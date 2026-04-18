Nouvelle jambisation à Vénissieux : malgré le déploiement de forces de l'ordre, un homme blessé par balles

Si les services de l'Etat ont déployé de nombreux renforts de forces de l'ordre à Vénissieux après plusieurs fusillades sur fond de trafic de drogues, impossible de quadriller l'ensemble de la troisième commune du Rhône.

Ce vendredi soir, peu avant minuit, la poudre a donc encore parlé à Vénissieux. Rue Joannès Vallet, un homme âgé d'une trentaine d'années a été pris pour cible par plusieurs tirs d'arme à feu.

Blessée à la main et à la jambe, la victime pourrait avoir été punie d'une jambisation, cette technique qui consiste à punir ou envoyer un message à un individu en lui tirant dans les membres inférieurs sans mettre sa vie en danger. D'ailleurs, les premiers éléments rapportés par le Progrès indiquent qu'elle aurait discuté avec le tireur avant d'être attaquée. Une dette d'argent pourrait être à l'origine de cette jambisation.

Pris en charge, le jeune homme a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête a été ouverte.