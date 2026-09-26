Lyon : un hommage aux victimes en Iran

L’objectif : rendre hommage aux milliers de prisonniers politiques exécutés en Iran mais également dénoncer la persistance de la peine de mort dans le pays.

Ce rassemblement citoyen est associé à une exposition consacrée aux exécutions massives dans le pays, notamment lors du massacre de 1988 ainsi que celles qui ont suivi les différents soulèvements populaires au cours des dernières décennies.

"Venez nombreux pour rendre hommage aux victimes, soutenir les prisonniers condamnés à mort et faire entendre leur voix", appelle l’organisation.

Cette exposition sera donc présentée de 11h à 17h tandis que le rassemblement et les actes de solidarités se tiendront de 15h à 17h.

Un appel à l’aide

"Alors que la situation des droits humains en Iran continue de susciter une vive émotion à travers le monde, ce rassemblement lyonnais vise à donner une voix à celles et ceux qui n'en ont plus, et à interpeller l'opinion publique sur l'urgence d'abolir la peine capitale", présente le Comité dans un communiqué.

Notant qu’en 2026 "des défenseurs des droits humains et des organes des Nations unies ont notamment alerté sur plusieurs personnes condamnées à mort ou exposées à un risque imminent d’exécution à la suite de procédures judiciaires entachées de graves préoccupations concernant la torture, les détentions arbitraires et le respect des garanties d’un procès équitable."