Nathalie Arthaud attendue à Saint-Fons pour la fête lyonnaise de Lutte ouvrière

Lutte ouvrière donne rendez-vous à ses militants et sympathisants à Saint-Fons en ce dernier week-end de septembre.

La fête lyonnaise du parti se déroulera au Hall des fêtes, à proximité de la gare, samedi 26 septembre à partir de 17h et dimanche 27 septembre de 11h30 à 19h.

Nathalie Arthaud en débat dimanche

Temps fort politique du week-end, Nathalie Arthaud sera présente dimanche. La candidate de Lutte ouvrière à l’élection présidentielle de 2027 doit animer un débat à 15h15.

Sa candidature à la présidentielle de 2027 est également affichée officiellement par Lutte ouvrière depuis cet été.

Pouvoir d’achat, emplois et conditions de travail au cœur du discours

Lutte ouvrière met principalement l’accent sur la situation économique et sociale.

Le parti dénonce la hausse des prix, le niveau des salaires et des pensions, les conditions de travail ainsi que les plans de licenciements. Il oppose cette situation aux profits réalisés par les grandes entreprises et défend l’idée d’une mobilisation collective des travailleurs.

"Les travailleurs font fonctionner toute la société, c’est à eux de la diriger", affirme notamment Lutte ouvrière, qui présente la candidature de Nathalie Arthaud comme le prolongement de cette ligne politique.