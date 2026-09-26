Lyon : une marche pour le climat, la justice sociale et la paix ce samedi

Une marche pour le climat est annoncée à Lyon ce samedi 26 septembre. Dès 2018, le mouvement avait pris de l'ampleur entre Rhône et Saône, mobilisant une jeunesse qui avait ensuite largement voté pour Grégory Doucet en 2020.

Le rendez-vous est fixé à 14h place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, avant le départ d’un cortège réunissant citoyens, associations, collectifs et organisations politiques.

Cette mobilisation lyonnaise s’inscrit dans une journée nationale d’actions organisée autour du climat, du vivant, de la paix et de la justice sociale. D’autres rassemblements sont annoncés le même jour partout en France.

Les conséquences des fortes chaleurs au cœur de la mobilisation

Dans son appel, l’inter-organisation lyonnaise revient notamment sur les épisodes de chaleur, les sécheresses et les incendies observés durant l’été 2026.

Les organisateurs estiment que les pouvoirs publics doivent renforcer les mesures destinées à adapter les villes et les territoires au réchauffement climatique.

Ils mettent particulièrement en avant la situation lyonnaise, avec les phénomènes d’îlots de chaleur, les logements qualifiés de "bouilloires thermiques" ou encore les difficultés rencontrées par le secteur agricole lors des périodes de sécheresse.

Des témoignages avant le départ du cortège

Avant le départ de la manifestation, plusieurs personnes doivent témoigner des conséquences du réchauffement climatique sur leur quotidien.

Le communiqué annonce notamment la présence d’un professeur des écoles, d’un locataire vivant dans une bouilloire thermique, d’un agriculteur et d’un scientifique.

"Samedi, nous marcherons pour la justice climatique, la justice sociale, le vivant et pour la paix", résument les organisateurs, qui appellent à rejoindre le cortège lyonnais.