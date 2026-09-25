Lyon : après les célébrations de la victoire du PSG, un second policier condamné pour avoir frappé le même homme

Deux policiers ont désormais été condamnés pour des violences commises sur le même homme dans la nuit du 31 mai 2025 à Lyon.
Ce jeudi, le tribunal correctionnel a prononcé 12 mois de prison avec sursis à l’encontre d’un fonctionnaire accusé d’avoir porté des coups à la victime alors qu’elle se trouvait en garde à vue.
La peine est assortie de six mois d’interdiction d’exercer et d’un an d’interdiction de port d’arme.
Le policier a contesté les faits durant la procédure. Son avocate a soutenu qu’il avait été victime d’un règlement de compte interne à la police.
Déjà frappé lors de son interpellation
L’homme avait été arrêté après des violences survenues dans le centre-ville de Lyon à la suite de la victoire du PSG en Ligue des champions.
Avant même son placement en garde à vue, il avait déjà subi des violences lors de son interpellation. Projeté au sol par une colonne de maintien de l’ordre, il avait ensuite été frappé par le commissaire qui dirigeait l’opération.
Ce dernier, parti à la retraite cette année, avait reconnu les faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En décembre 2025, il avait été condamné à huit mois de prison avec sursis. Les juges avaient alors considéré que les violences exercées n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.
je pense qu'une personne qui porte une arme doit être capable de garder ses nerfs. surtout lorsqu'il n' y a que des insultes en jeuSignaler Répondre
@ oh là ,Signaler Répondre
Y a vraiment pas insultes, ce monsieur n'insulte personne. Aprés sur LM, faut juste passer la Douane de la modération....Si ça passe, bin tant mieux, si ça passe pas, bin réfléchis 🙂
Dites donc LYONMAG ce monsieur a le droit d'insulter les gens ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Le policier compte 21 ans de carrière et trois médailles pour actes de bravoure et termine ainsi c'est triste.Signaler Répondre
C'est vraiment ça l'autorité policière qui donne de bonnes leçons avec la main droite et vous casse le visage avec la main gauche.Signaler Répondre
C'est un peu comme la double nationalité 🤣🤣🤣
Tes commentaires on s'assoit dessus , t'as compris !Signaler Répondre
Quelles informations avez vous sur les personnes frappé? Etaient ils juges coupables? Et alors poussont l argumentaire. Une personne qui ne respecte pas les limitation ? La on a le radar pour prouver la culpabilité! On peut frapper le contrevenant? Comment voulez vous que la france ne décline pas avec de pareils commentaires....Signaler Répondre
et toi tu te comporte comment tu ne baisses pas les yeux mais ton froc, guignol"" On reconnait bien la la classe et la qualité de ton argumentaire!!Signaler Répondre
quelque filcs comme à Carcassonne sont des racistes et d’autres considère que leur métier permet tout un policier qui n’est pas capable de garder son sans froid et la pression il faut changer de métier heureusement qu’un médecin ne panique pas pendant une opération les policiers qui sont mal dans leurs métier il faut la quitter il plus d’un million de postes en France à prendre chaque annéeSignaler Répondre
La racaille était peut-être une tête à claque ?Signaler Répondre
A une certaine époque ils se seraient écrasé mais comme aujourd'hui , on défend la racaille !Signaler Répondre
À Force d'être insulté par des racailles on peut comprendre qu'il y ait envie de mettre des baffes.Signaler Répondre
Soutien au policier.
Si la à justice était aussi sévère, vis-à-vis des voyous ce soit peut-être une bonne chose.