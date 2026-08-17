Les voyageurs de la ligne D devront adapter leurs déplacements plusieurs soirs par semaine à partir de la rentrée. Dès le lundi 14 septembre, des opérations de modernisation vont être menées sur le métro, avec des interruptions partielles prévues les lundis et mardis soir.
Le Sytral indique avoir choisi de programmer les interventions à partir d’environ 21h30, lorsque la fréquentation est la plus faible. Les travaux doivent notamment permettre de renforcer la capacité du matériel roulant, d’améliorer le confort des voyageurs et de traiter l’obsolescence de certaines rames et des systèmes de pilotage automatique.
Trois phases jusqu’au 22 décembre
Le long chantier sera découpé en trois périodes.
Du 14 au 29 septembre inclus, les interventions concerneront le tronçon compris entre Gare de Vénissieux et Laënnec. La ligne D circulera uniquement entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb, tandis que des bus relais relieront Gare de Vénissieux à Grange Blanche.
Du 5 octobre au 24 novembre inclus, les travaux s’étendront jusqu’à Garibaldi. Des bus relais seront alors proposés entre Gare de Vénissieux et Saxe-Gambetta, qui deviendra le terminus provisoire de la ligne.
Enfin, du 30 novembre au 22 décembre, le chantier concernera la section Gare de Vénissieux – Bellecour. Les bus de substitution circuleront jusqu’à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean. Les travaux seront interrompus les 7 et 8 décembre pendant la Fête des Lumières à Lyon.
Un bus toutes les dix minutes en septembre
Lors de la première phase, du 14 au 29 septembre, les bus relais circuleront toutes les dix minutes entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche, à partir de 21h30 et jusqu’à la fin du service.
Les derniers métros parcourant l’intégralité de la ligne partiront à 21h42 de Gare de Vénissieux et à 21h32 de Gare de Vaise.
Les TCL prévoient également une signalétique spécifique dans les stations et à bord des rames, ainsi que des alertes par SMS, courriel ou notification pour certains abonnés afin de les informer des perturbations et des solutions de remplacement.
Entre ce chantier nocturne surprise et les changements de numéros des bus, les usagers s'apprêtent à vivre une rentrée mouvementée dans les transports en commun lyonnais.
C'est exactement ça, la RATP veut simplement dire ( Rentre Avec Tes Pieds ) 🤔Signaler Répondre
encore des problèmes avec TCL que fait la Métropole de Lyon rien on voter à droite pour résoudre les problèmes et la situation devient pire qu’avant avec la droite où est Aulas il Twitte plus ou sont les fameux projets pour lyon rien hormis des sorties médiatique pour une rue ouverte et changement de nom de rue une métropole faible son projet ni de vision pour le bassin lyonnais sa va être long 6 ans a tourné les poucesSignaler Répondre
Faut pas rêver. Déjà que le mois d’août soit-disant gratuit sur l’abonnement pass se traduit par des horaires espacés sur tout le réseau mais aussi des lignes à l’arrêt intégral pendant des semaines et d’autres amputées de nombreux arrêts, avec en plus des défections qui font que certains jours un bus sur trois passe sans que qui ce soit en soit prévenu… Je travaille à l’hôpital de la Croix Rousse : c’était une zone sinistrée cet été. Ils ont mis le métro à l’arrêt en même temps qu’ils bloquaient 6 arrêts du bus C13. Belle coordination et aucune alternative de remplacement ! À croire que dans leur caboche personne ne travaille en août. Vous avez évidemment raison : au lieu d’augmenter les tarifs, ils devraient déjà s’astreindre à un service optimal avec des alternatives efficientes en cas de travaux et, s’ils ne fournissent pas le service, compenser par une prolongation gratuite de l’abonnement, par exemple (à n’envisager qu’en dernier recours l’objectif premier étant de ne pas impacter les déplacements des usagers).Signaler Répondre
1. Qu’ils arrêtent de mépriser à ce point les gens qui bossent !
2. Qu’ils cessent d’augmenter systématiquement les tarifs indépendamment du service effectivement fourni.
Même si tout ça ne réparera pas les dégâts faits par la présidence précédente pour les personnes à mobilité réduite rue de la République par exemple. Atterrant d’injustice sociale !
Modernisation?Signaler Répondre
Aïe , il faut s'attendre à un ligne B bis et un métro en panne 12h par jour désormais.
RIP voyageurs de la ligne D
L'abonnement mensuel est le plus facile à augmenter, car la plupart des abonnés se font payer la moitié par leur employeur. Cela donne l’impression que c'est pas trop cher, mais à la fin il faut bien payer, et les entreprises sont toujours mise à contribution. Les entreprises a qui on demande:Signaler Répondre
- d'augmenter les salaires.
- d'embaucher.
- de satisfaire toutes les demandes des salariés.
- de baisser les prix de vente pour les clients.
- de cotiser toujours plus.
- et bien sûr de rester rentable pour payer des impôts.
toute façon c'est la RATP qui est patron alors ont va payer pour les parisiens est comme ça ont bouchera les trous financiers de la RATP merci les incapable élus lyonnais ont devraient vous inpacté les augmentationsSignaler Répondre
Wow, c'est vraiment trop couleSignaler Répondre
Sarselli elle augmente surtout son salaireSignaler Répondre
"SYTRAL Mobilités a voté une augmentation tarifaire global qui touche notamment l’abonnement mensuel « City Pass » l’abonnement mensuel sera de 75,90 € au lieu de 74,10 euros à partir du 1er septembre 2026."Signaler Répondre
Sarselli : pour ca pas de gèle de tarif comme lyon parc auto ...
Prenez les transports en commun mdr !Signaler Répondre
Un scénario galère en perspective. Le service n'étant pas optimum et ce malgré l'intention de moderniser, est-ce que SYTRAL Mobilités aura l'intention de temporiser toute augmentation pour dédommager de la gêne occasionnée ?Signaler Répondre