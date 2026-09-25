Judiciaire

Lyon : après les célébrations de la victoire du PSG, un second policier condamné pour avoir frappé le même homme

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Lyon : après les célébrations de la victoire du PSG, un second policier condamné pour avoir frappé le même homme

Un policier a été condamné ce jeudi à Lyon à 12 mois de prison avec sursis pour des violences commises sur un homme placé en garde à vue après les débordements ayant suivi la victoire du PSG en Ligue des champions. La même victime avait déjà été frappée quelques heures plus tôt par un commissaire, condamné en décembre dernier.

Deux policiers ont désormais été condamnés pour des violences commises sur le même homme dans la nuit du 31 mai 2025 à Lyon.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel a prononcé 12 mois de prison avec sursis à l’encontre d’un fonctionnaire accusé d’avoir porté des coups à la victime alors qu’elle se trouvait en garde à vue.

La peine est assortie de six mois d’interdiction d’exercer et d’un an d’interdiction de port d’arme.

Le policier a contesté les faits durant la procédure. Son avocate a soutenu qu’il avait été victime d’un règlement de compte interne à la police.

Déjà frappé lors de son interpellation

L’homme avait été arrêté après des violences survenues dans le centre-ville de Lyon à la suite de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Avant même son placement en garde à vue, il avait déjà subi des violences lors de son interpellation. Projeté au sol par une colonne de maintien de l’ordre, il avait ensuite été frappé par le commissaire qui dirigeait l’opération.

Ce dernier, parti à la retraite cette année, avait reconnu les faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En décembre 2025, il avait été condamné à huit mois de prison avec sursis. Les juges avaient alors considéré que les violences exercées n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.

10 commentaires
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Césarion le 25/09/2026 à 11:34
Dupon a écrit le 25/09/2026 à 07h56

À Force d'être insulté par des racailles on peut comprendre qu'il y ait envie de mettre des baffes.
Soutien au policier.
Si la à justice était aussi sévère, vis-à-vis des voyous ce soit peut-être une bonne chose.

je pense qu'une personne qui porte une arme doit être capable de garder ses nerfs. surtout lorsqu'il n' y a que des insultes en jeu

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Calahann le 25/09/2026 à 11:07
oh là a écrit le 25/09/2026 à 10h42

Dites donc LYONMAG ce monsieur a le droit d'insulter les gens ? ? ? ? ?

@ oh là ,
Y a vraiment pas insultes, ce monsieur n'insulte personne. Aprés sur LM, faut juste passer la Douane de la modération....Si ça passe, bin tant mieux, si ça passe pas, bin réfléchis 🙂

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oh là le 25/09/2026 à 10:42
Maitre Libriste Capello a écrit le 25/09/2026 à 09h27

et toi tu te comporte comment tu ne baisses pas les yeux mais ton froc, guignol"" On reconnait bien la la classe et la qualité de ton argumentaire!!

Dites donc LYONMAG ce monsieur a le droit d'insulter les gens ? ? ? ? ?

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hollywood le 25/09/2026 à 10:30

Le policier compte 21 ans de carrière et trois médailles pour actes de bravoure et termine ainsi c'est triste.

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Calahann le 25/09/2026 à 10:17

C'est vraiment ça l'autorité policière qui donne de bonnes leçons avec la main droite et vous casse le visage avec la main gauche.
C'est un peu comme la double nationalité 🤣🤣🤣

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oh petit gars le 25/09/2026 à 10:00
Maitre Libriste Capello a écrit le 25/09/2026 à 09h27

et toi tu te comporte comment tu ne baisses pas les yeux mais ton froc, guignol"" On reconnait bien la la classe et la qualité de ton argumentaire!!

Tes commentaires on s'assoit dessus , t'as compris !

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Racaille le 25/09/2026 à 09:44
Racailles de m... a écrit le 25/09/2026 à 09h09

La racaille était peut-être une tête à claque ?

Quelles informations avez vous sur les personnes frappé? Etaient ils juges coupables? Et alors poussont l argumentaire. Une personne qui ne respecte pas les limitation ? La on a le radar pour prouver la culpabilité! On peut frapper le contrevenant? Comment voulez vous que la france ne décline pas avec de pareils commentaires....

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Maitre Libriste Capello le 25/09/2026 à 09:27
les temps changent a écrit le 25/09/2026 à 08h41

A une certaine époque ils se seraient écrasé mais comme aujourd'hui , on défend la racaille !

et toi tu te comporte comment tu ne baisses pas les yeux mais ton froc, guignol"" On reconnait bien la la classe et la qualité de ton argumentaire!!

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Robocop le 25/09/2026 à 09:21

quelque filcs comme à Carcassonne sont des racistes et d’autres considère que leur métier permet tout un policier qui n’est pas capable de garder son sans froid et la pression il faut changer de métier heureusement qu’un médecin ne panique pas pendant une opération les policiers qui sont mal dans leurs métier il faut la quitter il plus d’un million de postes en France à prendre chaque année

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Racailles de m... le 25/09/2026 à 09:09

La racaille était peut-être une tête à claque ?

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les temps changent le 25/09/2026 à 08:41

A une certaine époque ils se seraient écrasé mais comme aujourd'hui , on défend la racaille !

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Dupon le 25/09/2026 à 07:56

À Force d'être insulté par des racailles on peut comprendre qu'il y ait envie de mettre des baffes.
Soutien au policier.
Si la à justice était aussi sévère, vis-à-vis des voyous ce soit peut-être une bonne chose.

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