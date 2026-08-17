Les voyageurs de la ligne D devront adapter leurs déplacements plusieurs soirs par semaine à partir de la rentrée. Dès le lundi 14 septembre, des opérations de modernisation vont être menées sur le métro, avec des interruptions partielles prévues les lundis et mardis soir.

Le Sytral indique avoir choisi de programmer les interventions à partir d’environ 21h30, lorsque la fréquentation est la plus faible. Les travaux doivent notamment permettre de renforcer la capacité du matériel roulant, d’améliorer le confort des voyageurs et de traiter l’obsolescence de certaines rames et des systèmes de pilotage automatique.

Trois phases jusqu’au 22 décembre

Le long chantier sera découpé en trois périodes.

Du 14 au 29 septembre inclus, les interventions concerneront le tronçon compris entre Gare de Vénissieux et Laënnec. La ligne D circulera uniquement entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb, tandis que des bus relais relieront Gare de Vénissieux à Grange Blanche.

Du 5 octobre au 24 novembre inclus, les travaux s’étendront jusqu’à Garibaldi. Des bus relais seront alors proposés entre Gare de Vénissieux et Saxe-Gambetta, qui deviendra le terminus provisoire de la ligne.

Enfin, du 30 novembre au 22 décembre, le chantier concernera la section Gare de Vénissieux – Bellecour. Les bus de substitution circuleront jusqu’à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean. Les travaux seront interrompus les 7 et 8 décembre pendant la Fête des Lumières à Lyon.

Un bus toutes les dix minutes en septembre

Lors de la première phase, du 14 au 29 septembre, les bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche, à partir de 21h30 et jusqu’à la fin du service.

Les derniers métros parcourant l’intégralité de la ligne partiront à 21h42 de Gare de Vénissieux et à 21h32 de Gare de Vaise.

Les TCL prévoient également une signalétique spécifique dans les stations et à bord des rames, ainsi que des alertes par SMS, courriel ou notification pour certains abonnés afin de les informer des perturbations et des solutions de remplacement.

Entre ce chantier nocturne surprise et les changements de numéros des bus, les usagers s'apprêtent à vivre une rentrée mouvementée dans les transports en commun lyonnais.