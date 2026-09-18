Lyon Politiques : municipalités LFI menacées, audit de la Métropole et ateliers vélo - 18/09/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Scrutins menacés à Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons : LFI pourra-t-elle refaire carton plein en cas de nouvelles élections ?

- Audit de la Métropole de Lyon : 1 milliard d'euros d'investissements en moins préconisé, faut-il craindre des coupes, notamment dans les services et les méga-projets ?

- Subventions supprimées pour les ateliers vélo participatifs : futile ou vrai coup de frein à la pratique du vélo dans l'agglomération ?

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