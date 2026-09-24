Vaulx-en-Velin : 45 000 euros de dégâts après une série de vols sur l’éclairage public, le maire réclame l'aide de l'Etat

Les vols visant l’éclairage public se multiplient à Vaulx-en-Velin.
Selon le maire Abdelkader Lahmar, plusieurs mâts et luminaires ont été attaqués ces derniers mois afin d’en récupérer du matériel destiné à la revente. Trois plaintes ont déjà été déposées par la municipalité et une quatrième doit suivre.
Le préjudice est estimé à 45 000 euros pour la collectivité.
Plusieurs quartiers concernés
Les dégradations ont touché différents secteurs de la commune.
L’éclairage a déjà été réparé sur l’esplanade Jacques-Duclos et l’avenue Gaston-Monmousseau. D’autres interventions sont en cours boulevard des Droits de l’homme et avenue Paul-Marcellin, tandis que des réparations doivent être menées avenue Grandclément, avenue des Canuts et avenue de Bohlen.
Dans la nuit du 15 au 16 septembre, de nouveaux vols et dégradations ont également été constatés rue de la Poudrette. Quelques jours plus tôt, le 9 septembre, l’éclairage de la place Badinter avait lui aussi été vandalisé.
La Ville réclame davantage de surveillance
La municipalité indique avoir mobilisé sa police municipale et ses médiateurs pour tenter d’éviter de nouveaux faits.
Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires.
"Honte à ces voleurs qui plongent nos quartiers dans le noir", a déclaré le maire dans une vidéo publiée mercredi.
"Honte à ces voleurs qui plongent nos quartiers dans le noir", pourtant quand on vote LFI on sait dejà qu'on va finir dans les ténèbres les plus complètesSignaler Répondre
demander pas exiger ou imposerSignaler Répondre
c'est bien d'avoir du vocabulaire
ils sont comme les écologistes ils critiquent et veulent la désarmé et maintenant ils pleurent comme des banbins pour qu'il vienne à leur secoursSignaler Répondre
Vous me faites bien rireSignaler Répondre
Cette délinquance là ne vient pas de la misère mais de réseaux bien entretenus et laisser en liberté par les pouvoirs publics.
Il suffit de suivre les signaux de fumée bien noir pour trouver les coupables.
Commune LFI what else.Signaler Répondre
Leurs électeurs se déchaînent, c'est open bar.
Les électeurs ont le maire qu'ils méritent.
"Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes"Signaler Répondre
"Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires."Signaler Répondre
C'est pas un maire qui décide de ce que la police nationale fait ou ne fait pas... Mytho!
Cela fait du bien aux maires LFI d'être confronter au réel !Signaler Répondre
Contrairement à leur discours , la délinquance n'a pas de bords politiques , elle n'a que des intérêts contraires à l'intérêt collectif !
Voici la nouvelle France by LFI-EELVSignaler Répondre
Ils crient que la police tue mais quand ils en ont besoin, alors là, ils sont contents qu'elle soit là...
trop drôle, il demande l aide de la police pour sécuriser sa ville : c est pour faciliter les tirs de mortier à leur encontre ?Signaler Répondre
"sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance"Signaler Répondre
oui la délinquance vient de la misère.
Ce n'est pas le premier avril pourtantSignaler Répondre
LFI...Signaler Répondre
Vu leurs discours les gosses de Vaulx à carnaval préfèrent se déguiser en voleur plutôt qu'en policier.
Après surtout il ne faut pas punir car c'est sait d'où vient lexploraciste (sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance)
On favorise les crimes et après on demande à l'état d'intervenir... un peu comme les quelques pompiers pyromanes de l'été dernier.
Certains deviennent pyromane juste pour toucher plus de primes, LFI attise la delinquance pour avoir les voix de cette jeunesse.
"La Ville réclame davantage de surveillance" ???Signaler Répondre
Mais comment ça, surveillance de qui ? De la police 'qui tue" ? C’est une blague ?
Il faut plutôt demande conseil à son collègue Abdelkader, lui a LA réponse, elle est simple et surtout efficace :
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
LFI qui pleurniche l'aide de la police.... A mourir de rire!!!Signaler Répondre
il faut dans certains quartiers une politique de main de fer même pour tes électeurs. C est ça la nouvelle France de ton gourou. laisse la police tranquille, tu sais bien que la police tue. debrouille toi.Signaler Répondre
On se demande qui était gêné, par l'éclairage et les caméras. Faites comme la communauté asiatique et lavez votre linge sale en famille, la police tue.Signaler Répondre
avec LFI c’est toujours l’état qui doit payer … mais ils n’ont pas compris que l’état c’est « les Français » donc toujours plus à payer pour chacun de nous avec eux …Signaler Répondre
Toujours drôle de voir les membres LFI avoir besoin de la police.Signaler Répondre
Tu n'as qu'à MAINTENIR l'ordre dans ta citéeSignaler Répondre
Les c.. ça ose tout.Signaler Répondre
aller plainter contre ses électeurs,y'aura le retour de batonSignaler Répondre
Réclamerait pas la police quand même. 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Bah alors ? On a besoin de la Police ?Signaler Répondre
Monsieur le Maire, la Police tue !!!
Quand il s agit de pognon, il est pour l état.Signaler Répondre