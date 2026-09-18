"Nous ne sommes pas à Naples" : une commune du Rhône interdit le linge aux fenêtres

À Thizy-les-Bourgs, mieux vaut désormais garder son linge à l’abri des regards.

Un arrêté municipal daté du 8 septembre interdit d’étendre du linge ou d’accrocher des objets aux balcons, fenêtres et façades lorsqu’ils sont visibles depuis la voie publique.

"Non, nous ne sommes pas à Naples !", a lancé la commune sur Facebook en dévoilant la mesure, expliquant vouloir "préserver la qualité de notre cadre de vie".

Les étendoirs restent toutefois autorisés sur les balcons à condition de ne pas dépasser la hauteur du garde-corps.

Des amendes possibles

L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs dépassant des garde-corps lorsqu’ils sont visibles depuis l’extérieur et que les mesures de sécurité nécessaires n’ont pas été prises.

Des contraventions pourront être dressées en cas de non-respect de la mesure.

La comparaison avec Naples a rapidement provoqué des critiques sur les réseaux sociaux. Une habitante originaire de la ville italienne a notamment dénoncé un préjugé, rappelant que le linge aux balcons y fait partie du quotidien. D’autres internautes ont ironisé sur les priorités de la commune dirigée par l'extrême-droite.