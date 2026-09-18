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Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque aux cocktails Molotov

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Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque aux cocktails Molotov

Deux policiers municipaux ont été blessés dimanche soir à Rillieux-la-Pape après avoir été pris pour cible par une quinzaine d’individus cagoulés. Pierres et cocktails Molotov ont été lancés sur leurs véhicules lors d’une intervention après la découverte de tags menaçants.

L’intervention avait débuté après la découverte de graffitis sur le mur d’entrée du groupe scolaire des Alagniers à Rillieux-la-Pape.

Vers 19h dimanche 13 septembre, des policiers municipaux se rendent sur place après le signalement d’inscriptions insultant le maire Alexandre Vincendet et menaçant directement les agents.

À leur arrivée, leurs véhicules sont encerclés par une quinzaine d’individus cagoulés. Des pierres et des cocktails Molotov sont alors lancés en direction des équipages. L’un des projectiles traverse une vitre et blesse un policier.

Au total, deux agents ont reçu deux jours d’ITT.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de l’attaque.

Ce nouvel épisode intervient après plusieurs violences visant les forces de l’ordre à Rillieux-la-Pape ces derniers mois.

Dimanche soir, un véhicule a par ailleurs été incendié avenue de l’Europe, au même endroit qu’un autre feu de voiture survenu la veille.

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Rillieux-la-Pape

37 commentaires
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oui-oui le 18/09/2026 à 17:16

On à affaire à une guerre de conquête à bas bruit ?

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titou le 18/09/2026 à 14:29

arrêter plus de laxisme rentrer dedans rétablir l’ordre avec fermeté

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Solidarité 69 le 18/09/2026 à 14:12
Arthur. a écrit le 18/09/2026 à 11h43

Il a raison, on peut très bien dire jusqu'aux aux présidentielles.

C'est la forme la plus courante dans le langage familier et médiatique. Le mot « présidentielles » est ici utilisé comme un nom féminin pluriel pour désigner l'ensemble des opérations de l'élection (les deux tours).

La culture, c'est comme la confiture : moins on en a, plus on l'étale.
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Ah ce que vous lui avez mis au gauchiste aux multiples pseudos.

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Indicateur idéologique le 18/09/2026 à 14:04
Pourtant à Rilleux ils ont LA solution a écrit le 18/09/2026 à 10h03

https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
Je suggère à LM d'interroger ce brave homme si tolérant pour savoir ce qu'il va répondre.

Avec ses déclarations et son comportement : ce type est avant tout un militant LFI avant d'être un responsable public.

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LFI et la haine des flics le 18/09/2026 à 13:28
Pourtant à Rilleux ils ont LA solution a écrit le 18/09/2026 à 10h03

https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
Je suggère à LM d'interroger ce brave homme si tolérant pour savoir ce qu'il va répondre.

Bof il dira que c'est la faute des flics comme d'hab chez LFI.
Chez LFI soit c'est la faute de la police, soit c'est la faute du CRIF

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han-hi le 18/09/2026 à 13:02
Hi-han a écrit le 18/09/2026 à 10h05

"LES" présidentielles ??? On va élire COMBIEN de présidents, gros malin ? Et dire que tu commentes la politique. En fait tu ne vaux pas mieux que les nullards gauchos que tu critiques.

il s'agit DES élections

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Constat le 18/09/2026 à 12:29
Jeanlaville a écrit le 18/09/2026 à 10h59

Heureusement rien de grave

Et si cela avait été grave…une énième marche blanche sans doute

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Ex Précisions le 18/09/2026 à 11:45
Calahann a écrit le 18/09/2026 à 08h26

Les russes ont le Molotov, les américains ont le " Tomahawk ", d' autres ont des Shahed et la France à quoi , bin la MUMU !

Ne pas oublier Mr Kalashnikov qui est mort dans la misère alors que c'est l'arme de guerre la plus produite et reproduite de tous les temps.

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Arthur. le 18/09/2026 à 11:43
Hi-han a écrit le 18/09/2026 à 10h05

"LES" présidentielles ??? On va élire COMBIEN de présidents, gros malin ? Et dire que tu commentes la politique. En fait tu ne vaux pas mieux que les nullards gauchos que tu critiques.

Il a raison, on peut très bien dire jusqu'aux aux présidentielles.

C'est la forme la plus courante dans le langage familier et médiatique. Le mot « présidentielles » est ici utilisé comme un nom féminin pluriel pour désigner l'ensemble des opérations de l'élection (les deux tours).

La culture, c'est comme la confiture : moins on en a, plus on l'étale.
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le shérif le 18/09/2026 à 11:40

À actions radicales, réponses radicales et sur le champ ! Ils ne comprendront que ça ! Tout le reste, bien pensant ou pas, n’est que du bla-bla-bla.

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Jeanlaville le 18/09/2026 à 10:59

Heureusement rien de grave

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La preuve qu'il faut élire des politiques radicaux le 18/09/2026 à 10:09

On ne s'en sortira plus autrement qu'avec ces choix radicaux.

Les zozos qui n'ont pas plus de dignité que des animaux foutent le bordel dans la société.

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Hi-han le 18/09/2026 à 10:05
Solidarité 69 a écrit le 18/09/2026 à 07h55

Faut bien que l'électorat de LFI s'occupe jusqu'aux présidentielles.

"LES" présidentielles ??? On va élire COMBIEN de présidents, gros malin ? Et dire que tu commentes la politique. En fait tu ne vaux pas mieux que les nullards gauchos que tu critiques.

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Pourtant à Rilleux ils ont LA solution le 18/09/2026 à 10:03

https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
Je suggère à LM d'interroger ce brave homme si tolérant pour savoir ce qu'il va répondre.

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Solidarité 69 le 18/09/2026 à 09:47
Watt a écrit le 18/09/2026 à 07h48

Là on est sur de la tentative de meurtre. Étonnamment ça ne fera pas la une des journaux.

Je vais bien tout va bien...
Je suis gai tout me plait...
Je ne vois pas pourquoi...
Pourquoi ça n'irait pas...
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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question19 le 18/09/2026 à 09:43

Mais que fait le maire Rillieux-la-Pape ?

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oui-oui le 18/09/2026 à 09:33

L' article dit : " Deux policiers municipaux ont été blessés dimanche soir à Rillieux-la-Pape après avoir été pris pour cible par une quinzaine d’individus cagoulés.".
Il n' y avait pas " d' individus cagoules " mais des combattants.

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saco697 le 18/09/2026 à 09:31

après 5 années de « laisser faire laisser aller » avec les bobos pseudos écolos des VERTS la Métropole de Lyon est passée en tête des métropoles françaises au sujet du développement de la délinquance… on a dépassé Larqeille et Paris…c’est ce que prouvent les dernières études sur le sujet … et les lyonnais en redemandent… alors faut pas qu’ils se plaignent

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rakkkzeroxxx le 18/09/2026 à 09:18

Allons allons, c'est juste la nouvelle France LFI qui se diverti.

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Chris6969699 le 18/09/2026 à 09:15
Watt a écrit le 18/09/2026 à 07h48

Là on est sur de la tentative de meurtre. Étonnamment ça ne fera pas la une des journaux.

"À leur arrivée, leurs véhicules sont encerclés par une quinzaine d’individus cagoulés.".

Mais non vous ne comprenez pas ! Nous assistons à un apaisement croissant quotidiennement....

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Rob le 18/09/2026 à 09:13

Quelques tirs à balles réelles pour calmer tout ce beau monde.

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oksour le 18/09/2026 à 08:56
Solidarité 69 a écrit le 18/09/2026 à 07h55

Faut bien que l'électorat de LFI s'occupe jusqu'aux présidentielles.

Etrange de voir Lyon Mag laisser publier des posts diffamatoires.

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titeuf69 le 18/09/2026 à 08:54

Toujours les "même quartiers" avec violence, rodéos, refus d'obtempérer, dealers etc etc

Je voudrais savoir dans quelles poches sont passées les centaines de milliards de la politique de la ville depuis l'ère Mitterrand ?? (quels sont les nouveaux millionnaires sur argent public ?)
Pendant ce temps on a laissé pourrir les campagnes et il ne faut pas se tromper les "vrais pauvres" en France sont surtout dans le rural.

Sinon pour ses "quartiers", il n'y aura pas 10000 solutions possibles car il faut arrêter de divaguer sur du "raisonnable". L'Humain est pourri et on le sait, il veut s'enrichir facilement sans trop d'effort d'ou les "deals".
La seule solution réelle c'est de voir si on peut déclarer "l'Etat de Siège" sur des zones très localisées ou on place ses territoires sous autorité militaire (on dégage l'autorité civile). Ce qui veut dire justice militaire et "camps".

Extrême ? mais la situation pourrie actuelle est déjà extrême et il faut penser surtout aux habitants honnêtes qui veulent vivre en paix ce que n'assure plus l'Etat.

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Jacques20 le 18/09/2026 à 08:34
Prix Nobel a écrit le 18/09/2026 à 07h16

Bravo pour votre prix Nobel du jour.

Persévérez, vous êtes sur la bonne voie.

Il y a longtemps qu'il l'a dépassée la bonne voie. Juste un gugusse avec un cerveau d'un gamin de 8 ans, frustré.

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Calahann le 18/09/2026 à 08:26
Ex Précisions a écrit le 18/09/2026 à 08h05

Ça vient de Viatcheslav Molotov, le ministre des affaires étrangères de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocktail_Molotov

Les russes ont le Molotov, les américains ont le " Tomahawk ", d' autres ont des Shahed et la France à quoi , bin la MUMU !

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vous l'avez voulu le 18/09/2026 à 08:25

Et ils savent pas se défendre les policiers?
Ah j'oubliais!
En france tu ripostes, tu es comdamné
Tu es tué, les politiques pleurent et s'insurgent!

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armee le 18/09/2026 à 08:14

purée mais 15 personnes cagoules contre 2 agents ? envoyons l’armée pour nettoyer cette m. de laches !!!!!

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Ex Précisions le 18/09/2026 à 08:05
91Dolores83 a écrit le 18/09/2026 à 07h36

C'est qui Molotov?

Ça vient de Viatcheslav Molotov, le ministre des affaires étrangères de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocktail_Molotov

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Gone-69 le 18/09/2026 à 08:04
91Dolores83 a écrit le 18/09/2026 à 07h36

C'est qui Molotov?

L'inventeur d'un cocktail "d'enfer".
Difficile comme boisson.

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Solidarité 69 le 18/09/2026 à 07:55

Faut bien que l'électorat de LFI s'occupe jusqu'aux présidentielles.

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CQQFD69! le 18/09/2026 à 07:53

Bombe incendiaire = légalité par les forces de Police de la réplique par armes à feu !

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Watt le 18/09/2026 à 07:48

Là on est sur de la tentative de meurtre. Étonnamment ça ne fera pas la une des journaux.

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91Dolores83 le 18/09/2026 à 07:36

C'est qui Molotov?

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AntiLFI le 18/09/2026 à 07:29
Calahann a écrit le 18/09/2026 à 06h41

La MUMU et le peuple de Rilleux ....
Depuis l' temps que ça dure, l'amour persiste toujours en vrai .
J'appelle ça de " la fidélité ".🤔

Nous aussi on t'aime et on est heureux de te retrouver à chaque fois que tu sors de l'hôpital psy.

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Prix Nobel le 18/09/2026 à 07:16
Calahann a écrit le 18/09/2026 à 06h41

La MUMU et le peuple de Rilleux ....
Depuis l' temps que ça dure, l'amour persiste toujours en vrai .
J'appelle ça de " la fidélité ".🤔

Bravo pour votre prix Nobel du jour.

Persévérez, vous êtes sur la bonne voie.

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Calahaine le 18/09/2026 à 07:04
Calahann a écrit le 18/09/2026 à 06h41

La MUMU et le peuple de Rilleux ....
Depuis l' temps que ça dure, l'amour persiste toujours en vrai .
J'appelle ça de " la fidélité ".🤔

Commentaire d'un ado de 13 ans, et 5 ans d'âge mental.

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Calahann le 18/09/2026 à 06:41

La MUMU et le peuple de Rilleux ....
Depuis l' temps que ça dure, l'amour persiste toujours en vrai .
J'appelle ça de " la fidélité ".🤔

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