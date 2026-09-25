Mise à jour : Les réquisitions du parquet ont été suivies. Trois des cinq personnes mises en examen jeudi dans le cadre de l’enquête sur la mort de Quentin Deranque ont été placées en détention provisoire, a annoncé le parquet de Lyon. Les deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
Ces cinq personnes sont soupçonnées d’avoir participé aux rixes et aux violences survenues le 12 février à Lyon, mais pas d’avoir porté les coups mortels au jeune homme. Les investigations se poursuivent sous l’autorité des trois magistrats instructeurs chargés du dossier.
Article initial 24/09 à 17h41 : Après une nouvelle série d’interpellations menée mardi, cinq suspects ont été présentés jeudi aux juges d’instruction chargés de l’enquête sur la mort de Quentin Deranque.
Tous ont été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit". Quatre d’entre eux le sont également pour "violences aggravées", notamment par l’usage ou la menace d’une arme, en réunion et avec dissimulation du visage.
Selon une source proche de l’enquête, ces nouveaux mis en cause sont soupçonnés d’avoir participé aux rixes et aux violences commises ce jour-là, mais pas d’avoir porté les coups ayant entraîné la mort du jeune homme.
Trois autres personnes interpellées dans le cadre de cette nouvelle opération ont été remises en liberté sans poursuite à ce stade.
Trois placements en détention provisoire requis
Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de trois des cinq nouveaux mis en examen. Pour les deux autres, un contrôle judiciaire a été requis.
Ils devaient encore être présentés au juge des libertés et de la détention jeudi en fin de journée.
Ces cinq nouvelles mises en examen s’ajoutent aux neuf prononcées après les premières vagues d’interpellations, menées entre février et mars.
Une enquête ouverte pour meurtre et violences aggravées
Quentin Deranque avait été violemment frappé le 12 février à Lyon, à la suite d’une confrontation entre militants d’ultragauche et d’ultradroite en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po dans le 7e arrondissement.
Le jeune homme, présenté comme évoluant dans la mouvance de l’extrême droite radicale lyonnaise, était mort deux jours plus tard.
Neuf hommes âgés de 20 à 26 ans avaient ensuite été mis en examen pour meurtre ou complicité. Certains étaient membres ou proches de la Jeune Garde, mouvement antifasciste dissous.
Selon le parquet, certains avaient reconnu avoir porté des coups à Quentin Deranque ou à d’autres personnes, tout en contestant toute intention de tuer.
Dans tous les cas, Quentin Deranque n'est malheureusement pas une perte. On va pas non plus le pleurer !Signaler Répondre
Les antifas n'existeraient pas s'il n'y avait pas de fachos. L'inverse non.Signaler Répondre
Ce jeune homme assassiné pour les médias est de "l'extrême droite radicale " tout pour minimiser la gravité de sa mort violente.Signaler Répondre
Par contre ceux qui l'ont massacré ne sont pas qualifiés d'extrémiste de la gauche radicale, pourquoi ?
La propagande gauchiste fait son œuvre.
Et encore, heureusement qu ils sont trop cons pour faire médecine, sinon ça ferait peur aux urgences 🤣🤣Signaler Répondre
Encore un complot ?Signaler Répondre
Ou en est la deuxième enquête concernant nemesis et l'extreme droite dans cette affaire ?Signaler Répondre
Pourquoi aucune fuite dans les médias ? Pourquoi ce silence ?
La gauchiasse ne va pas critiquer ses électeurs !Signaler Répondre
"Comme le monde est petit, chez les néofascistes" : tu es bien placé pour le savoir.Signaler Répondre
C'est même tellement petit que ton cerveau est tout rabougri.
Entre fachos on se sert les coudes.Signaler Répondre
ou les juges , tous issu de " l élite patrimoniale " , étaient férocement hostiles à la démocratie et favorables aux nazis comme l 'a analysé Chapoutot . Ils tiennent bon , avec le soutien de la majorité de la population .Signaler Répondre
Dans toute cette affaire, y en a au moins 1 qui a prit perpète et pas les autres 🤔Signaler Répondre
- ce que tu sais et cries de partout vient de la presse de gauche voire d’extrême gauche,Signaler Répondre
- tu n’es pas juge,
- tu n’as pas accès aux dossiers.
Mais tu as déjà résolu l’enquête, sans la moindre objectivité et de manière partisane.
Donc Mediapart Le canard enchaîné ….Signaler Répondre
Que des médias d’extrême gauche
Je répète FAKE NEWS
Et puis un peu de retenue car c’est Quentin qui a été assassiné
C’est lui qui est mort atrocement
Alors faites silence et ne crachez plus votre haine
En lien direct avec LFI, ne pas oublier.Signaler Répondre
Et alors …Ça excuse en quoi l’extrême gauche et ses sbires?Signaler Répondre
Ton climat de terreur ne me fais pas peur C’est pas parceque c’est pas sur internet que ce n’est pas vrai ! Ton gros cochon n’était que inspecteur du travail déjanté ! Aujurd’hui il croit qu’il dirige les finances…. alors il n’est que comme toi et moi …. un mec qui doit faire caca tous les jours!Signaler Répondre
il est assez rare que l'assemblée nationale s'émeuve d'un AVC quand il fait suite a une altercation avec la police.Signaler Répondre
Mais inventez vous des scenarios imaginaires si vous voulez.
J'en ai rien a battre de LFI, ça semble être votre obsession. En quelque sorte, LFI vivent gratuitement dans votre tête sans payer de loyer.
La en l'occurrence il semble qu'un nazillon ait fait un AVC plusieurs heures après une bagarre de rue que lui et son groupe avaient planifié et déclenchée (la première charge est celle des Quentinistes, a vingt et cagoulés)
il a refusé de se faire examiner, et a fait un malaise trois heures plus tard.
Les médecins auraient ils pu le sauver ? Peut être, peut être pas, Je n'en sais rien, et ça me passionne autant que les élections municipales en Lettonie ou la baisse de la natalité des escargots dans le parc du Mercantour.
Pas de quoi faire une minute de silence a l'assemblée, tout ce que ça aurait du faire, c'est un encart en troisième page du journal local.
Bonne soirée.
Et Raphael ARNAULT aussi ??? le député dépité ??? il est où ?????Signaler Répondre
Revoyez vos sources. Le lien entre ces tweets et Quentin est au conditionnel. Rien ne prouve qu'il s'agit des siens.Signaler Répondre
la justice fera son travail ; elle les acquittera !!!Signaler Répondre
Alors la, cela m’étonnerai beaucoup.Signaler Répondre
Force aux interpellés !!! Ça va aller j’espère !!Signaler Répondre
Ha ha ha, tous les nervis d'extrême gauche qui fouettent comme des vierges à leur premier bal. Ils viennent tenter de se rassurer sur ce forum .....Signaler Répondre
La police a fait son travail, espérons que la justice fera le sien.Signaler Répondre
LFI ne s'embarasse pas de ces considérations quand elle compte le nombre de morts, présumés par elle, attribuées à la police.Signaler Répondre
Il faut donc n'être précis que quand ça arrange ?
c'est toi la fake news, le Quentiniste..Signaler Répondre
La vingtaine de neofascistes cagoulés et habillés tout de noir attendant les antifas a un coin de rue (puis qui se prennent finalement une branlée) a été diffusée par les médias, dont le canard enchainé, mediapart etc..
et elle est authentique.
Cette vidéo vient corroborer les témoignages des riverains et du journaliste du progrès qui était présent du début a la fin de la rixe.
On voit dans une autre vidéo Quentin retirer sa cagoule après la bagarre, son ami expliquer aux riverains que c'etait un fight assumé entre bords politiques, et d'ajouter qu'il n'ira pas se faire examiner a l'hôpital Saint Jo' (sans doute par peur de la police)
Quand en plus de ça les journalistes déterrent plus de 3000 tweets de Quentin a la gloire du fascisme, de Hitler et j'en passe, on a du mal a trouver si sympathique ce lecteur de Saint Augustin qui était aussi un avide lecteur de Mein Kampf...
La gauche française a validé cet assassinat et cela a été approuvé par une majorité des médias.Signaler Répondre
Idem certains racismes n'existent pas pour eux.
Je repensais à une affaire d'un enfant asiatique tapé par des jeunes à Venissieux... vous demanderez à notre gauche française... ce n'est pas du racisme.
En réalité leurs nouveaux électeurs (et leurs communautés) ne sont pas racistes... si vous dites le contraire vous êtes alors un facho qu'on peut massacrer dans la rue.
Les palestinistes ne sont pas antisémites... si vous dites le contraire vous êtes d'extrême droite.
Donc au final soyons clair, pour la gauche actuelle 80% de la population française est raciste car ce que je viens de dire est partagé pas seulement par les électeurs RN mais par une majorité dont d'anciens PS ou coco.
Electeurs de gauche qui ont porté LFI à l'assemblée via la Nupes ne faites pas la morale aux autres : vous soutenez des Fachos de gauche, antisémites qui veulent mettre en prison les préfets ou faire taire les journalistes. Il vous faut quoi pour ouvrir les yeux ? Qu'il arrive au pouvoir ?Signaler Répondre
Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé dans les pays qui ont porté ce genre de tarés au pouvoir ? Venezuela, Biélorussie, Cuba... la liste est longue.
A chaque fois les pauvres sont encore plus pauvres et la caste dirigeante se gave, mais elle dirige la police.
Réfléchissez !
FAKE NEWSSignaler Répondre
La mise en examen de R.Arnault finira bien par arriver.Signaler Répondre
Attendons les mois précédant la présidentielle, c'est toujours dans les moments là que ça se passe.
On attend la convocation de Raphael ARNAULT, dont l attache parlementaire, payé par lui est en prison..a priori les attaches parlementaires sont soumis et rendent compte de leurs déplacements au député , et ne peuvent agir qu avec l accord où l ordre de celui-ci...Signaler Répondre
Pour ceux qui ont connu le service militaire" pas d'opinions politiques dans l'armée " il serait grand temps d'en faire de même dans les facultés.Signaler Répondre
l'extrême gauche se bagarre et provoque un AVC mortel, touchant un néofasciste ayant tendu une embuscades aux cotés de 20 de ses camarades, tous cagoulés, habillés de noir et équipés de béquilles, gans coqués et lacrymos.Signaler Répondre
Soyez plus précis dans votre description des faits, la prochaine fois.
Et t'en sais quoi gros malin, c'est un ta sœur qui t'as dit qu'un de ses clients lui avait raconté ça ?Signaler Répondre
Sinon, la presse (mais pas LyonMag) rapporte que les 4 colombins incarcérés pour des agressions racistes le 17 Septembre font tous partie du groupuscule néofasciste Audace dont faisait également partie Quentin.Signaler Répondre
L'un des 4 incarcérés était d'ailleurs également présent parmi la vingtaine de néonazis cagoulés qui ont tendu l'embuscade a la jeune Garde derrière les voies ferrées, aux cotés de son camarade Quentin.
Comme le monde est petit, chez les néofascistes
Le gars allait à la fac pour se battre a mains nues contre d'autres étudiants qui n'avaient pas les mêmes idées politiques que lui, c'est à mourir de rire...il l'a bien cherché ;si seulement cela pouvait dissuader tous les autres jeunes des facultés de ne pas répéter sa connerie.Signaler Répondre
Continue de soutenir ces assassins !Signaler Répondre
C'est quand même triste de mourir ainsi par des crétins et juste pour de la politique.Signaler Répondre
LeFigaro a l’air de dire qu’une fois de plus la foudre est tombée à nouveau sur l’ultra gauche ….Signaler Répondre
Je fais allusion à une punition type départ de lYON et amende; pas du tout à de la violenceSignaler Répondre
L'article oublie de mentionner que Deranque était un militant d'extrême-droite, fan d'Adolf Hitler.Signaler Répondre
Ah ouai quand même!Signaler Répondre
C'est vieux jeu, aujourd'hui ça se bat avec la fourniture de pétrole ;-)Signaler Répondre
valable pour les bobos qui ont détruit RockfellerSignaler Répondre
Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire sur les violences commises par des militants d'ultradroite le même jour.Signaler Répondre
On rappelle que le téléphone de Raphaël Archenault dont l'un des accusés était son assistant n'a jamais été inspecté.Signaler Répondre
pour info c est pas l extrême droite qui a tué Quentin mais bien l extrême gauche ( la jeune garde amis privilégiés de LFI et des EELV )Signaler Répondre
L’extrême-gauche tueSignaler Répondre
Il n'existe aucune déclaration publique d'Éric Coquerel concernant la mort ou l'assassinat de Georges Besse.Signaler Répondre
tu dois le connaitre dans le privé ou tu diffames. la peine encourue pour diffamation est de 12.000 euros.
Tout est triste ds cette histoire, tout ces jeunes qui ont subit un lavage de cerveau qui les a conduit a cette énorme connerie et a ruiner leur vie.Signaler Répondre
Tout ça pour comprendre ds 20 ans pour ceux qui sont encore vivant qu'à la fin le seul vainqueur de toute façon c'est toujours la banque.
Diviser pour mieux régner.