Vénissieux : le maire LFI Idir Boumertit installe un drapeau de la Palestine... pour combien de temps ?

Combien de temps restera-t-il en place ?
Ce mardi, Idir Boumertit a publié une vidéo où il apparaît juché sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux. Le maire insoumis installe un drapeau de la Palestine aux côtés de celui de la France.
Un geste qui devrait lui valoir les foudres de la préfecture du Rhône. Cette dernière avait déjà sommé en juillet Abdelkader Lahmar, édile LFI de Vaulx-en-Velin, de retirer le drapeau palestinien de sa mairie. Le tribunal administratif de Lyon avait suivi les injonctions des services de l'Etat, rappelant que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."
À défaut d'exécution, Vaulx-en-Velin s'exposait à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.
déjà qu'il se fait lyncher en le faisant en France...Signaler Répondre
Vénissieux ville de collabos aux terroristes islamiste 🤮🤮🤮Signaler Répondre
On attend toujours la réponse du tribunal administratif .La loi interdit le cumul de mandat.....remarque vivre de l argent de Nicolas , leur gourou leur en enseigne la maîtrise ..vivement 2027...Signaler Répondre
Et les témoignages du pogrome du 7 octobre c’est pour quand ?Signaler Répondre
Sauf que c'était pas lui mais lahmarSignaler Répondre
Avoir un drapeau français est considéré comme fascho et même brulé dans certaines villes gauchistes..Signaler Répondre
Il faisait moins le malin quand il est allé au poste de police de Caluire pour essayer de faire sauter un PV...Signaler Répondre
s’ennuie dans sa mairie.. sait pas quoi faire.. dur d’être maireSignaler Répondre
Le drapeau de la honte .. Le LFI utilise les palestiniens pour rassembler et federer leur partiSignaler Répondre
Malin pour détourner l'attention et éviter que l'on parle de l'état de la ville !Signaler Répondre
Il est grand temps que le TA apporté sa réponse et que ce personnage retourne à ses occupations.Signaler Répondre
qui peut élire des gens comme ça ????Signaler Répondre
Je me rends aujourd’hui à l’Hôtel de Ville de Lyon voir l’exposition consacrée à Gaza. Parce que montrer les destructions, les morts et la souffrance d’un peuple n’est pas juger. C’est témoigner des crimes qu’aucun silence imposé ne saurait effacer !Signaler Répondre
Comme s'il n'y avait pas assez de combat et d'actions à mener en France, voire mieux, pour ceux qui l'ont désigné maire... Vraiment, ils sont incorrigibles et ils feraient n'importe quoi pour faire parler d'eux. Enfin, nous avons les élus que nous méritons.Signaler Répondre
Une cause à des milliers de kilomètres et sur laquelle son mandat de maire ne lui donne aucun pouvoir et pour laquelle il ne prend aucun risque : elle n'est pas belle la vie ? Les journalistes se jettent sur symbole et pendant ce temps les ouvriers, les employés, les retraités crèvent à côté de lui... Mais pour ça, il n'a pas le temps : tout le monde le sait, l'important se joue à l'autre bout du monde !
C'est tellement ridicule que je me demande même pourquoi j'écris ce commentaire qui ne fera que renforcer sa conviction que sa stupide "stratégie" fonctionne : faire parler de lui !
Il s'entendrait bien avec notre cancre national : tout est dans le symbole et les beaux discours. Peu importe la vie de ses concitoyens communaux.
Comme quoi, l'étiquette politique compte peu : ils sont tous pareil, aujourd'hui. Prêts à tout pour faire le "buzz" sur leurs ridicules petites personnes et détourner les yeux des vraies problématiques, voire même renforcer allègrement les injustices. Le clientélisme prime sur tout !
Pep Guardiola lance une invitation à une manifestation mondiale le 4 octobre, pour exiger des gouvernements et de la société, de faire tout ce qui est possible et nécessaire, pour mettre FIN au GENOCIDIO dans la Bande de GazaSignaler Répondre
je me demande pourquoi cet élément, la date anniversaire d'un acte de la France, n'est pas mentionné dans l'article.Signaler Répondre
ignorance ou acte délibéré pour?
Cet homme utilise ce drapeau, symbole d’un drame humain, pour ses ambitions politiques…Honteux… Son geste, de « fausse » bonne conscience, ne sers à rien…Signaler Répondre
Il sera rappelé à l'ordre par le Préfet du Rhône et éventuellement sanctionné si le Préfet est courageux , car ceci est interdit .Signaler Répondre
un peu comme dans les mariagesSignaler Répondre
Si ce pays lui plaît tant il peut partir avec son drapeau et s'installer....Signaler Répondre
Cette clientèle chère à LFI ejectera ce parti. Rima Hassan n’avait elle pas dit que bientôt elle n’aura plus besoin de LFI ?Signaler Répondre
Un aller simple à Gaza pour cette chose !Signaler Répondre
visiblement chez LFI on aime perdre son temps à faire le caïd face aux médias… mais ensuite rien d’autre d’efficaceSignaler Répondre
si un citoyen français hissait un drapeau français à sa fenêtre à Alger ou à Gaza que se passera-t-il ?Signaler Répondre
pour l'instant le business rentable c'est de bloquer le détroit d'ormuz en soutenant israelSignaler Répondre
depuis janvier 2025 (18 mois) la fortune de trump à fait x3 s'etablissant à près de 7 milliards.
on évite ainsi lâchement et démagogiquement d'aborder de face en vrai responsable les vrais problèmes de societe dans les communesSignaler Répondre
Petite précision le drapeau palestinien est installé à l’occasion du 1er anniversaire de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France annoncée par Emmanuel Macron le 22 septembre 2025 à l’ONU une commémoration d’une décision prise par l’État français il y a un an rappelle que il y a deux semaines la Métropole de Lyon a installé le drapeau israélien lors d’une visite des israéliensSignaler Répondre
La République c'est lui ! Wesh cousin.Signaler Répondre
Le Business de la Palestine continue et garde un certain succès.Signaler Répondre
Très juteux, ca rapporte beaucoup pour une petite mise.
Étonnant car tout le monde s'en fou royalement au final mais bon vu les armées d'abrutis qui gobent ses conneries il y'a encore pas mal de marges à se faire.
Vraiment très lucratif, les Business plans étaient pas mal fait.. et comme aurait dit Mr LeLay ancien patron de TF1 les cerveaux vides étaient très disponibles.
LFI = dans la provocation comme d’habitude…Signaler Répondre
Et il est content de lui !Signaler Répondre
......vont nous faire détestée la Palestine.Signaler Répondre