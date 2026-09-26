Lyon : entre 5 000 et près de 10 000 personnes défilent pour le climat et la justice sociale

Un cortège fourni et très familial a quitté la place Jean-Macé ce samedi pour parcourir les rues de Lyon.
La mobilisation mêlait revendications environnementales, sociales et géopolitiques. Des slogans déjà entendus lors des précédentes marches pour le climat, comme "On est plus chaud que le climat", ont accompagné le défilé, aux côtés d’appels à "taxer les riches" ou de messages de soutien au peuple palestinien.
Verra-t-on ce type de marches se multiplier à l'approche de l'élection présidentielle 2027 ? Alors que la plupart des candidats n'ont pas encore dévoilé leurs propositions et leur projet pour la France, la question de l'écologie n'a pas l'air de vouloir se faire une place centrale dans les enjeux du scrutin, malgré l'été caniculaire vécu par la plupart des Français.
Pas assez radical, trop gentil …Signaler Répondre
Le fond est légitme, ce qui blesse, c'est encore et toujours la forme... Des sujets graves, abandonnés à des zozos qu ne sont bien souvent que des imposteurs, navigant entre posture politique et cette foutue imposture qui les caractèrise bien souvent... c'est triste !Signaler Répondre
113 milliards d'euros : le coût pharaonique des vagues de chaleur en Europe en 2026Signaler Répondre
Les deux tiers des coûts ont concerné la France, l'Italie et l'Allemagne, selon une étude de l'assureur Allianz.113 milliards d'euros : le coût pharaonique des vagues de chaleur en Europe en 2026.
Mais c'est pas grave, les droitardés vont dire sue cest une arnaque, voire une illusion d'optique.
113 milliards, c'est quoi ?
Il faudrait de la matière grise pour cela.Signaler Répondre
Ca serait bien que comme dans certains pays, LM annonce à l'avance les manifestations, les meetings, les rassemblements politiques ou ideologiques ou militants du week-end, comme ça on pourrait s'y préparer un peu à l'avance, et avoir un choix suffisant pour s'occuper, au moins le samedi après-midi.Signaler Répondre
je suis bien d'accord, il suffit de changer le climat à l'intérieur ! on sera bien, au frais, à regarder les plantes pousser et les arbres faire de l'ombre pendant les canicules !Signaler Répondre
Meilleure pancarte de la journée. « La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ? » Pour l'instant, le gouvernement a commandé à point.Signaler Répondre
le monde qui a est incroyable la jeunesse est bien mobiliséeSignaler Répondre
manifestez ... cherchez plutôt des solutionsSignaler Répondre
Ennemis de la France pétainiste, merci!Signaler Répondre
Ils ont la prétention de changer le climat? Qu’ils prennent exemple sur Cioti à Nice qui fait installer la clim dans les écoles, ephad et hopitaux...Signaler Répondre
et climatophobes!Signaler Répondre
cela ne m'étonne pas que tu ai rien compris. mais il est inutile de tenter de t'expliquer c'est trop complexe pour toiSignaler Répondre
Moi je préfère célébrer dans la joie et la communion la venue de Léon XIVSignaler Répondre
Et avec ceux qui cocufient, vous avez les scores de la CGT...😂😂🤪, sans tricher pour une fois...Signaler Répondre
Certes, mais l interrogation reste la même. ..les 10000 pas seront-ils au rendez vous ?🚶🚶🚶🤣🤣Signaler Répondre
les fachos rester devant cnews vous etes bon a rien d autres un pois chiche dans la teteSignaler Répondre
Qu'est ce qu'ils proposent pour qu'il pleuve , ils ont une solution ? ? ? ?Signaler Répondre
J'ai pas compris, c'est pour réclamer des clims dans les écoles ou pour demander au soleil de taper moins fort ?Signaler Répondre
Encore LFI et les gauchistes de notre belle ville…ils manipulent la population jour après jour pour instaurer un régime totalitariste! Il est plus que temps que ces ennemis de la France dégagent en 2027Signaler Répondre
Qu’ilqs aillent manifester en Chine ou en Inde les escrolosSignaler Répondre
La sortie du WE pour les bobos wokistesSignaler Répondre
Toi qui est toujours prompt à dénoncer la responsabilité de la gauche dans le scandale du périsco parisien, je m'étonne que tu n'es rien dit sur le refus de la droite lyonnaise pour un amendement sur les violences sexuelles envers les enfants.Signaler Répondre
je préférais Socrate il était moins reptilien
salut titus on te voit demain pour la manif car la canicule s'est plus impactant que l'islamophobie.Signaler Répondre
t'as rien à faire demain ca tombe bienSignaler Répondre
comme disait le Grand Charles ; quel visionnaire cet Homme d' EtatSignaler Répondre
Ca se voit que ces gens là ne bossent pas ou qu’ils sont mega subventionnés. Je suis éreinté tout les week-ends et ça m’insupporte de voir que mon argent parte dans ces “mouvements” de branleursSignaler Répondre
Ecologie le parti qui représente 3% mais qui emm.... ceux qui font vivre le pays. Poubelle vite.Signaler Répondre
Il fait beau, vous pouvez les rejoindre et vous acculturer au dérèglement climatique.Signaler Répondre
je le répète : avant de gueuler il faut réfléchir un peu , aujourd'hui encore les médias publient sur l'importante influence du courant el nino (en plus de l'action industrielle)Signaler Répondre
Ne pas oublier les pancartes "Queers for Palestine" 🤡Signaler Répondre
On va voir des vitrines cassées , des jets de cailloux sur la police…. et le célèbre slogan : La police tue !!! Le bien vivre en FranceSignaler Répondre
Autrement dit, une marche de la gauchiasse qui mélange tout.Signaler Répondre
Les verts et l'extrème gauche en promenadeSignaler Répondre
Beaucoup de thèmes pour rassembler et obtenir plus de monde ; Demander aux cocus de vous rejoindre et là vous ferez un carton en nombre de participants !Signaler Répondre
En résumé... Une marche pour rien !Signaler Répondre
C'est bien cette marche, mais dans le contexte actuel le gouvernement et une majorité de français s'en tamponnent...Signaler Répondre
Une bonne initiative pour marcher intelligemment ✅️💚👍Signaler Répondre
Regardez donc la messe de Léon à la télé,ça vous calmera un peu à faire des manifs pour tout et,surtout,n'importe quoi !Quand à moi,je n'ai jamais cru au soi disant jésus !!!Je préfère manger du vrai JésusSignaler Répondre
Le CO2 c'est la vie il faut abroger les accords de Paris vite la France n'e peut plus attendreSignaler Répondre
3 manifs en 1 pour essayer de rassembler du monde.Chacun pourra revendiquer un grand succès.Signaler Répondre
il faudrait condamner el nino...Signaler Répondre
Cette manif sera comme toutes les autres détournées par les "palestinistes"....Signaler Répondre
Une chose étonnante que j'ai remarqué sur ce sujet ses derniers jours à travers les discours des chefs d'Etat à l'ONU ( au passage ,je suis d'accord avec Milei cette institution est bourrée de parasites et devrait disparaitre).
Donc à travers ses discours on voit la ligue des "progressistes néolibéraux mondialistes" (avec Macron dedans et ses jumeaux) qui tapent donc sur Israel et en même temps la ligue des dictateurs islamistes (dont l'Iran) qui tapent aussi sur Israel.
Il faut savoir que la ligue des "progressites néolibéraux mondialistes" étaient fermement opposé à l'intervention contre l'Iran (même pendant le massacre par ses dictateurs de leur propre population) et donc on l'apprend Macron veut envoyer des troupes protégées l'Arabie Saoudite.
Pour moi je suis toujours surpris par le pouvoir des pétrodollars et de constater que des gens censés être les chantres de la démocratie et des libertés sont justes "achetés" soit par des pétrodollars soit par la volonté de plaire à certains électorats.
On remarquera en écoutant les dictateurs iraniens qu'ils ont fait un discours qui rappelle totalement la victimisation du Hamas... comme quoi la bonn propagande peut marcher même réchauffée.
Juste une constatation surprenante de cet alignement "progressistes mondialisés" et "dictateurs islamistes"
Et bravo à Milei qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ... en effet ce ne sont que des parasites (à l'ONU aussi vous avez une armée de haut fonctionnaire internationaux qui coûtent extrêmement chers ... ceux basés à l'OMS à Genève gagnent une blinde je peux le confirmer... autant d'argent qui ne va pas aider les vrais pauvres ou les vrais malades).