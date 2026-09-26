Les Fêtes Consulaires mettent à l’honneur les légendes du monde à Lyon

C’est un rendez-vous incontournable pour découvrir la richesse internationale de la Ville. Organisées avec la Ville de Lyon, les Fêtes Consulaires réunissent près de 70 pays représentés dans le Corps consulaire de Lyon, le plus important de France et l’un des plus importants d’Europe : Albanie, Cameroun, Norvège, Vietnam, Chine, Equateur, etc… Un véritable tour du monde sans quitter Lyon.

Après les Trésors naturels et architecturaux en 2025, le thème de cette année porte sur les "Contes et Légendes du monde". Contes populaires, personnages mythiques, créatures fantastiques, légendes anciennes, croyances… Chaque Consulat pourra partager les histoires qui peuplent l’imaginaire de son pays et qui se transmettent de génération en génération.

Au programme de ce week-end : rencontres, ateliers créatifs, contes, lectures musicales, échanges, théâtre, jeux ou encore expositions. L’occasion de découvrir les cultures, les traditions et les histoires de tous ces pays.

L’accès est libre et gratuit de 10h à 18h le samedi 26 septembre et de 12h à 17h le dimanche 27 septembre.