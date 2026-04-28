Mise à jour : La distribution du courrier et des colis a repris "la semaine dernière" sur les boulevards Joliot-Curie et rue Vallet à Vénissieux, a indiqué La Poste ce mardi 28 avril.
Pour rappel, la direction opérationnelle de La Poste du Rhône avait décidé, le 13 avril dernier, de suspendre temporairement la distribution sur 13 adresses de la commune, sur un total de 9 370. En cause : des "incidents pouvant mettre en danger les facteurs et factrices les desservant".
Selon La Poste, "les conditions de sécurité qui avaient motivé cette décision sont revenues à l’identique de ce qu’elles étaient avant le samedi 11 avril", permettant ainsi une reprise du service dans ces secteurs.
Cette reprise intervient après "des échanges avec la mairie de Vénissieux et avec les forces de l’ordre", qui ont permis de définir les modalités de retour à la normale. La Poste souligne que cette décision "illustre la volonté de poursuivre ses missions au cœur de tous les territoires tout en garantissant […] le respect de l’intégrité physique et morale des facteurs et factrices."
L’entreprise insiste également sur "la volonté des facteurs et factrices d’accomplir normalement leur mission au service des habitants et leur engagement au quotidien".
Pour autant, la situation reste sous surveillance. "La direction se réserve la possibilité de réévaluer les conditions de cette reprise si la situation le nécessite", prévient le groupe.
Durant la suspension, les habitants concernés avaient dû récupérer leur courrier et leurs colis au bureau de poste de la rue de la Paix. Les facteurs tiennent d’ailleurs à "remercier les habitants pour leur compréhension et leur soutien pendant cette période."
Article initial 15/04 à 16h30 : Depuis le 29 mars, une véritable guerre de territoire s’est installée dans le secteur du boulevard Joliot-Curie, entre Parilly et le centre-ville. À quatre reprises, des coups de feu ont été tirés dans ce périmètre, sur fond de guerre de territoire liée au trafic de stupéfiants.
Malgré l’annonce de renforts policiers lors du déplacement du préfet délégué à la sécurité, accompagné du maire de la commune, l’inquiétude reste vive, notamment chez les facteurs.
Selon nos informations, La Poste a pris une décision exceptionnelle : suspendre la distribution du courrier dans les zones les plus exposées. Une affiche a été placardée dans les halls d’immeubles concernés, évoquant une impossibilité d’exercer dans des conditions normales.
"Suite aux dernières évolutions de la situation dans le quartier, La Poste n'est plus en mesure de distribuer le courrier (simple et recommandés) et les colis de manière sécurisée." Sont concernés les adresses suivantes : le 103 et le 129 boulevard Joliot Curie ainsi que le 50 rue et le 52 rue Vallet.
Sur place, le constat est sans appel. Les façades portent encore les stigmates des violences : impacts de balles visibles sur les murs et les vitres, voitures endommagées, et tags mentionnant les prix de stupéfiants.
Depuis le 3 avril 2026, les habitants doivent désormais se rendre directement au bureau de poste principal de Vénissieux, situé place de la Paix, pour récupérer leurs courriers et colis. "Nous reprendrons la distribution dès que les conditions de sécurité de nos facteurs seront réunies", indique La Poste.
En attendant, les usagers sont invités à se présenter entre 9h30 et 11h30, munis d’une pièce d’identité.
presque 10 ans de gouvernance de Macron avec la droite wauguiez et Darmain et Retallieu et son Mozart de finance Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite le pays est un genou la misère partout la pauvreté touche tout le monde vivement que la gauche prends la responsabilité pour sortir la France de tunnel sans finSignaler Répondre
tout à faitSignaler Répondre
Certes...et la justice et les politiques faire leur boulot...Signaler Répondre
Marre des 'nous condamnons fermement' entre deux poignées de main et deux restos...
Comment cela pourrait-il se terminer autrement que mal?...
commentaire grotesque d'une feignasse qui boit son RSA depuis 30 ans sans avoir jamais travaillé 🤔Signaler Répondre
Le Progrès a quand même le choix de son mode de distribution, tu te crois en URSS ? C'est soit au bureau de tabac, soit par porteur du ProgrèsSignaler Répondre
CQFDSignaler Répondre
Donc la Poste n a pas a proclamèe qu elle ne passeras plus
Alors que dans les faits c est déjà le cas
cela fait belle lurette que le progrès par exemple est distribué par porteur et non plus par la posteSignaler Répondre
Et quand tu es abonné à un quotidien tu fais quoi ?Signaler Répondre
Réponse :
Tu résilies ton abonnement, parceque la poste est incapable de respecter son engagement de passage 6 jours sur 7
D'une manière générale il faudrait que la Poste cesse de distribuer chaque jour du courrier, une réforme avec une distribution du courrier non professionnel seulement deux fois par semaine ce serait amplement suffisant !Signaler Répondre
L'exemple même de collectivités gérées par des bigleux avec des forces de l'ordre de bigleux.Signaler Répondre
Même googlemaps vous montre des guetteurs en direct.. Au point que l'on en vient à se demander à qui cela profite à défaut d'un beau toilettage en profondeur.
En attendant, les plus pénalisés sont et resteront les résidents de ces logements qui ne recevront plus leur courrier, et qui vivent au quotidien cet enfer là.
Faut comprendre la Poste...... même le maire lfiste n'habite pas à Vénissieux 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ben le sieur il va chercher son courrier, et il payera sans retard.Signaler Répondre
Ben non les dealeurs ne travaillent pas champion...ils dealent.Signaler Répondre
C'est vrai que ne pas distribuer du courrier sous des balles c'est de la flemmardise.Signaler Répondre
Si t'as les couilles vas y . J;attends tes commentaires espèce de lâche qui garde l’anonymat.
Il faut espérer qu'ils n'aient pas voté pour le parti politique le moins soucieu de mettre la sécurité en priorité.Signaler Répondre
le 'pas de vagues ' , le 'pas d'amalgames ' qui prévalent depuis plus de 40 ansSignaler Répondre
La preuve que sur le territoire français,les zones de non droit existent, ce n' est pas un sentiment d'insécurité que nos gouvernants décrivent.Signaler Répondre
La question est de savoir pourquoi ces situations grignotent nos territoires.
c est pas avec le nouveau maire LFI que cela va changer il a été élu grâce à leurs votes le maire est aussi hors la lois en ayant pas de logement sur venissieux et surtout en ayant fraudé avec une adresse fictive il préfère habiter caluireSignaler Répondre
l'amande cest tres bon pour la santéSignaler Répondre
Cette situation justifie largement l'envoi de patrouilles sentinelles dans ce secteur pour rétablir la sécurité.Signaler Répondre
Ce n'est plus un sentiment d'insécurité quand un service publique cesse de fonctionner à cause de violences.
Ce pays a une armée, utilisez-là à bonne escient.
Que dire d'autre que "commentaire stupide"Signaler Répondre
Le mec insulte la police à longueur de temps et là il demande ses services...t'arrives à te regarder dans la glace ?Signaler Répondre
ZFE: Zone à faire ELIMINERSignaler Répondre
LFI a la mairie vous vous attendiez a quoi ? Je pose la question aux habitants des quartiers concernés.Signaler Répondre
et promotions!!=nuit de shein,nuit caline ,nuit d'amour??Signaler Répondre
nuit de l 'echine ,nuit caline ,nuit d 'amour??nuit d'ivresse ,de tendresse..Signaler Répondre
La CAF c'est le plus importantSignaler Répondre
Pourquoi n'y a t'il pas d'asiatiques qui refourguent du chichon ?Signaler Répondre
Et toi ? Un retrait de CAFSignaler Répondre
Faut faire comme au bled. S'il te choppe avec de la drogue c'est ta fête.....Signaler Répondre
Stopper immédiatement TOUTES les aides sociales et remettre tout ce beau monde au boulotSignaler Répondre
La répartition c'est 95 5Signaler Répondre
Euh darmanin a qd même trouvé des logements a des mamans isolée, sous certaines conditions...Signaler Répondre
La faute a qui ?Signaler Répondre
Plutôt que d'envoyer l'armée dans je ne sais quel pays, macron serait mieux inspiré de l'envoyer dans les quartiers où la gangrène de la drogue a marqué son territoire .Signaler Répondre
Marine, vite
Vous avez voulu la merde, vous l'avez, alors démerdez-vous tout seuls !Signaler Répondre
La police n’est pas là pour appliquer la charia. On parle de Vénissieux ! Tu te croyais où touaaa ?Signaler Répondre
Et taper dans la caisse!Signaler Répondre
super !!! c est ça l amélioration de la vie avec LFI … il faut se contenter des rêves de campagne électorale… pour le réel c est une autre affaire qui n intéresse pas LFI ..Signaler Répondre
Les français ont le pays qu’ils me méritent..la majorité des français a depuis 50 ans insultait ceux qui annonçaient ce qui allait arriver.....qu’ils assument !Signaler Répondre
"La vérité foudroyante" tu n'as pas la jugeote foudroyante.Signaler Répondre
Il y a du personnel dédié à la remise de courrier entre 9h30 et 11h30. Cela évite d'attendre au guichet pour savoir si on a du courrier.
Vénissieux, c'est bien cette charmante commune , fief LFI, dont même le maire actuel refuse d'y habiter ?Signaler Répondre
On devrait mettre fin à la distribution du courrier à toutes les personnes qui ont voté doucet. Cest ce que les français veulentSignaler Répondre
Je conseille aux entreprises qui ont bénéficié de l'aubaine des terrains à 1 euros d'envisager sérieusement leurs prochains départs... faudrait penser aux employés qui vont se retrouver en 2 séries de feux en allant bosser le matin.Signaler Répondre
Courber l échine ça s ecrit comme çaSignaler Répondre
Ah, parce que tu crois vraiment qu'ils ne travaillent que de 9h30 à 11h30 ? Quand on ne sait rien, on se tait.Signaler Répondre
Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?Signaler Répondre
C'est du n'importe quoi en vrai !
Et les autres? parce que tous les habitants de ces quartiers ne sont pas des dealers, cher parti de la loi et d’ordreSignaler Répondre
Vous allez en bouffer de la diversité et de l'inclusivité !Signaler Répondre
40ans de mise à l'amande et vous continuer à courber les chinesSignaler Répondre