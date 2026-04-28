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Après la flambée des violences liées au trafic à Vénissieux, La Poste reprend la distribution du courrier

Après la flambée des violences liées au trafic à Vénissieux, La Poste reprend la distribution du courrier
Vénissieux : face aux tirs liés au trafic, La Poste suspend la distribution du courrier dans ce secteur - LyonMag

La tension ne retombe pas à Vénissieux.

Mise à jour : La distribution du courrier et des colis a repris "la semaine dernière" sur les boulevards Joliot-Curie et rue Vallet à Vénissieux, a indiqué La Poste ce mardi 28 avril.

Pour rappel, la direction opérationnelle de La Poste du Rhône avait décidé, le 13 avril dernier, de suspendre temporairement la distribution sur 13 adresses de la commune, sur un total de 9 370. En cause : des "incidents pouvant mettre en danger les facteurs et factrices les desservant".

Selon La Poste, "les conditions de sécurité qui avaient motivé cette décision sont revenues à l’identique de ce qu’elles étaient avant le samedi 11 avril", permettant ainsi une reprise du service dans ces secteurs.

Cette reprise intervient après "des échanges avec la mairie de Vénissieux et avec les forces de l’ordre", qui ont permis de définir les modalités de retour à la normale. La Poste souligne que cette décision "illustre la volonté de poursuivre ses missions au cœur de tous les territoires tout en garantissant […] le respect de l’intégrité physique et morale des facteurs et factrices."

L’entreprise insiste également sur "la volonté des facteurs et factrices d’accomplir normalement leur mission au service des habitants et leur engagement au quotidien".

Pour autant, la situation reste sous surveillance. "La direction se réserve la possibilité de réévaluer les conditions de cette reprise si la situation le nécessite", prévient le groupe.

Article initial 15/04 à 16h30 : Depuis le 29 mars, une véritable guerre de territoire s’est installée dans le secteur du boulevard Joliot-Curie, entre Parilly et le centre-ville. À quatre reprises, des coups de feu ont été tirés dans ce périmètre, sur fond de guerre de territoire liée au trafic de stupéfiants. 

Malgré l’annonce de renforts policiers lors du déplacement du préfet délégué à la sécurité, accompagné du maire de la commune, l’inquiétude reste vive, notamment chez les facteurs.

Selon nos informations, La Poste a pris une décision exceptionnelle : suspendre la distribution du courrier dans les zones les plus exposées. Une affiche a été placardée dans les halls d’immeubles concernés, évoquant une impossibilité d’exercer dans des conditions normales.

"Suite aux dernières évolutions de la situation dans le quartier, La Poste n'est plus en mesure de distribuer le courrier (simple et recommandés) et les colis de manière sécurisée."  Sont concernés les adresses suivantes : le 103 et le 129 boulevard Joliot Curie ainsi que le 50 rue et le 52 rue Vallet.

Sur place, le constat est sans appel. Les façades portent encore les stigmates des violences : impacts de balles visibles sur les murs et les vitres, voitures endommagées, et tags mentionnant les prix de stupéfiants.

Depuis le 3 avril 2026, les habitants doivent désormais se rendre directement au bureau de poste principal de Vénissieux, situé place de la Paix, pour récupérer leurs courriers et colis. "Nous reprendrons la distribution dès que les conditions de sécurité de nos facteurs seront réunies", indique La Poste.

En attendant, les usagers sont invités à se présenter entre 9h30 et 11h30, munis d’une pièce d’identité.

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la France a Macron le 28/04/2026 à 17:35

presque 10 ans de gouvernance de Macron avec la droite wauguiez et Darmain et Retallieu et son Mozart de finance Bruno Lemaire sans oublier le soutien de l’extrême droite le pays est un genou la misère partout la pauvreté touche tout le monde vivement que la gauche prends la responsabilité pour sortir la France de tunnel sans fin

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famille groseille le 28/04/2026 à 16:34
Gsxs a écrit le 16/04/2026 à 21h16

commentaire grotesque d'une feignasse qui boit son RSA depuis 30 ans sans avoir jamais travaillé 🤔

tout à fait

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FutureIsNow le 17/04/2026 à 00:40
Ex Précisions a écrit le 15/04/2026 à 18h42

Le maire LFI va gueuler ;-)
Ils cherchent et ils trouvent ce qu'ils méritent, leurs parents n'ont qu'à les tenir et les éduquer au lieu de les balancer à la rue dès la primaire...

Certes...et la justice et les politiques faire leur boulot...
Marre des 'nous condamnons fermement' entre deux poignées de main et deux restos...
Comment cela pourrait-il se terminer autrement que mal?...

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Gsxs le 16/04/2026 à 21:16
la vérité foudroyante a écrit le 15/04/2026 à 18h16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

commentaire grotesque d'une feignasse qui boit son RSA depuis 30 ans sans avoir jamais travaillé 🤔

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Mauvaise réponse le 16/04/2026 à 20:29
J'mens touche une a écrit le 16/04/2026 à 19h01

CQFD
Donc la Poste n a pas a proclamèe qu elle ne passeras plus
Alors que dans les faits c est déjà le cas

Le Progrès a quand même le choix de son mode de distribution, tu te crois en URSS ? C'est soit au bureau de tabac, soit par porteur du Progrès

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J'mens touche une le 16/04/2026 à 19:01
ben non a écrit le 16/04/2026 à 18h09

cela fait belle lurette que le progrès par exemple est distribué par porteur et non plus par la poste

CQFD
Donc la Poste n a pas a proclamèe qu elle ne passeras plus
Alors que dans les faits c est déjà le cas

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ben non le 16/04/2026 à 18:09
J'mens touche une a écrit le 16/04/2026 à 17h53

Et quand tu es abonné à un quotidien tu fais quoi ?
Réponse :
Tu résilies ton abonnement, parceque la poste est incapable de respecter son engagement de passage 6 jours sur 7

cela fait belle lurette que le progrès par exemple est distribué par porteur et non plus par la poste

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J'mens touche une le 16/04/2026 à 17:53
CQQFD69! a écrit le 16/04/2026 à 16h23

D'une manière générale il faudrait que la Poste cesse de distribuer chaque jour du courrier, une réforme avec une distribution du courrier non professionnel seulement deux fois par semaine ce serait amplement suffisant !

Et quand tu es abonné à un quotidien tu fais quoi ?
Réponse :
Tu résilies ton abonnement, parceque la poste est incapable de respecter son engagement de passage 6 jours sur 7

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CQQFD69! le 16/04/2026 à 16:23

D'une manière générale il faudrait que la Poste cesse de distribuer chaque jour du courrier, une réforme avec une distribution du courrier non professionnel seulement deux fois par semaine ce serait amplement suffisant !

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Agir le 16/04/2026 à 16:03

L'exemple même de collectivités gérées par des bigleux avec des forces de l'ordre de bigleux.
Même googlemaps vous montre des guetteurs en direct.. Au point que l'on en vient à se demander à qui cela profite à défaut d'un beau toilettage en profondeur.

En attendant, les plus pénalisés sont et resteront les résidents de ces logements qui ne recevront plus leur courrier, et qui vivent au quotidien cet enfer là.

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LéoChater le 16/04/2026 à 14:01

Faut comprendre la Poste...... même le maire lfiste n'habite pas à Vénissieux 🤣🤣🤣🤣

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Henry Golant le 16/04/2026 à 13:28
O Manuel Prenho a écrit le 15/04/2026 à 18h24

Le pauvre gars qui aura 1 mois de retard pour une facture d'eau impayée va se retrouver en cabinets de recouvrements sans avoir rien demandé?? Vraiment un pays de dégueulasses la France. He oh, la justice, la république la police la poste ou êtes-vous ?

Ben le sieur il va chercher son courrier, et il payera sans retard.

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Henry Golant le 16/04/2026 à 13:25
la vérité foudroyante a écrit le 15/04/2026 à 18h16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

Ben non les dealeurs ne travaillent pas champion...ils dealent.

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112 le 16/04/2026 à 13:18
Pro islamique en gestation........ a écrit le 16/04/2026 à 06h25

Et toi ? Un retrait de CAF

C'est vrai que ne pas distribuer du courrier sous des balles c'est de la flemmardise.
Si t'as les couilles vas y . J;attends tes commentaires espèce de lâche qui garde l’anonymat.

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Les habitants sont de plus en plus touchés le 16/04/2026 à 13:04

Il faut espérer qu'ils n'aient pas voté pour le parti politique le moins soucieu de mettre la sécurité en priorité.

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ben disons le 16/04/2026 à 12:30
Insupportable a écrit le 16/04/2026 à 11h26

La preuve que sur le territoire français,les zones de non droit existent, ce n' est pas un sentiment d'insécurité que nos gouvernants décrivent.
La question est de savoir pourquoi ces situations grignotent nos territoires.

le 'pas de vagues ' , le 'pas d'amalgames ' qui prévalent depuis plus de 40 ans

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Insupportable le 16/04/2026 à 11:26

La preuve que sur le territoire français,les zones de non droit existent, ce n' est pas un sentiment d'insécurité que nos gouvernants décrivent.
La question est de savoir pourquoi ces situations grignotent nos territoires.

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phil 6 le 16/04/2026 à 11:25

c est pas avec le nouveau maire LFI que cela va changer il a été élu grâce à leurs votes le maire est aussi hors la lois en ayant pas de logement sur venissieux et surtout en ayant fraudé avec une adresse fictive il préfère habiter caluire

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Sertifica des tubes le 16/04/2026 à 09:08
Raphaëlle 52 a écrit le 15/04/2026 à 20h26

Courber l échine ça s ecrit comme ça

l'amande cest tres bon pour la santé

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Situation de guerre le 16/04/2026 à 09:02

Cette situation justifie largement l'envoi de patrouilles sentinelles dans ce secteur pour rétablir la sécurité.
Ce n'est plus un sentiment d'insécurité quand un service publique cesse de fonctionner à cause de violences.

Ce pays a une armée, utilisez-là à bonne escient.

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raslebol69 le 16/04/2026 à 08:59
Calahann a écrit le 15/04/2026 à 19h08

Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?
C'est du n'importe quoi en vrai !

Que dire d'autre que "commentaire stupide"

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J6 le 16/04/2026 à 08:35
Calahann a écrit le 15/04/2026 à 19h08

Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?
C'est du n'importe quoi en vrai !

Le mec insulte la police à longueur de temps et là il demande ses services...t'arrives à te regarder dans la glace ?

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Rlb le 16/04/2026 à 07:24

ZFE: Zone à faire ELIMINER

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GallagerDuche le 16/04/2026 à 07:19

LFI a la mairie vous vous attendiez a quoi ? Je pose la question aux habitants des quartiers concernés.

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soldes!! le 16/04/2026 à 07:19
un singe en hiver a écrit le 16/04/2026 à 06h33

nuit de l 'echine ,nuit caline ,nuit d 'amour??nuit d'ivresse ,de tendresse..

et promotions!!=nuit de shein,nuit caline ,nuit d'amour??

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un singe en hiver le 16/04/2026 à 06:33
Raphaëlle 52 a écrit le 15/04/2026 à 20h26

Courber l échine ça s ecrit comme ça

nuit de l 'echine ,nuit caline ,nuit d 'amour??nuit d'ivresse ,de tendresse..

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Monnaie sonnante et trebuchante le 16/04/2026 à 06:29
Ex Précisions a écrit le 15/04/2026 à 18h42

Le maire LFI va gueuler ;-)
Ils cherchent et ils trouvent ce qu'ils méritent, leurs parents n'ont qu'à les tenir et les éduquer au lieu de les balancer à la rue dès la primaire...

La CAF c'est le plus important

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Ce sont pas des animaux le 16/04/2026 à 06:27
Raphaëlle 52 a écrit le 15/04/2026 à 20h26

Courber l échine ça s ecrit comme ça

Pourquoi n'y a t'il pas d'asiatiques qui refourguent du chichon ?

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Pro islamique en gestation........ le 16/04/2026 à 06:25
la vérité foudroyante a écrit le 15/04/2026 à 18h16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

Et toi ? Un retrait de CAF

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Au boulot....... le 16/04/2026 à 06:23
Les allocs ? a écrit le 15/04/2026 à 18h03

Ils en ont rien à foutre c'est limite comme une couverture, c'est à peine de l'argent de poche par rapport à ce que rapporte le trafic et autre..

Faut faire comme au bled. S'il te choppe avec de la drogue c'est ta fête.....

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Au boulot.... le 16/04/2026 à 06:22
French connection a écrit le 15/04/2026 à 17h46

Sinon y'a une autre solution, stopper les allocs à toutes les familles qui ont un de leurs membres trempé dans le trafic, ça incitera les parents à éduquer correctement cette marmaille de nazes

Stopper immédiatement TOUTES les aides sociales et remettre tout ce beau monde au boulot

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Oulla c'est vrai le 16/04/2026 à 06:21
melting a écrit le 15/04/2026 à 17h37

Ne pas tout mélanger! Il y des gens qui bossent et qui veulent s'en sortir dans les quartiers! J'y ai vécu 10 ans, donc je sais de quoi je parle!
Par contre, il y en a d'autres qui attendent juste le versement de leurs aides sociales a vie!!!!!

La répartition c'est 95 5

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La pipe en bois ....ou pas le 16/04/2026 à 06:19
que fait Macron a écrit le 15/04/2026 à 17h33

le gouvernement Macron fait quoi retallieu été un échec Darmanien un échec le trafic de drogue fait un ravage dans le pays

Euh darmanin a qd même trouvé des logements a des mamans isolée, sous certaines conditions...

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Le courant DLA mek le 16/04/2026 à 06:15
O Manuel Prenho a écrit le 15/04/2026 à 18h24

Le pauvre gars qui aura 1 mois de retard pour une facture d'eau impayée va se retrouver en cabinets de recouvrements sans avoir rien demandé?? Vraiment un pays de dégueulasses la France. He oh, la justice, la république la police la poste ou êtes-vous ?

La faute a qui ?

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 16/04/2026 à 06:11

Plutôt que d'envoyer l'armée dans je ne sais quel pays, macron serait mieux inspiré de l'envoyer dans les quartiers où la gangrène de la drogue a marqué son territoire .
Marine, vite

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Les Fachos Incultes le 16/04/2026 à 03:17

Vous avez voulu la merde, vous l'avez, alors démerdez-vous tout seuls !

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Calagwer le 15/04/2026 à 23:08
Calahann a écrit le 15/04/2026 à 19h08

Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?
C'est du n'importe quoi en vrai !

La police n’est pas là pour appliquer la charia. On parle de Vénissieux ! Tu te croyais où touaaa ?

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Corsica33334 le 15/04/2026 à 22:55
Lfi et ça repart a écrit le 15/04/2026 à 16h46

Un échantillon représentatif du monde lfi
Désarmer la police
Éteindre la vidéosurveillance
Câliner les squatteurs
Ne venez pas vous plaindre vous avez vote extrême gauche

Et taper dans la caisse!

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saco697 le 15/04/2026 à 22:55

super !!! c est ça l amélioration de la vie avec LFI … il faut se contenter des rêves de campagne électorale… pour le réel c est une autre affaire qui n intéresse pas LFI ..

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Corsica3333 le 15/04/2026 à 22:54
coke en stock!!!!!!!!!!!!! a écrit le 15/04/2026 à 18h17

LFI parti protoislamique en gestation !

Les français ont le pays qu’ils me méritent..la majorité des français a depuis 50 ans insultait ceux qui annonçaient ce qui allait arriver.....qu’ils assument !

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Poste de garde le 15/04/2026 à 22:52
la vérité foudroyante a écrit le 15/04/2026 à 18h16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

"La vérité foudroyante" tu n'as pas la jugeote foudroyante.
Il y a du personnel dédié à la remise de courrier entre 9h30 et 11h30. Cela évite d'attendre au guichet pour savoir si on a du courrier.

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Schuss69 le 15/04/2026 à 21:16

Vénissieux, c'est bien cette charmante commune , fief LFI, dont même le maire actuel refuse d'y habiter ?

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francis le djeuns le 15/04/2026 à 20:58

On devrait mettre fin à la distribution du courrier à toutes les personnes qui ont voté doucet. Cest ce que les français veulent

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Titus69 le 15/04/2026 à 20:34

Je conseille aux entreprises qui ont bénéficié de l'aubaine des terrains à 1 euros d'envisager sérieusement leurs prochains départs... faudrait penser aux employés qui vont se retrouver en 2 séries de feux en allant bosser le matin.

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Raphaëlle 52 le 15/04/2026 à 20:26
Gitanos69 a écrit le 15/04/2026 à 18h54

40ans de mise à l'amande et vous continuer à courber les chines

Courber l échine ça s ecrit comme ça

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Jacques20 le 15/04/2026 à 19:48
la vérité foudroyante a écrit le 15/04/2026 à 18h16

il faut faire une saisie sur salaire des postiers du coup, déjà des horaires comme "9h30 et 11h30" devrait etre considéré comme illégal. Le vrai vol est là, au moins les dealeurs ils travaillent. Il n'y a, je pense, pas pire que la poste ce sont eux qui devraient lourdement poursuivi puis jugé pour flémmardise aggravé, la gangrène de la france ce sont eux

Ah, parce que tu crois vraiment qu'ils ne travaillent que de 9h30 à 11h30 ? Quand on ne sait rien, on se tait.

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Calahann le 15/04/2026 à 19:08

Maiiiiis que fait la police ? Elle est où cette feignante pour protéger les honnêtes citoyens ?
C'est du n'importe quoi en vrai !

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Mits le 15/04/2026 à 19:02
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 15/04/2026 à 18h20

Excellente initiative. Mais n'arrêtez pas. Suspendez pendant une période indéterminée l'accès à l'eau et l'électricité à Venissieux.

Et les autres? parce que tous les habitants de ces quartiers ne sont pas des dealers, cher parti de la loi et d’ordre

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Autocat le 15/04/2026 à 18:58

Vous allez en bouffer de la diversité et de l'inclusivité !

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Gitanos69 le 15/04/2026 à 18:54

40ans de mise à l'amande et vous continuer à courber les chines

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