Vaulx-en-Velin : 45 000 euros de dégâts après une série de vols sur l’éclairage public, le maire réclame l'aide de l'Etat

Les vols visant l’éclairage public se multiplient à Vaulx-en-Velin.

Selon le maire Abdelkader Lahmar, plusieurs mâts et luminaires ont été attaqués ces derniers mois afin d’en récupérer du matériel destiné à la revente. Trois plaintes ont déjà été déposées par la municipalité et une quatrième doit suivre.

Le préjudice est estimé à 45 000 euros pour la collectivité.

Plusieurs quartiers concernés

Les dégradations ont touché différents secteurs de la commune.

L’éclairage a déjà été réparé sur l’esplanade Jacques-Duclos et l’avenue Gaston-Monmousseau. D’autres interventions sont en cours boulevard des Droits de l’homme et avenue Paul-Marcellin, tandis que des réparations doivent être menées avenue Grandclément, avenue des Canuts et avenue de Bohlen.

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, de nouveaux vols et dégradations ont également été constatés rue de la Poudrette. Quelques jours plus tôt, le 9 septembre, l’éclairage de la place Badinter avait lui aussi été vandalisé.

La Ville réclame davantage de surveillance

La municipalité indique avoir mobilisé sa police municipale et ses médiateurs pour tenter d’éviter de nouveaux faits.

Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires.

"Honte à ces voleurs qui plongent nos quartiers dans le noir", a déclaré le maire dans une vidéo publiée mercredi.