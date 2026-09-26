Environnement

Lyon : entre 5 000 et près de 10 000 personnes défilent pour le climat et la justice sociale

Suivez-nous sur Google
Lyon : entre 5 000 et près de 10 000 personnes défilent pour le climat et la justice sociale
Archives LyonMag

Plusieurs milliers de personnes ont participé ce samedi 26 septembre à Lyon à la marche "pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale". La préfecture a compté 5 000 manifestants, tandis que les organisateurs en ont revendiqué près de 10 000.

Un cortège fourni et très familial a quitté la place Jean-Macé ce samedi pour parcourir les rues de Lyon.

La mobilisation mêlait revendications environnementales, sociales et géopolitiques. Des slogans déjà entendus lors des précédentes marches pour le climat, comme "On est plus chaud que le climat", ont accompagné le défilé, aux côtés d’appels à "taxer les riches" ou de messages de soutien au peuple palestinien.

Verra-t-on ce type de marches se multiplier à l'approche de l'élection présidentielle 2027 ? Alors que la plupart des candidats n'ont pas encore dévoilé leurs propositions et leur projet pour la France, la question de l'écologie n'a pas l'air de vouloir se faire une place centrale dans les enjeux du scrutin, malgré l'été caniculaire vécu par la plupart des Français.

Tags :

Marche pour le climat

changement climatique

Lyon

43 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Kenzo le 26/09/2026 à 18:24

Pas assez radical, trop gentil …

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 26/09/2026 à 18:09

Le fond est légitme, ce qui blesse, c'est encore et toujours la forme... Des sujets graves, abandonnés à des zozos qu ne sont bien souvent que des imposteurs, navigant entre posture politique et cette foutue imposture qui les caractèrise bien souvent... c'est triste !

Signaler Répondre
avatar
Droitardés de tous les pays, unissez-vous le 26/09/2026 à 17:48

113 milliards d'euros : le coût pharaonique des vagues de chaleur en Europe en 2026
Les deux tiers des coûts ont concerné la France, l'Italie et l'Allemagne, selon une étude de l'assureur Allianz.113 milliards d'euros : le coût pharaonique des vagues de chaleur en Europe en 2026.
Mais c'est pas grave, les droitardés vont dire sue cest une arnaque, voire une illusion d'optique.
113 milliards, c'est quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Peuvent pas le 26/09/2026 à 17:31
chouette a écrit le 26/09/2026 à 15h16

manifestez ... cherchez plutôt des solutions

Il faudrait de la matière grise pour cela.

Signaler Répondre
avatar
PSB 1846 le 26/09/2026 à 17:31

Ca serait bien que comme dans certains pays, LM annonce à l'avance les manifestations, les meetings, les rassemblements politiques ou ideologiques ou militants du week-end, comme ça on pourrait s'y préparer un peu à l'avance, et avoir un choix suffisant pour s'occuper, au moins le samedi après-midi.

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 26/09/2026 à 17:16
Une manif pour rien a écrit le 26/09/2026 à 14h27

Ils ont la prétention de changer le climat? Qu’ils prennent exemple sur Cioti à Nice qui fait installer la clim dans les écoles, ephad et hopitaux...

je suis bien d'accord, il suffit de changer le climat à l'intérieur ! on sera bien, au frais, à regarder les plantes pousser et les arbres faire de l'ombre pendant les canicules !

Signaler Répondre
avatar
meilleur pancarte le 26/09/2026 à 16:33

Meilleure pancarte de la journée. « La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ? » Pour l'instant, le gouvernement a commandé à point.

Signaler Répondre
avatar
du monde de fou le 26/09/2026 à 16:14

le monde qui a est incroyable la jeunesse est bien mobilisée

Signaler Répondre
avatar
chouette le 26/09/2026 à 15:16

manifestez ... cherchez plutôt des solutions

Signaler Répondre
avatar
Val69 le 26/09/2026 à 14:29
Qui sont les manipulateurs a écrit le 26/09/2026 à 13h13

Encore LFI et les gauchistes de notre belle ville…ils manipulent la population jour après jour pour instaurer un régime totalitariste! Il est plus que temps que ces ennemis de la France dégagent en 2027

Ennemis de la France pétainiste, merci!

Signaler Répondre
avatar
Une manif pour rien le 26/09/2026 à 14:27

Ils ont la prétention de changer le climat? Qu’ils prennent exemple sur Cioti à Nice qui fait installer la clim dans les écoles, ephad et hopitaux...

Signaler Répondre
avatar
strogoff le 26/09/2026 à 14:19
Bon a écrit le 26/09/2026 à 12h58

La sortie du WE pour les bobos wokistes

et climatophobes!

Signaler Répondre
avatar
riencompris le 26/09/2026 à 14:08
bolkian a écrit le 26/09/2026 à 13h33

J'ai pas compris, c'est pour réclamer des clims dans les écoles ou pour demander au soleil de taper moins fort ?

cela ne m'étonne pas que tu ai rien compris. mais il est inutile de tenter de t'expliquer c'est trop complexe pour toi

Signaler Répondre
avatar
Bellita le 26/09/2026 à 13:51

Moi je préfère célébrer dans la joie et la communion la venue de Léon XIV

Signaler Répondre
avatar
Excellent... le 26/09/2026 à 13:45
papyrebel a écrit le 26/09/2026 à 09h31

Beaucoup de thèmes pour rassembler et obtenir plus de monde ; Demander aux cocus de vous rejoindre et là vous ferez un carton en nombre de participants !

Et avec ceux qui cocufient, vous avez les scores de la CGT...😂😂🤪, sans tricher pour une fois...

Signaler Répondre
avatar
Le sport c est la vie... le 26/09/2026 à 13:43
CA MARCHE a écrit le 26/09/2026 à 07h47

Une bonne initiative pour marcher intelligemment ✅️💚👍

Certes, mais l interrogation reste la même. ..les 10000 pas seront-ils au rendez vous ?🚶🚶🚶🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
lolo65 le 26/09/2026 à 13:38
Détournement a écrit le 26/09/2026 à 06h19

Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....

Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.

Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.

On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.

Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"

Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).

les fachos rester devant cnews vous etes bon a rien d autres un pois chiche dans la tete

Signaler Répondre
avatar
en gros le 26/09/2026 à 13:34

Qu'est ce qu'ils proposent pour qu'il pleuve , ils ont une solution ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
bolkian le 26/09/2026 à 13:33

J'ai pas compris, c'est pour réclamer des clims dans les écoles ou pour demander au soleil de taper moins fort ?

Signaler Répondre
avatar
Qui sont les manipulateurs le 26/09/2026 à 13:13

Encore LFI et les gauchistes de notre belle ville…ils manipulent la population jour après jour pour instaurer un régime totalitariste! Il est plus que temps que ces ennemis de la France dégagent en 2027

Signaler Répondre
avatar
Jay le 26/09/2026 à 13:04

Qu’ilqs aillent manifester en Chine ou en Inde les escrolos

Signaler Répondre
avatar
Bon le 26/09/2026 à 12:58

La sortie du WE pour les bobos wokistes

Signaler Répondre
avatar
CSC le 26/09/2026 à 12:50
Détournement a écrit le 26/09/2026 à 06h19

Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....

Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.

Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.

On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.

Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"

Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).

Toi qui est toujours prompt à dénoncer la responsabilité de la gauche dans le scandale du périsco parisien, je m'étonne que tu n'es rien dit sur le refus de la droite lyonnaise pour un amendement sur les violences sexuelles envers les enfants.

je préférais Socrate il était moins reptilien

Signaler Répondre
avatar
Tartuffe69 le 26/09/2026 à 12:34
Détournement a écrit le 26/09/2026 à 06h19

Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....

Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.

Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.

On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.

Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"

Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).

salut titus on te voit demain pour la manif car la canicule s'est plus impactant que l'islamophobie.

Signaler Répondre
avatar
les cocus sont appelés le 26/09/2026 à 12:29
papyrebel a écrit le 26/09/2026 à 09h31

Beaucoup de thèmes pour rassembler et obtenir plus de monde ; Demander aux cocus de vous rejoindre et là vous ferez un carton en nombre de participants !

t'as rien à faire demain ca tombe bien

Signaler Répondre
avatar
le machin le 26/09/2026 à 12:03
Détournement a écrit le 26/09/2026 à 06h19

Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....

Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.

Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.

On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.

Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"

Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).

comme disait le Grand Charles ; quel visionnaire cet Homme d' Etat

Signaler Répondre
avatar
ezName le 26/09/2026 à 11:53

Ca se voit que ces gens là ne bossent pas ou qu’ils sont mega subventionnés. Je suis éreinté tout les week-ends et ça m’insupporte de voir que mon argent parte dans ces “mouvements” de branleurs

Signaler Répondre
avatar
Chesterfield le 26/09/2026 à 11:44

Ecologie le parti qui représente 3% mais qui emm.... ceux qui font vivre le pays. Poubelle vite.

Signaler Répondre
avatar
Tousconcernés le 26/09/2026 à 11:35
boboland a écrit le 26/09/2026 à 09h53

Les verts et l'extrème gauche en promenade

Il fait beau, vous pouvez les rejoindre et vous acculturer au dérèglement climatique.

Signaler Répondre
avatar
fait chaud le 26/09/2026 à 11:20

je le répète : avant de gueuler il faut réfléchir un peu , aujourd'hui encore les médias publient sur l'importante influence du courant el nino (en plus de l'action industrielle)

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 26/09/2026 à 11:13

Ne pas oublier les pancartes "Queers for Palestine" 🤡

Signaler Répondre
avatar
Le slogan classique le 26/09/2026 à 11:10

On va voir des vitrines cassées , des jets de cailloux sur la police…. et le célèbre slogan : La police tue !!! Le bien vivre en France

Signaler Répondre
avatar
La meute le 26/09/2026 à 11:04

Autrement dit, une marche de la gauchiasse qui mélange tout.

Signaler Répondre
avatar
boboland le 26/09/2026 à 09:53

Les verts et l'extrème gauche en promenade

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 26/09/2026 à 09:31

Beaucoup de thèmes pour rassembler et obtenir plus de monde ; Demander aux cocus de vous rejoindre et là vous ferez un carton en nombre de participants !

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 26/09/2026 à 09:24

En résumé... Une marche pour rien !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/09/2026 à 07:53

C'est bien cette marche, mais dans le contexte actuel le gouvernement et une majorité de français s'en tamponnent...

Signaler Répondre
avatar
CA MARCHE le 26/09/2026 à 07:47

Une bonne initiative pour marcher intelligemment ✅️💚👍

Signaler Répondre
avatar
kool le 26/09/2026 à 07:45

Regardez donc la messe de Léon à la télé,ça vous calmera un peu à faire des manifs pour tout et,surtout,n'importe quoi !Quand à moi,je n'ai jamais cru au soi disant jésus !!!Je préfère manger du vrai Jésus

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 26/09/2026 à 07:36

Le CO2 c'est la vie il faut abroger les accords de Paris vite la France n'e peut plus attendre

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 26/09/2026 à 07:11

3 manifs en 1 pour essayer de rassembler du monde.Chacun pourra revendiquer un grand succès.

Signaler Répondre
avatar
fait chaud le 26/09/2026 à 07:03

il faudrait condamner el nino...

Signaler Répondre
avatar
Détournement le 26/09/2026 à 06:19

Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....

Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.

Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.

On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.

Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"

Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.