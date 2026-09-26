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Nathalie Arthaud attendue à Saint-Fons pour la fête lyonnaise de Lutte ouvrière

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Nathalie Arthaud attendue à Saint-Fons pour la fête lyonnaise de Lutte ouvrière

La fête lyonnaise de Lutte ouvrière se tiendra les 26 et 27 septembre au Hall des fêtes de Saint-Fons. Nathalie Arthaud, candidate du parti à l’élection présidentielle de 2027, participera à un débat le dimanche après-midi.

Lutte ouvrière donne rendez-vous à ses militants et sympathisants à Saint-Fons en ce dernier week-end de septembre.

La fête lyonnaise du parti se déroulera au Hall des fêtes, à proximité de la gare, samedi 26 septembre à partir de 17h et dimanche 27 septembre de 11h30 à 19h.

Nathalie Arthaud en débat dimanche

Temps fort politique du week-end, Nathalie Arthaud sera présente dimanche. La candidate de Lutte ouvrière à l’élection présidentielle de 2027 doit animer un débat à 15h15.

Sa candidature à la présidentielle de 2027 est également affichée officiellement par Lutte ouvrière depuis cet été.

Pouvoir d’achat, emplois et conditions de travail au cœur du discours

Lutte ouvrière met principalement l’accent sur la situation économique et sociale.

Le parti dénonce la hausse des prix, le niveau des salaires et des pensions, les conditions de travail ainsi que les plans de licenciements. Il oppose cette situation aux profits réalisés par les grandes entreprises et défend l’idée d’une mobilisation collective des travailleurs.

"Les travailleurs font fonctionner toute la société, c’est à eux de la diriger", affirme notamment Lutte ouvrière, qui présente la candidature de Nathalie Arthaud comme le prolongement de cette ligne politique.

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lutte ouvriere

Nathalie Arthaud

saint-fons

10 commentaires
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Catalan le 26/09/2026 à 14:36

Dernière élection présidentielle, lutte ouvrière, 0,56 pour cent .un record.

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Hi-han le 26/09/2026 à 14:32
les incompétents a écrit le 26/09/2026 à 13h53

La Cour des comptes s’attaque aux livrets d’épargne
La Cour des comptes met la fiscalité de l’épargne sur la table. Cette dernière a décidé de s’attaquer au Livret A, mais aussi au LDDS. Respectivement plafonnée à 22 950 euros et 12 000 euros, la Cour des comptes a l’intention d’équilibrer tout cela. En effet, l’État envisage de baisser le plafond à 19 125 euros pour les deux livrets. Mais ce n’est pas tout. Le gouvernement envisage d’imposer les intérêts au-delà de ce seuil. Une nouvelle qui pousse de nombreux Français à s’interroger sur leur épargne. À l’image de Patrice et Anne Périgaud, un couple ayant rempli chacun leur Livret A. Cependant, ces derniers se questionnent particulièrement sur l’usage de leur épargne à court terme. Concrètement, une personne qui a rempli son Livret A toucherait 325 euros d’intérêts imposés à 30 %, soit une taxe de 97,50 euros.

Voila qui devrait lui faire plaisir😉
Petit message aux incompétents de la cour des comptes
Le jour ou vous appliquez cette fiscalité sur l'épargne vous allez comprendre votre douleur!
Et il va avoir de sacrés files d'attente devant les CE !

Et la source FIABLE de tes pronostics ?

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Pauvre fille le 26/09/2026 à 14:21

Elle en est toujours la avec une ideologie de fin du 19 eme siecle la fille? Evolues mamie on en veut plus !!

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Du café Pouchkine...... le 26/09/2026 à 14:13

Elle est où la place rouge a ST FONS ?
Gilbert BECAUD , sors de ce corps...😁

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Il y a longtemps le 26/09/2026 à 14:10

Que les ouvriers ont compris ce qu’était la gauche et ne votent plus pour elle....

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Bien vu le 26/09/2026 à 14:01
c'est pas pour dire a écrit le 26/09/2026 à 13h30

Il ne doit plus avoir beaucoup d'ouvriers à Saint Fons !

De plus en plus d'ouvriers votent maintenant à droite, bien à droite.

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les incompétents le 26/09/2026 à 13:53

La Cour des comptes s’attaque aux livrets d’épargne
La Cour des comptes met la fiscalité de l’épargne sur la table. Cette dernière a décidé de s’attaquer au Livret A, mais aussi au LDDS. Respectivement plafonnée à 22 950 euros et 12 000 euros, la Cour des comptes a l’intention d’équilibrer tout cela. En effet, l’État envisage de baisser le plafond à 19 125 euros pour les deux livrets. Mais ce n’est pas tout. Le gouvernement envisage d’imposer les intérêts au-delà de ce seuil. Une nouvelle qui pousse de nombreux Français à s’interroger sur leur épargne. À l’image de Patrice et Anne Périgaud, un couple ayant rempli chacun leur Livret A. Cependant, ces derniers se questionnent particulièrement sur l’usage de leur épargne à court terme. Concrètement, une personne qui a rempli son Livret A toucherait 325 euros d’intérêts imposés à 30 %, soit une taxe de 97,50 euros.

Voila qui devrait lui faire plaisir😉
Petit message aux incompétents de la cour des comptes
Le jour ou vous appliquez cette fiscalité sur l'épargne vous allez comprendre votre douleur!
Et il va avoir de sacrés files d'attente devant les CE !

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c'est pas pour dire le 26/09/2026 à 13:30

Il ne doit plus avoir beaucoup d'ouvriers à Saint Fons !

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Léone le 26/09/2026 à 12:11

Certains ont le pape, d'autres ont la madone...

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La meute le 26/09/2026 à 12:08

La fête des fachos

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