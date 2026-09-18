Lyon Politiques : municipalités LFI menacées, audit de la Métropole et ateliers vélo - 18/09/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Scrutins menacés à Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons : LFI pourra-t-elle refaire carton plein en cas de nouvelles élections ?
- Audit de la Métropole de Lyon : 1 milliard d'euros d'investissements en moins préconisé, faut-il craindre des coupes, notamment dans les services et les méga-projets ?
- Subventions supprimées pour les ateliers vélo participatifs : futile ou vrai coup de frein à la pratique du vélo dans l'agglomération ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
J'avais oublié les insultes à la maire sortante de Vaulx notamment, c'est tout bonnement scandaleux.Signaler Répondre
"je pourrais vous coincer derrière les poubelles ca me ferait plaisir"Signaler Répondre
"je vais tout faire pour vous b*is.."
"si je pouvais vousx enc*... à vous je le ferai"
yves foulon à son adversaire
"Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J'irai au bout, elle va mourir, je la tue"
thierry meignen à propos d'une journaliste
c'est un petit con qui mérite une giffle robert menard à propos d'un enseignant
bel indicateur sur les valeurs des ELUS de droite.
Des mairies LFI où le soir des élections leurs militants / soutiens ont insulté les maires sortants : c'est à la fois indigne et méprisant envers les valeurs de la république, mais c'est un indicateur sur les "valeurs" des militants LFI. 🤢🤮Signaler Répondre