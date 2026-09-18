Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque aux cocktails Molotov

L’intervention avait débuté après la découverte de graffitis sur le mur d’entrée du groupe scolaire des Alagniers à Rillieux-la-Pape.
Vers 19h dimanche 13 septembre, des policiers municipaux se rendent sur place après le signalement d’inscriptions insultant le maire Alexandre Vincendet et menaçant directement les agents.
À leur arrivée, leurs véhicules sont encerclés par une quinzaine d’individus cagoulés. Des pierres et des cocktails Molotov sont alors lancés en direction des équipages. L’un des projectiles traverse une vitre et blesse un policier.
Au total, deux agents ont reçu deux jours d’ITT.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de l’attaque.
Ce nouvel épisode intervient après plusieurs violences visant les forces de l’ordre à Rillieux-la-Pape ces derniers mois.
Dimanche soir, un véhicule a par ailleurs été incendié avenue de l’Europe, au même endroit qu’un autre feu de voiture survenu la veille.
On à affaire à une guerre de conquête à bas bruit ?Signaler Répondre
arrêter plus de laxisme rentrer dedans rétablir l’ordre avec fermetéSignaler Répondre
Ah ce que vous lui avez mis au gauchiste aux multiples pseudos.Signaler Répondre
Avec ses déclarations et son comportement : ce type est avant tout un militant LFI avant d'être un responsable public.Signaler Répondre
Bof il dira que c'est la faute des flics comme d'hab chez LFI.Signaler Répondre
Chez LFI soit c'est la faute de la police, soit c'est la faute du CRIF
il s'agit DES électionsSignaler Répondre
Et si cela avait été grave…une énième marche blanche sans douteSignaler Répondre
Ne pas oublier Mr Kalashnikov qui est mort dans la misère alors que c'est l'arme de guerre la plus produite et reproduite de tous les temps.Signaler Répondre
Il a raison, on peut très bien dire jusqu'aux aux présidentielles.Signaler Répondre
C'est la forme la plus courante dans le langage familier et médiatique. Le mot « présidentielles » est ici utilisé comme un nom féminin pluriel pour désigner l'ensemble des opérations de l'élection (les deux tours).
La culture, c'est comme la confiture : moins on en a, plus on l'étale.
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À actions radicales, réponses radicales et sur le champ ! Ils ne comprendront que ça ! Tout le reste, bien pensant ou pas, n’est que du bla-bla-bla.Signaler Répondre
Heureusement rien de graveSignaler Répondre
On ne s'en sortira plus autrement qu'avec ces choix radicaux.Signaler Répondre
Les zozos qui n'ont pas plus de dignité que des animaux foutent le bordel dans la société.
"LES" présidentielles ??? On va élire COMBIEN de présidents, gros malin ? Et dire que tu commentes la politique. En fait tu ne vaux pas mieux que les nullards gauchos que tu critiques.Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogueSignaler Répondre
Je suggère à LM d'interroger ce brave homme si tolérant pour savoir ce qu'il va répondre.
Je vais bien tout va bien...Signaler Répondre
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Mais que fait le maire Rillieux-la-Pape ?Signaler Répondre
L' article dit : " Deux policiers municipaux ont été blessés dimanche soir à Rillieux-la-Pape après avoir été pris pour cible par une quinzaine d’individus cagoulés.".Signaler Répondre
Il n' y avait pas " d' individus cagoules " mais des combattants.
après 5 années de « laisser faire laisser aller » avec les bobos pseudos écolos des VERTS la Métropole de Lyon est passée en tête des métropoles françaises au sujet du développement de la délinquance… on a dépassé Larqeille et Paris…c’est ce que prouvent les dernières études sur le sujet … et les lyonnais en redemandent… alors faut pas qu’ils se plaignentSignaler Répondre
Allons allons, c'est juste la nouvelle France LFI qui se diverti.Signaler Répondre
"À leur arrivée, leurs véhicules sont encerclés par une quinzaine d’individus cagoulés.".Signaler Répondre
Mais non vous ne comprenez pas ! Nous assistons à un apaisement croissant quotidiennement....
Quelques tirs à balles réelles pour calmer tout ce beau monde.Signaler Répondre
Etrange de voir Lyon Mag laisser publier des posts diffamatoires.Signaler Répondre
Toujours les "même quartiers" avec violence, rodéos, refus d'obtempérer, dealers etc etcSignaler Répondre
Je voudrais savoir dans quelles poches sont passées les centaines de milliards de la politique de la ville depuis l'ère Mitterrand ?? (quels sont les nouveaux millionnaires sur argent public ?)
Pendant ce temps on a laissé pourrir les campagnes et il ne faut pas se tromper les "vrais pauvres" en France sont surtout dans le rural.
Sinon pour ses "quartiers", il n'y aura pas 10000 solutions possibles car il faut arrêter de divaguer sur du "raisonnable". L'Humain est pourri et on le sait, il veut s'enrichir facilement sans trop d'effort d'ou les "deals".
La seule solution réelle c'est de voir si on peut déclarer "l'Etat de Siège" sur des zones très localisées ou on place ses territoires sous autorité militaire (on dégage l'autorité civile). Ce qui veut dire justice militaire et "camps".
Extrême ? mais la situation pourrie actuelle est déjà extrême et il faut penser surtout aux habitants honnêtes qui veulent vivre en paix ce que n'assure plus l'Etat.
Il y a longtemps qu'il l'a dépassée la bonne voie. Juste un gugusse avec un cerveau d'un gamin de 8 ans, frustré.Signaler Répondre
Les russes ont le Molotov, les américains ont le " Tomahawk ", d' autres ont des Shahed et la France à quoi , bin la MUMU !Signaler Répondre
Et ils savent pas se défendre les policiers?Signaler Répondre
Ah j'oubliais!
En france tu ripostes, tu es comdamné
Tu es tué, les politiques pleurent et s'insurgent!
purée mais 15 personnes cagoules contre 2 agents ? envoyons l’armée pour nettoyer cette m. de laches !!!!!Signaler Répondre
Ça vient de Viatcheslav Molotov, le ministre des affaires étrangères de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.Signaler Répondre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocktail_Molotov
L'inventeur d'un cocktail "d'enfer".Signaler Répondre
Difficile comme boisson.
Faut bien que l'électorat de LFI s'occupe jusqu'aux présidentielles.Signaler Répondre
Bombe incendiaire = légalité par les forces de Police de la réplique par armes à feu !Signaler Répondre
Là on est sur de la tentative de meurtre. Étonnamment ça ne fera pas la une des journaux.Signaler Répondre
C'est qui Molotov?Signaler Répondre
Nous aussi on t'aime et on est heureux de te retrouver à chaque fois que tu sors de l'hôpital psy.Signaler Répondre
Bravo pour votre prix Nobel du jour.Signaler Répondre
Persévérez, vous êtes sur la bonne voie.
Commentaire d'un ado de 13 ans, et 5 ans d'âge mental.Signaler Répondre
La MUMU et le peuple de Rilleux ....Signaler Répondre
Depuis l' temps que ça dure, l'amour persiste toujours en vrai .
J'appelle ça de " la fidélité ".🤔