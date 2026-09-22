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Vénissieux : le maire LFI Idir Boumertit installe un drapeau de la Palestine... pour combien de temps ?

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Vénissieux : le maire LFI Idir Boumertit installe un drapeau de la Palestine... pour combien de temps ?

Ce mardi, le maire LFI de Vénissieux Idir Boumertit a annoncé avoir installé un drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville. Une décision qui pourrait être attaquée par la préfecture, comme ce fut le cas à Vaulx-en-Velin cet été.

Combien de temps restera-t-il en place ?

Ce mardi, Idir Boumertit a publié une vidéo où il apparaît juché sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux. Le maire insoumis installe un drapeau de la Palestine aux côtés de celui de la France.

Un geste qui devrait lui valoir les foudres de la préfecture du Rhône. Cette dernière avait déjà sommé en juillet Abdelkader Lahmar, édile LFI de Vaulx-en-Velin, de retirer le drapeau palestinien de sa mairie. Le tribunal administratif de Lyon avait suivi les injonctions des services de l'Etat, rappelant que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."

À défaut d'exécution, Vaulx-en-Velin s'exposait à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.

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30 commentaires
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la réalité le 22/09/2026 à 13:13
raleur a écrit le 22/09/2026 à 11h52

si un citoyen français hissait un drapeau français à sa fenêtre à Alger ou à Gaza que se passera-t-il ?

déjà qu'il se fait lyncher en le faisant en France...

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elle est belle la france le 22/09/2026 à 13:12

Vénissieux ville de collabos aux terroristes islamiste 🤮🤮🤮

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En 2027, on fait la fete... le 22/09/2026 à 13:04
papyrebel a écrit le 22/09/2026 à 12h09

Il sera rappelé à l'ordre par le Préfet du Rhône et éventuellement sanctionné si le Préfet est courageux , car ceci est interdit .

On attend toujours la réponse du tribunal administratif .La loi interdit le cumul de mandat.....remarque vivre de l argent de Nicolas , leur gourou leur en enseigne la maîtrise ..vivement 2027...

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Bellota le 22/09/2026 à 13:04
hotel de ville a écrit le 22/09/2026 à 12h27

Je me rends aujourd’hui à l’Hôtel de Ville de Lyon voir l’exposition consacrée à Gaza. Parce que montrer les destructions, les morts et la souffrance d’un peuple n’est pas juger. C’est témoigner des crimes qu’aucun silence imposé ne saurait effacer !

Et les témoignages du pogrome du 7 octobre c’est pour quand ?

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Gabin69 le 22/09/2026 à 12:58
Ex Précisions a écrit le 22/09/2026 à 12h47

Il faisait moins le malin quand il est allé au poste de police de Caluire pour essayer de faire sauter un PV...

Sauf que c'était pas lui mais lahmar

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Déja en France le 22/09/2026 à 12:53
raleur a écrit le 22/09/2026 à 11h52

si un citoyen français hissait un drapeau français à sa fenêtre à Alger ou à Gaza que se passera-t-il ?

Avoir un drapeau français est considéré comme fascho et même brulé dans certaines villes gauchistes..

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Ex Précisions le 22/09/2026 à 12:47

Il faisait moins le malin quand il est allé au poste de police de Caluire pour essayer de faire sauter un PV...

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Mits le 22/09/2026 à 12:42

s’ennuie dans sa mairie.. sait pas quoi faire.. dur d’être maire

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Drapeau du lfi le 22/09/2026 à 12:41

Le drapeau de la honte .. Le LFI utilise les palestiniens pour rassembler et federer leur parti

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Watt le 22/09/2026 à 12:39

Malin pour détourner l'attention et éviter que l'on parle de l'état de la ville !

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idile? le 22/09/2026 à 12:31

Il est grand temps que le TA apporté sa réponse et que ce personnage retourne à ses occupations.

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lyonnais français le 22/09/2026 à 12:29

qui peut élire des gens comme ça ????

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hotel de ville le 22/09/2026 à 12:27

Je me rends aujourd’hui à l’Hôtel de Ville de Lyon voir l’exposition consacrée à Gaza. Parce que montrer les destructions, les morts et la souffrance d’un peuple n’est pas juger. C’est témoigner des crimes qu’aucun silence imposé ne saurait effacer !

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Alak le 22/09/2026 à 12:22

Comme s'il n'y avait pas assez de combat et d'actions à mener en France, voire mieux, pour ceux qui l'ont désigné maire... Vraiment, ils sont incorrigibles et ils feraient n'importe quoi pour faire parler d'eux. Enfin, nous avons les élus que nous méritons.

Une cause à des milliers de kilomètres et sur laquelle son mandat de maire ne lui donne aucun pouvoir et pour laquelle il ne prend aucun risque : elle n'est pas belle la vie ? Les journalistes se jettent sur symbole et pendant ce temps les ouvriers, les employés, les retraités crèvent à côté de lui... Mais pour ça, il n'a pas le temps : tout le monde le sait, l'important se joue à l'autre bout du monde !

C'est tellement ridicule que je me demande même pourquoi j'écris ce commentaire qui ne fera que renforcer sa conviction que sa stupide "stratégie" fonctionne : faire parler de lui !

Il s'entendrait bien avec notre cancre national : tout est dans le symbole et les beaux discours. Peu importe la vie de ses concitoyens communaux.

Comme quoi, l'étiquette politique compte peu : ils sont tous pareil, aujourd'hui. Prêts à tout pour faire le "buzz" sur leurs ridicules petites personnes et détourner les yeux des vraies problématiques, voire même renforcer allègrement les injustices. Le clientélisme prime sur tout !

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soutien mondiale le 22/09/2026 à 12:20

Pep Guardiola lance une invitation à une manifestation mondiale le 4 octobre, pour exiger des gouvernements et de la société, de faire tout ce qui est possible et nécessaire, pour mettre FIN au GENOCIDIO dans la Bande de Gaza

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une leçon de journalisme. le 22/09/2026 à 12:14
drapeau palestinien a écrit le 22/09/2026 à 11h48

Petite précision le drapeau palestinien est installé à l’occasion du 1er anniversaire de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France annoncée par Emmanuel Macron le 22 septembre 2025 à l’ONU une commémoration d’une décision prise par l’État français il y a un an rappelle que il y a deux semaines la Métropole de Lyon a installé le drapeau israélien lors d’une visite des israéliens

je me demande pourquoi cet élément, la date anniversaire d'un acte de la France, n'est pas mentionné dans l'article.
ignorance ou acte délibéré pour?

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La honte le 22/09/2026 à 12:13

Cet homme utilise ce drapeau, symbole d’un drame humain, pour ses ambitions politiques…Honteux… Son geste, de « fausse » bonne conscience, ne sers à rien…

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papyrebel le 22/09/2026 à 12:09

Il sera rappelé à l'ordre par le Préfet du Rhône et éventuellement sanctionné si le Préfet est courageux , car ceci est interdit .

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major Lafrime le 22/09/2026 à 12:06
saco697 a écrit le 22/09/2026 à 11h53

visiblement chez LFI on aime perdre son temps à faire le caïd face aux médias… mais ensuite rien d’autre d’efficace

un peu comme dans les mariages

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Pilou69 le 22/09/2026 à 12:05

Si ce pays lui plaît tant il peut partir avec son drapeau et s'installer....

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Un jour le 22/09/2026 à 11:56

Cette clientèle chère à LFI ejectera ce parti. Rima Hassan n’avait elle pas dit que bientôt elle n’aura plus besoin de LFI ?

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Charter le 22/09/2026 à 11:55

Un aller simple à Gaza pour cette chose !

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saco697 le 22/09/2026 à 11:53

visiblement chez LFI on aime perdre son temps à faire le caïd face aux médias… mais ensuite rien d’autre d’efficace

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raleur le 22/09/2026 à 11:52

si un citoyen français hissait un drapeau français à sa fenêtre à Alger ou à Gaza que se passera-t-il ?

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Césarion le 22/09/2026 à 11:50
Comique a écrit le 22/09/2026 à 11h36

Le Business de la Palestine continue et garde un certain succès.

Très juteux, ca rapporte beaucoup pour une petite mise.

Étonnant car tout le monde s'en fou royalement au final mais bon vu les armées d'abrutis qui gobent ses conneries il y'a encore pas mal de marges à se faire.

Vraiment très lucratif, les Business plans étaient pas mal fait.. et comme aurait dit Mr LeLay ancien patron de TF1 les cerveaux vides étaient très disponibles.

pour l'instant le business rentable c'est de bloquer le détroit d'ormuz en soutenant israel

depuis janvier 2025 (18 mois) la fortune de trump à fait x3 s'etablissant à près de 7 milliards.

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à brandir un leurre le 22/09/2026 à 11:49

on évite ainsi lâchement et démagogiquement d'aborder de face en vrai responsable les vrais problèmes de societe dans les communes

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drapeau palestinien le 22/09/2026 à 11:48

Petite précision le drapeau palestinien est installé à l’occasion du 1er anniversaire de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France annoncée par Emmanuel Macron le 22 septembre 2025 à l’ONU une commémoration d’une décision prise par l’État français il y a un an rappelle que il y a deux semaines la Métropole de Lyon a installé le drapeau israélien lors d’une visite des israéliens

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La France inculte le 22/09/2026 à 11:44

La République c'est lui ! Wesh cousin.

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Comique le 22/09/2026 à 11:36

Le Business de la Palestine continue et garde un certain succès.

Très juteux, ca rapporte beaucoup pour une petite mise.

Étonnant car tout le monde s'en fou royalement au final mais bon vu les armées d'abrutis qui gobent ses conneries il y'a encore pas mal de marges à se faire.

Vraiment très lucratif, les Business plans étaient pas mal fait.. et comme aurait dit Mr LeLay ancien patron de TF1 les cerveaux vides étaient très disponibles.

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Oli69 le 22/09/2026 à 11:35

LFI = dans la provocation comme d’habitude…

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GLOUGLOU 1er le 22/09/2026 à 11:32

Et il est content de lui !

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Ils..... le 22/09/2026 à 11:26

......vont nous faire détestée la Palestine.

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