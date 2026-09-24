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Vaulx-en-Velin : 45 000 euros de dégâts après une série de vols sur l’éclairage public, le maire réclame l'aide de l'Etat

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Vaulx-en-Velin : 45 000 euros de dégâts après une série de vols sur l’éclairage public, le maire réclame l'aide de l'Etat

Plusieurs secteurs de Vaulx-en-Velin ont été plongés dans le noir après des vols de câbles et des dégradations visant les équipements d’éclairage public. La Ville chiffre les dégâts à 45 000 euros et annonce une quatrième plainte.

Les vols visant l’éclairage public se multiplient à Vaulx-en-Velin.

Selon le maire Abdelkader Lahmar, plusieurs mâts et luminaires ont été attaqués ces derniers mois afin d’en récupérer du matériel destiné à la revente. Trois plaintes ont déjà été déposées par la municipalité et une quatrième doit suivre.

Le préjudice est estimé à 45 000 euros pour la collectivité.

Plusieurs quartiers concernés

Les dégradations ont touché différents secteurs de la commune.

L’éclairage a déjà été réparé sur l’esplanade Jacques-Duclos et l’avenue Gaston-Monmousseau. D’autres interventions sont en cours boulevard des Droits de l’homme et avenue Paul-Marcellin, tandis que des réparations doivent être menées avenue Grandclément, avenue des Canuts et avenue de Bohlen.

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, de nouveaux vols et dégradations ont également été constatés rue de la Poudrette. Quelques jours plus tôt, le 9 septembre, l’éclairage de la place Badinter avait lui aussi été vandalisé.

La Ville réclame davantage de surveillance

La municipalité indique avoir mobilisé sa police municipale et ses médiateurs pour tenter d’éviter de nouveaux faits.

Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires.

"Honte à ces voleurs qui plongent nos quartiers dans le noir", a déclaré le maire dans une vidéo publiée mercredi.

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Vaulx-en-Velin

Abdelkader Lahmar

25 commentaires
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javers le 24/09/2026 à 11:41

"Honte à ces voleurs qui plongent nos quartiers dans le noir", pourtant quand on vote LFI on sait dejà qu'on va finir dans les ténèbres les plus complètes

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Césarion le 24/09/2026 à 11:39
mytho? a écrit le 24/09/2026 à 11h00

"Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires."
C'est pas un maire qui décide de ce que la police nationale fait ou ne fait pas... Mytho!

demander pas exiger ou imposer

c'est bien d'avoir du vocabulaire

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arkom le 24/09/2026 à 11:23

ils sont comme les écologistes ils critiquent et veulent la désarmé et maintenant ils pleurent comme des banbins pour qu'il vienne à leur secours

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Jesaistout le 24/09/2026 à 11:17
Césarion a écrit le 24/09/2026 à 10h17

"sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance"

oui la délinquance vient de la misère.

Vous me faites bien rire
Cette délinquance là ne vient pas de la misère mais de réseaux bien entretenus et laisser en liberté par les pouvoirs publics.
Il suffit de suivre les signaux de fumée bien noir pour trouver les coupables.

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Effectivement le 24/09/2026 à 11:12

Commune LFI what else.
Leurs électeurs se déchaînent, c'est open bar.
Les électeurs ont le maire qu'ils méritent.

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mdr 69 le 24/09/2026 à 11:11

"Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes"

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mytho? le 24/09/2026 à 11:00

"Abdelkader Lahmar affirme également avoir demandé à la police nationale l’ouverture d’une enquête ainsi que des rondes supplémentaires."
C'est pas un maire qui décide de ce que la police nationale fait ou ne fait pas... Mytho!

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ancien caviste le 24/09/2026 à 10:36

Cela fait du bien aux maires LFI d'être confronter au réel !
Contrairement à leur discours , la délinquance n'a pas de bords politiques , elle n'a que des intérêts contraires à l'intérêt collectif !

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FEELV le 24/09/2026 à 10:31

Voici la nouvelle France by LFI-EELV
Ils crient que la police tue mais quand ils en ont besoin, alors là, ils sont contents qu'elle soit là...

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phil 6 le 24/09/2026 à 10:21

trop drôle, il demande l aide de la police pour sécuriser sa ville : c est pour faciliter les tirs de mortier à leur encontre ?

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Césarion le 24/09/2026 à 10:17
Titus69 a écrit le 24/09/2026 à 10h11

LFI...
Vu leurs discours les gosses de Vaulx à carnaval préfèrent se déguiser en voleur plutôt qu'en policier.

Après surtout il ne faut pas punir car c'est sait d'où vient lexploraciste (sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance)

On favorise les crimes et après on demande à l'état d'intervenir... un peu comme les quelques pompiers pyromanes de l'été dernier.
Certains deviennent pyromane juste pour toucher plus de primes, LFI attise la delinquance pour avoir les voix de cette jeunesse.

"sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance"

oui la délinquance vient de la misère.

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Heu... le 24/09/2026 à 10:13

Ce n'est pas le premier avril pourtant

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Titus69 le 24/09/2026 à 10:11

LFI...
Vu leurs discours les gosses de Vaulx à carnaval préfèrent se déguiser en voleur plutôt qu'en policier.

Après surtout il ne faut pas punir car c'est sait d'où vient lexploraciste (sans faire de langue de bois on sait d'où vient l'explosion de la delinquance)

On favorise les crimes et après on demande à l'état d'intervenir... un peu comme les quelques pompiers pyromanes de l'été dernier.
Certains deviennent pyromane juste pour toucher plus de primes, LFI attise la delinquance pour avoir les voix de cette jeunesse.

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Ai-je bien lu ? le 24/09/2026 à 10:07

"La Ville réclame davantage de surveillance" ???
Mais comment ça, surveillance de qui ? De la police 'qui tue" ? C’est une blague ?
Il faut plutôt demande conseil à son collègue Abdelkader, lui a LA réponse, elle est simple et surtout efficace :
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue

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Comme quoi... le 24/09/2026 à 10:02

LFI qui pleurniche l'aide de la police.... A mourir de rire!!!

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maintenant de fer le 24/09/2026 à 10:00

il faut dans certains quartiers une politique de main de fer même pour tes électeurs. C est ça la nouvelle France de ton gourou. laisse la police tranquille, tu sais bien que la police tue. debrouille toi.

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1789 le 24/09/2026 à 09:53

On se demande qui était gêné, par l'éclairage et les caméras. Faites comme la communauté asiatique et lavez votre linge sale en famille, la police tue.

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saco697 le 24/09/2026 à 09:43

avec LFI c’est toujours l’état qui doit payer … mais ils n’ont pas compris que l’état c’est « les Français » donc toujours plus à payer pour chacun de nous avec eux …

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Watt le 24/09/2026 à 09:41

Toujours drôle de voir les membres LFI avoir besoin de la police.

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NEXT le 24/09/2026 à 09:39

Tu n'as qu'à MAINTENIR l'ordre dans ta citée

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Dupon le 24/09/2026 à 09:20

Les c.. ça ose tout.

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LA BALANCE le 24/09/2026 à 09:17

aller plainter contre ses électeurs,y'aura le retour de baton

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josette le 24/09/2026 à 09:15

Réclamerait pas la police quand même. 🤣🤣🤣

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Chris25 le 24/09/2026 à 09:14

Bah alors ? On a besoin de la Police ?
Monsieur le Maire, la Police tue !!!

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Catalan le 24/09/2026 à 09:14

Quand il s agit de pognon, il est pour l état.

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