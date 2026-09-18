Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque aux cocktails Molotov

L’intervention avait débuté après la découverte de graffitis sur le mur d’entrée du groupe scolaire des Alagniers à Rillieux-la-Pape.

Vers 19h dimanche 13 septembre, des policiers municipaux se rendent sur place après le signalement d’inscriptions insultant le maire Alexandre Vincendet et menaçant directement les agents.

À leur arrivée, leurs véhicules sont encerclés par une quinzaine d’individus cagoulés. Des pierres et des cocktails Molotov sont alors lancés en direction des équipages. L’un des projectiles traverse une vitre et blesse un policier.

Au total, deux agents ont reçu deux jours d’ITT.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de l’attaque.

Ce nouvel épisode intervient après plusieurs violences visant les forces de l’ordre à Rillieux-la-Pape ces derniers mois.

Dimanche soir, un véhicule a par ailleurs été incendié avenue de l’Europe, au même endroit qu’un autre feu de voiture survenu la veille.