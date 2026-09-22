Vénissieux : le maire LFI Idir Boumertit installe un drapeau de la Palestine... pour combien de temps ?

Combien de temps restera-t-il en place ?

Ce mardi, Idir Boumertit a publié une vidéo où il apparaît juché sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux. Le maire insoumis installe un drapeau de la Palestine aux côtés de celui de la France.

Un geste qui devrait lui valoir les foudres de la préfecture du Rhône. Cette dernière avait déjà sommé en juillet Abdelkader Lahmar, édile LFI de Vaulx-en-Velin, de retirer le drapeau palestinien de sa mairie. Le tribunal administratif de Lyon avait suivi les injonctions des services de l'Etat, rappelant que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."

À défaut d'exécution, Vaulx-en-Velin s'exposait à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.