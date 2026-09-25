Lyon : après les célébrations de la victoire du PSG, un second policier condamné pour avoir frappé le même homme

Deux policiers ont désormais été condamnés pour des violences commises sur le même homme dans la nuit du 31 mai 2025 à Lyon.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel a prononcé 12 mois de prison avec sursis à l’encontre d’un fonctionnaire accusé d’avoir porté des coups à la victime alors qu’elle se trouvait en garde à vue.

La peine est assortie de six mois d’interdiction d’exercer et d’un an d’interdiction de port d’arme.

Le policier a contesté les faits durant la procédure. Son avocate a soutenu qu’il avait été victime d’un règlement de compte interne à la police.

Déjà frappé lors de son interpellation

L’homme avait été arrêté après des violences survenues dans le centre-ville de Lyon à la suite de la victoire du PSG en Ligue des champions.

Avant même son placement en garde à vue, il avait déjà subi des violences lors de son interpellation. Projeté au sol par une colonne de maintien de l’ordre, il avait ensuite été frappé par le commissaire qui dirigeait l’opération.

Ce dernier, parti à la retraite cette année, avait reconnu les faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En décembre 2025, il avait été condamné à huit mois de prison avec sursis. Les juges avaient alors considéré que les violences exercées n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.