeccable ça

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Mits le 15/04/2026 à 16:58

Je plains vraiment les résidents de ces quartiers

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Watt le 15/04/2026 à 16:55

Normal.

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bobo69 le 15/04/2026 à 16:53

Après si les gens veulent vivre dans cette m...Ils ont voté pour ça !

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Lfi et ça repart le 15/04/2026 à 16:46

Un échantillon représentatif du monde lfi
Désarmer la police
Éteindre la vidéosurveillance
Câliner les squatteurs
Ne venez pas vous plaindre vous avez vote extrême gauche

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Chris25 le 15/04/2026 à 16:39

Soumission !

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