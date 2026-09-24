La Ville de Lyon parraine deux civils ukrainiens détenus par la Russie pour "les sortir de l’oubli"

Lyon s’engage dans la campagne "Ensemble, sauvons les otages ukrainiens", lancée au printemps par plusieurs organisations françaises et ukrainiennes.

Plus de 16 000 civils ukrainiens seraient actuellement détenus arbitrairement par la Russie, estimation également avancée par les organisations à l’origine de la campagne. Celle-ci vise notamment à obtenir le parrainage de détenus par des municipalités européennes pour leur donner une visibilité publique et maintenir leur situation dans le débat.

En conseil municipal ce jeudi, la Ville de Lyon a annoncé ainsi parrainer officiellement Yana Souvorova et Oleksandre Zaporojets. La capitale des Gaules est la première grande ville française à rejoindre cette mobilisation.

Yana Souvorova condamnée à 14 ans de prison

Originaire de Melitopol, Yana Souvorova avait 18 ans lors de son arrestation le 20 août 2023. Elle administrait notamment la chaîne Telegram locale pro-ukrainienne "Melitopol, c’est l’Ukraine".

En octobre 2025, la justice russe l’a condamnée à 14 ans de colonie pénitentiaire pour des accusations notamment de terrorisme et d’espionnage. Elle est détenue à Taganrog.

La Ville affirme qu’elle a subi des tortures, de l’isolement et de la malnutrition. RSF a de son côté documenté les mauvais traitements infligés à des détenus ukrainiens dans la prison de Taganrog où elle est incarcérée.

Le second parrainage concerne Oleksandre Zaporojets, ingénieur radio-télévision originaire de Bayrak, dans la région de Kharkiv.

Il a été arrêté le 14 mars 2022 alors qu’il se rendait avec son épouse vers une station-relais de téléphonie mobile qu’il cherchait à maintenir en fonctionnement pendant l’occupation de son village. Depuis, aucune information officielle n’aurait été communiquée sur son lieu de détention ou son état de santé, selon la Ville.

L’International Society for Human Rights retrace également son arrestation et indique qu’il est détenu sans inculpation connue depuis mars 2022, son lieu de détention demeurant inconnu.

Grégory Doucet : "Sortir de l’oubli" les détenus

"J’ai accueilli favorablement la proposition de parrainer des civils ukrainiens détenus par la Russie", déclare Grégory Doucet.

Le maire écologiste de Lyon estime que cette initiative doit permettre de "sortir de l’oubli des femmes et des hommes détenus dans des conditions arbitraires" et dit vouloir rappeler l’attachement de Lyon "à la paix, au droit international et à la dignité humaine".

La campagne nationale affiche pour objectif de mobiliser 100 villes afin de parrainer 200 civils ukrainiens d’ici fin 2026.