"Nous ne sommes pas à Naples" : une commune du Rhône interdit le linge aux fenêtres

À Thizy-les-Bourgs, mieux vaut désormais garder son linge à l’abri des regards.
Un arrêté municipal daté du 8 septembre interdit d’étendre du linge ou d’accrocher des objets aux balcons, fenêtres et façades lorsqu’ils sont visibles depuis la voie publique.
"Non, nous ne sommes pas à Naples !", a lancé la commune sur Facebook en dévoilant la mesure, expliquant vouloir "préserver la qualité de notre cadre de vie".
Les étendoirs restent toutefois autorisés sur les balcons à condition de ne pas dépasser la hauteur du garde-corps.
Des amendes possibles
L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs dépassant des garde-corps lorsqu’ils sont visibles depuis l’extérieur et que les mesures de sécurité nécessaires n’ont pas été prises.
Des contraventions pourront être dressées en cas de non-respect de la mesure.
La comparaison avec Naples a rapidement provoqué des critiques sur les réseaux sociaux. Une habitante originaire de la ville italienne a notamment dénoncé un préjugé, rappelant que le linge aux balcons y fait partie du quotidien. D’autres internautes ont ironisé sur les priorités de la commune dirigée par l'extrême-droite.
comme quand il pleut ou qu'il neige ...Signaler Répondre
Faut arrêter de réécrire l’histoire quand ça arrange. À l’époque, beaucoup ne se bousculaient pas pour ramasser les poubelles, balayer les rues, bosser sur les chantiers ou porter des sacs de ciment toute la journée. La France avait besoin de bras et elle est allée les chercher à l’étranger. Mais les choses ont changé, et il ne faut pas non plus fermer les yeux sur les difficultés d’aujourd’hui : certains refusent de s’intégrer, ne respectent pas toujours les règles communes et peuvent poser de vrais problèmes. Reconnaître ce que l’immigration a apporté hier n’oblige pas à nier les problèmes d’intégration qui existent aujourd’hui. On peut parfaitement dire les deux sans réécrire l’histoire ni tomber dans les caricaturesSignaler Répondre
LM
On me censures aujourd’hui ou non ?
Comme Carcassonne,les municipalités RN se font remarquer par leur stupidité...Signaler Répondre
oups et les parapoles 🤔🤔mmmSignaler Répondre
Qu'est ce que vous lui mettez à celui qui ne sait pas écrire intelligent ! voir le pseudo !Signaler Répondre
Et le commandant Cousteau il en pense quoi ?Signaler Répondre
Si le RN passe, les gens verront au final que les résultats ne seront pas pire que ceux que l'on connait actuellement. Tout en sachant pertinemment que le RN est complètement à la ramasse, c'est dire le niveau lamentable des autres et du degré d'absurdité de sortir un tel argumentSignaler Répondre
Un maire d’extrême droite qui préfère traquer le linge aux fenêtres plutôt que les difficultés des habitants… Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un sèche-linge surtout avec le coût de l’électricité qui augmente Pendant que les plus modestes comptent chaque euro on leur fait la leçon sur l’apparence les controverses autour de la gestion de l’extrême droite devraient pourtant rappeler qu’en matière de gestion municipale les slogans ne suffisent pas Le peuple ce sont aussi les pauvres et les classes populairesSignaler Répondre
Comment font les gens dans des petits appartements pour étendre leur linge ?Signaler Répondre
La vérité est que ces gens ne savent pas quoi inventer sauf de stigmatiser les ménagères et les passionnés de fleurs! On est en droit de se demander quelle va être la prochaine règle ?Signaler Répondre
Normal, personne ne mérite d avoir les sous vêtements ou autre linge des gens sous le nez. C est indécent et inesthetique.Signaler Répondre
Rien à voir avec des drapeau !
En suisse à berne il y a 56 ans INTERDIT de pendre son linge sur les terrasses, interdit de secouer sa nappe sur la terrasse, réaction immédiate des voisins. A LAHR (allemagne) INTERDIT sur les balcons loggia (1972), A MUNICH INTERDIT de laisser traîner son véhicule à moteur (moto) à l'extérieur de sa maison, dans son jardin pour préciser,quant aux jouets d'enfants ne pas les laisser traîner dans son jardin, ils doivent être rangés après utilisation (2000) idem à hambourg, les jouets doivent être rangés (co-propriété) quant les français font connaissance avec ces règlements... Je ne parle même pas des éclats de voix qui risquent de déranger. Autres lieux, autres moeurs.Signaler Répondre
non comme toi j'ai accès à internet et donc à l'information. et je n'ai pas la paresse d'attendre des autres des sources que je trouve moi même en une recherche google soit 2 clics.Signaler Répondre
https://www.vuesdeurope.eu/news-vde/litalie-anti-immigration-de-meloni-embauche-massivement-des-ressortissants-de-pays-hors-ue-pour-pallier-la-penurie-de-main-doeuvre/
No censure svp ya rien de méchants à répondre à un faineant
Je vote RN. Comme je pars cinq ans en Espagne l’année prochaine, je vous fais cadeau de ma voix. Je suivrai la suite à distance : leur programme, leur budget et surtout leur mise en œuvre. Vous rêvez encore… profitez-en. Le réveil, lui, finit toujours par sonner, et il risque d’être nettement moins agréable que le rêve.Signaler Répondre
Pas de problème surélever vos garde corps !Signaler Répondre
Le pays de tout le monde, vive la diversité ! Et évidemment, zéro délinquance, zéro insécurité… tout va tellement bien qu’on peut enfin s’attaquer aux véritables fléaux de notre époque : trois plantes et un pantalon qui sèche sur un balcon. Quel sens des priorités.Signaler Répondre
Et pendant ce temps le kg de tomates est passé de 3 francs à 5€, la salade de 1 franc à 1€ et patati et patata....Signaler Répondre
Les plantes et les vêtements sur les balcons… visiblement, ce sont devenus les grands dossiers prioritaires de la ville. Si c’est ça l’urgence absolue, j’imagine que tous les vrais problèmes sont déjà réglés.Signaler Répondre
Les plantes sont interdites aussi, c’est écrit dans l’article. La prochaine fois, lis-le jusqu’au bout avant de commenter… et si c’est trop compliqué, fais-toi aider pour la lecture. 😉Signaler Répondre
cliché ,j'ai vraiment de la peine à imaginer le volume mammaire délirant de certaines femelles hypertrophiées et particulèrement robustesSignaler Répondre
Thizy… un endroit tellement chaleureux que même la dépression y vient pour se sentir mieux. Et le plus beau, c’est qu’après une journée sur place, rentrer chez soi ressemble presque à un départ en vacances. 😂Signaler Répondre
"L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs "Signaler Répondre
Oui, j’espère qu’il passera aussi. Comme ça, ceux qui l’auront choisi pourront profiter pleinement du résultat. Moi, je pars cinq ans au Canada pour le travail : je suivrai l’expérience à distance… parfois, le meilleur siège est celui qui est très loin du spectacle. 🍿Signaler Répondre
Liberté d expression pas de censure svp
Ah, tu as visiblement un accès direct aux bureaux du gouvernement italien pour sortir des chiffres aussi précis… Quelle chance ! Nous, on attend encore les sources. 😏Signaler Répondre
No censure svp ya rien de méchants à répondre à un mythomanes
Oui mais à Naples…..C’est une AOP, voir une AOCSignaler Répondre
Est ce les parasols sont autorisés sur les balcons ?Signaler Répondre
Les prochains bâtiments ils auront qu'à les construire sans balcons s'ils servent à rien.
sur la photo ,ce sont des spinnakers!Signaler Répondre
on te parle de vêtements pas des fleurs tu sais lireSignaler Répondre
ben je suis allez voir et à Naples comme dans toutes l'italie le gouvernement de meloni a délivré 425000 titres de séjour entre 2023 et 2025Signaler Répondre
y a ce qu'on dit et ce que l'on fait.
Il voulait dire "on est pas au bled" mais ca aurait été taxé de racisme. Ils sont très sélectif SOS Racisme et compagnie on les entend pas, pourtant ils prônent l'égalité pour tout le monde.Signaler Répondre
On t'a obliger de regarder? 🤔🤔Signaler Répondre
Ils ont parfaitement raison de le rappeler : on est pas à Naples :Signaler Répondre
- pas de Procida
- d'Ischia
- d'Annacapri
- d'Amalfitaine à 45km
- de patrimoine et de dynamisme.
On est juste dans une ville éclatée du département du Rhône.
Au lieu de scruter ce qui se passe à Naples et de donner des leçons, il ferait bien de regarder ce qui se passe juste devant sa porte. Avant de vouloir balayer chez les autres, on commence par balayer devant chez soi.Signaler Répondre
Il est vrai que voir sécher les slips et les culottes de mes voisins voisines n'est pas du meilleur effet.Signaler Répondre
Ce ne sont pas des préjugés si cela fait partie intégrante de la vie au quotidien ?Signaler Répondre
🤣
Disons préjugé vérifié
Le maire aurait pu dire Marseille !!!Signaler Répondre
Le tollé aurait été le même
Il a raison
On ne doit pas s'habituer à ce qui enlaidit notre environnement.
En outre , en période d'armoise, laisser son linge à l'extérieur multiplie les sensibilisations à cet allergène
A chacun sa culture, chez soi , le linge à Naples , le souk à Alger, la bière à Munich et le cochon à Lyon , la Burka à Téhéran, respecter les traditions ne consiste pas à les exporter.Signaler Répondre
le problème n’est pas là. Pas de linge aux fenêtres…. point barre, le reste n’est que du comérage du café de commerce !Signaler Répondre
à thizy il est donc interdit de mettre des géraniums ou des fleurs aux fenêtres la ville de mon enfance devient très triste avec le RN ….heureusement j’ai tout vendu et je ne finance plus rien là basSignaler Répondre
Essayez de vendre un appartement avec le linge qui pend aux fenêtres des voisins. Aussi les frigos et les vélos sur la balcon.Signaler Répondre
Des nouvelles de l'autre qui se faisait passer pour un médecin ? Et pourquoi pas psychiatre pendant qu'il y est.Signaler Répondre
Enfin un maire qui a la volonté de remettre un peu d’ordre dans cette jungle.Signaler Répondre
Naples, c'est jolie aussi avec son charme qui n' existe nul part ailleurs et les gens adorent pourtant tellement cette ville .Signaler Répondre
Et une évaluation psy pour chaque candidat à un poste de maire, non ce n'est pas encore à l'ordre du jour !Signaler Répondre
allez voir le linge aux fenetres a venissieux ou vaux en velin. ….. VilleurbanneSignaler Répondre
Pas Naples, juste le "Bled" en pireSignaler Répondre
Il a raison ça fait négligé, un peu de respect visuel ferait le plus grand bien.Signaler Répondre
Belle initiative..Signaler Répondre
ils ont voté pour un… (je vous laisse compléter) et ben maintenant ils payent le prix de leurs … (je vous laisse compléter)Signaler Répondre
Je préfère largement cette méthode traditionnelle au sèche linge qui fait perdre 2 tailles aux vêtements en matières synthétiques en plus de faire fuir les voleurs...par contre les laisses de chiens de 10 mètres c'est normal ! On ne froisse pas certaines catégories d'électeurs.Signaler Répondre