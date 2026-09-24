Le corps d’un Lyonnais retrouvé au bord d’une route : la piste d'une rixe et un mystérieux transport dans un coffre

Un homme a été mis en examen et écroué dans le cadre des investigations sur la mort d’un homme originaire de la région lyonnaise, dont le corps avait été abandonné au bord d’une route.

La victime âgée d'une trentaine d'années avait été retrouvée le 18 septembre par un chauffeur de bus, en partie dénudée long d’une route départementale à Chilly, près d’Annecy. Selon les éléments communiqués par le parquet d’Annecy et rapportés par Le Dauphiné Libéré, elle aurait succombé aux coups reçus lors d’une rixe.

Une victime transportée dans le coffre d’une voiture ?

Les enquêteurs ont rapidement rapproché cette découverte d’une violente altercation survenue dans la nuit dans une zone industrielle de Sillingy, à une dizaine de kilomètres de Chilly.

Des témoins auraient notamment indiqué avoir aperçu une personne placée dans le coffre d’un véhicule. La piste d’un guet-apens est évoquée dans cette affaire.

Dès le lendemain de la découverte du corps, le propriétaire de la voiture soupçonnée d’avoir servi à transporter la victime s’est présenté au commissariat d’Annecy. Placé en garde à vue, il a contesté toute implication dans la mort de l’homme.

Il a finalement été mis en examen mardi pour meurtre en bande organisée, avant d’être placé en détention provisoire. Deux juges d’instruction ont été saisis du dossier et l’enquête se poursuit afin de déterminer précisément les circonstances du décès et les éventuelles responsabilités.