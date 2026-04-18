Nouvelle jambisation à Vénissieux : malgré le déploiement de forces de l'ordre, un homme blessé par balles

Si les services de l'Etat ont déployé de nombreux renforts de forces de l'ordre à Vénissieux après plusieurs fusillades sur fond de trafic de drogues, impossible de quadriller l'ensemble de la troisième commune du Rhône.
Ce vendredi soir, peu avant minuit, la poudre a donc encore parlé à Vénissieux. Rue Joannès Vallet, un homme âgé d'une trentaine d'années a été pris pour cible par plusieurs tirs d'arme à feu.
Blessée à la main et à la jambe, la victime pourrait avoir été punie d'une jambisation, cette technique qui consiste à punir ou envoyer un message à un individu en lui tirant dans les membres inférieurs sans mettre sa vie en danger. D'ailleurs, les premiers éléments rapportés par le Progrès indiquent qu'elle aurait discuté avec le tireur avant d'être attaquée. Une dette d'argent pourrait être à l'origine de cette jambisation.
Pris en charge, le jeune homme a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger.
Une enquête a été ouverte.
Pensez aux gens qui sont obligés d'aller dans ce coin pour le boulot (infirmière, pompier, employés etc etc).Signaler Répondre
Le devenir est plutôt sombre pour cette ville, et il serait bon que les patrons pensent à délocaliser leurs boites pour assurer la sécurité de leurs employés.
Une jambisation reste toujours plus agréable qu' une " têtisation " en vrai !Signaler Répondre
Qu' ils se démerdent entre-eux 👏👏👏
Rien qu'en lisant le titre je me suis dis "un âne va venir dire que c’est un mot de pastèque ou novlangue", pas manqué. T'as penser à VÉ-R-I-F-I-E-R avant d'écrire ton commentaire qui te ridiculise, petit génie ?Signaler Répondre
"Jambisation" que c'est comique comme néologisme, par exemple ceux qui prennent des cachets pour leur santé, le néologisme serait cachetonisation ?Signaler Répondre
J'aime le titre malgré le renfort de la police comme ci sa allez les dérangé. On le voit z Villeurbanne y as bcq de flics et la drogue continue ectSignaler Répondre
Une bonne mutuelle! Oups c'est Nicolas qui paie! Putain vivement 2027 😉Signaler Répondre
toujours question de désarmer les polices municipales de LFI … la melenchonnie beaucoup moins bavarde sur le sujet … « grands diseux mais petits feseux » chez LFI comme on dirait au village… mais dans tous les cas pas vraiment crédibles … sauf pour les délinquantsSignaler Répondre
ou est Macron et son gouvernement Darmanin et son ancien ministre de l’intérieur Retallieu 10 ans de Macron qui a utilisé que des ministres de droite avec une politique a droite le résultat est ingouvernableSignaler Répondre
Ces methodes voilentes visent toite la population et pas que les mafieux !Signaler Répondre