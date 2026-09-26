Lyon : entre 5 000 et près de 10 000 personnes défilent pour le climat et la justice sociale

Un cortège fourni et très familial a quitté la place Jean-Macé ce samedi pour parcourir les rues de Lyon.

La mobilisation mêlait revendications environnementales, sociales et géopolitiques. Des slogans déjà entendus lors des précédentes marches pour le climat, comme "On est plus chaud que le climat", ont accompagné le défilé, aux côtés d’appels à "taxer les riches" ou de messages de soutien au peuple palestinien.

Verra-t-on ce type de marches se multiplier à l'approche de l'élection présidentielle 2027 ? Alors que la plupart des candidats n'ont pas encore dévoilé leurs propositions et leur projet pour la France, la question de l'écologie n'a pas l'air de vouloir se faire une place centrale dans les enjeux du scrutin, malgré l'été caniculaire vécu par la plupart des Français.