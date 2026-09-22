Pont de l’Université à Lyon : le projet de rénovation qui ne passe pas chez les cyclistes

"Notre association déplore l’abandon du projet initial de rendre les trottoirs aux piétons en créant une piste cyclable bidirectionnelle sur cet ouvrage, alors même que la Métropole mène une campagne de communication dans laquelle les pistes 'sauvent des vies'", expose La Ville à Vélo dans un communiqué de presse.
A l’heure actuelle, le pont de l'Université est doté de simples marquages cyclables peints sur trottoir. De quoi "maintenir une situation conflictuelle entre piétons et cyclistes qui doivent slalomer entre les candélabres", poursuit l’association.
Selon le Baromètre Vélo 2025, l’enquête nationale menée par la FUB sur les conditions de déplacement des cyclistes, ce pont ainsi que les deux carrefours avec les quais Gailleton à l’Ouest et Claude Bernard à l’Est sont des points noirs. A cela s’ajoute l’augmentation du flux cycliste sur le pont à la suite de la création d’une piste cyclable sur les rues Marc Bloch et de l’Université, d’après la même source.
Deux projets en confrontation
La Ville à Vélo plaide donc pour un retour au projet initial, qui prévoyait notamment l’élargissement de la chaussée afin de créer un couloir de bus et une piste cyclable bidirectionnelle. Tandis que, lors des délibérations, la Métropole justifie, de son côté, son choix par un argument financier : cet élargissement représenterait un surcoût de 1,5 million d’euros, soit 10 % du budget de l’opération.
"Cette décision [d’accepter le projet en l’état - ndlr], alors que le prix de l’essence est au plus haut, et que la Métropole fait campagne contre des “trottoirs trop encombrés” et pour des “pistes cyclables pas faites pour faire joli” irait à l’encontre du souhait de la Présidente de la Métropole d’améliorer la qualité de vie des habitants", conclut l’association cycliste.
il faudrait surtout interdire les vélos dans la métropole ! faire du tout piéton et voiture ! Cette association en liens directes avec Doucet, Bernard et bagnon, est nuisible pour la villeSignaler Répondre
pourquoi créer des pistes cyclables ils utilise les trottoirsSignaler Répondre
Les vrais lyonnais ont voté Doucet (pas l'autre idiot de Aulas). Les bouzeux n'ont pas à imposer leurs tas de ferrailles dans notre ville.Signaler Répondre
Retourne faire ton plein à 150 balles, les finances publiques ne vont pas se remplir toutes seules 🤑Signaler Répondre
La ville à vélo plaide pour un aménagement pour lequel les métropolitains n'ont pas voté.Signaler Répondre
L association la Ville à vélo, par définition ne s intéresse pas a la qualité de vie des lyonnais….mais uniquement aux cyclistes….les automobilistes, les piétons , les transports en commun n intéressent pas cette association militante …elle milite pour le « vélo roi »….c est ce qu on subit depuis que DOucet, BErnard et Bagnon sont arrivés au pouvoirSignaler Répondre
font chier ces bus et ces vélos aussiSignaler Répondre
Il en manque 2, 1 dans chaque sens pour que les voitures circulent mieux ;-)Signaler Répondre
Oui j’aimerais bien savoir si ça tombe sous le coup de cette loiSignaler Répondre
"La Ville à Vélo plaide donc pour un retour au projet initial, qui prévoyait notamment l’élargissement de la chaussée afin de créer un couloir de bus et une piste cyclable bidirectionnelle' = > cela veut dire que les vélos auraient encore plus de voies pour passer parce que le couloir des bus peut être emprunté par les vélos ce qui est illogique comme ils parlent d'une piste cyclable bidirectionnelle. Ces gens veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la cremièreSignaler Répondre
Ça commence à se voir que la réconciliation des mobilités promis par la nouvelle métropole est à sens unique en faveur des voitures pour l'instant.Signaler Répondre
Les piétons et vélos sur ce pont seront donc encore en conflit pendant de longues années...
Les politiques vélos ne sont pas réservé qu'à la gauche bon sang... De nombreux électeurs de droite sont favorables a des aménagements cyclistes...
Surtout sur un pont avec 4 voies pour les voitures actuellement
Tu préfères donc que les vélos roulent sur les trottoirs comme sur ce pont. OK.Signaler Répondre
est un anti piétons primaire depuis plus de 6 ans ; on se demande bien pourquoiSignaler Répondre
Habitant Lyon, je suis aussi un anti vélo primaire. La précédente mandature a pourri le cadre de vie, heureusement que la nouvelle mandature y met un frein.Signaler Répondre
Il y a QUATRE VOIES POUR LES BAGNOLES sur ce pont, sale égoïste.Signaler Répondre
Sarselli est une antivélo primaire. Elle vit dans sa baraque en périphérie de la ville, tout en voiture > Elle en RIEN À FAIRE DU CADRE DE VIE DES LYONNAIS.Signaler Répondre
Un gros point noir en effet qui ne fait qu'accentuer ma haine envers les cyclistes et les automobilistes.Signaler Répondre
C'est donc de la responsabilité de la métropole si les trottinettes et les vélos sont sur les trottoirsSignaler Répondre
et si la métropole respectait la loi
L'article L. 228-2 du Code de l'environnement impose aux collectivités de réaliser des aménagements ou itinéraires cyclables lors de toute création ou rénovation substantielle d'une voie urbaine.
Il suffit de supprimer le droit de passage aux cyclistes pour qu'ils empreintent un pont qui leur convient à ces bobos ;-)Signaler Répondre