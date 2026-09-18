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"Nous ne sommes pas à Naples" : une commune du Rhône interdit le linge aux fenêtres

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"Nous ne sommes pas à Naples" : une commune du Rhône interdit le linge aux fenêtres

La mairie de Thizy-les-Bourgs a pris un arrêté interdisant d’étendre du linge ou d’accrocher des objets aux fenêtres, balcons et façades visibles depuis l’espace public. Une décision justifiée par la volonté de préserver le cadre de vie, mais qui suscite déjà de nombreuses réactions.

À Thizy-les-Bourgs, mieux vaut désormais garder son linge à l’abri des regards.

Un arrêté municipal daté du 8 septembre interdit d’étendre du linge ou d’accrocher des objets aux balcons, fenêtres et façades lorsqu’ils sont visibles depuis la voie publique.

"Non, nous ne sommes pas à Naples !", a lancé la commune sur Facebook en dévoilant la mesure, expliquant vouloir "préserver la qualité de notre cadre de vie".

Les étendoirs restent toutefois autorisés sur les balcons à condition de ne pas dépasser la hauteur du garde-corps.

Des amendes possibles

L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs dépassant des garde-corps lorsqu’ils sont visibles depuis l’extérieur et que les mesures de sécurité nécessaires n’ont pas été prises.

Des contraventions pourront être dressées en cas de non-respect de la mesure.

La comparaison avec Naples a rapidement provoqué des critiques sur les réseaux sociaux. Une habitante originaire de la ville italienne a notamment dénoncé un préjugé, rappelant que le linge aux balcons y fait partie du quotidien. D’autres internautes ont ironisé sur les priorités de la commune dirigée par l'extrême-droite.

Tags :

Thizy-les-Bourgs

Rémi Berthoux

0-50 sur 57 commentaires
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ben le 18/09/2026 à 17:54
SuperTonton a écrit le 18/09/2026 à 14h02

Comment font les gens dans des petits appartements pour étendre leur linge ?

comme quand il pleut ou qu'il neige ...

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Réaliste 69450 le 18/09/2026 à 17:12
Comme d habitude a écrit le 18/09/2026 à 07h10

Les chiens aboient mais le RN passe.
Il va falloir s'y habituer.

Faut arrêter de réécrire l’histoire quand ça arrange. À l’époque, beaucoup ne se bousculaient pas pour ramasser les poubelles, balayer les rues, bosser sur les chantiers ou porter des sacs de ciment toute la journée. La France avait besoin de bras et elle est allée les chercher à l’étranger. Mais les choses ont changé, et il ne faut pas non plus fermer les yeux sur les difficultés d’aujourd’hui : certains refusent de s’intégrer, ne respectent pas toujours les règles communes et peuvent poser de vrais problèmes. Reconnaître ce que l’immigration a apporté hier n’oblige pas à nier les problèmes d’intégration qui existent aujourd’hui. On peut parfaitement dire les deux sans réécrire l’histoire ni tomber dans les caricatures
LM
On me censures aujourd’hui ou non ?

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Stupidité des RN? le 18/09/2026 à 16:20

Comme Carcassonne,les municipalités RN se font remarquer par leur stupidité...

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fransenes le 18/09/2026 à 15:43
papy mougeot a écrit le 18/09/2026 à 13h54

En suisse à berne il y a 56 ans INTERDIT de pendre son linge sur les terrasses, interdit de secouer sa nappe sur la terrasse, réaction immédiate des voisins. A LAHR (allemagne) INTERDIT sur les balcons loggia (1972), A MUNICH INTERDIT de laisser traîner son véhicule à moteur (moto) à l'extérieur de sa maison, dans son jardin pour préciser,quant aux jouets d'enfants ne pas les laisser traîner dans son jardin, ils doivent être rangés après utilisation (2000) idem à hambourg, les jouets doivent être rangés (co-propriété) quant les français font connaissance avec ces règlements... Je ne parle même pas des éclats de voix qui risquent de déranger. Autres lieux, autres moeurs.

oups et les parapoles 🤔🤔mmm

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oh là là le 18/09/2026 à 15:41
apparement toi non a écrit le 18/09/2026 à 12h37

"L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs "

Qu'est ce que vous lui mettez à celui qui ne sait pas écrire intelligent ! voir le pseudo !

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Super étendard le 18/09/2026 à 15:31

Et le commandant Cousteau il en pense quoi ?

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Résultats le 18/09/2026 à 15:15
Vivement oui a écrit le 18/09/2026 à 12h33

Oui, j’espère qu’il passera aussi. Comme ça, ceux qui l’auront choisi pourront profiter pleinement du résultat. Moi, je pars cinq ans au Canada pour le travail : je suivrai l’expérience à distance… parfois, le meilleur siège est celui qui est très loin du spectacle. 🍿
Liberté d expression pas de censure svp

Si le RN passe, les gens verront au final que les résultats ne seront pas pire que ceux que l'on connait actuellement. Tout en sachant pertinemment que le RN est complètement à la ramasse, c'est dire le niveau lamentable des autres et du degré d'absurdité de sortir un tel argument

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toujours les memes sans surprises le 18/09/2026 à 14:49

Un maire d’extrême droite qui préfère traquer le linge aux fenêtres plutôt que les difficultés des habitants… Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un sèche-linge surtout avec le coût de l’électricité qui augmente Pendant que les plus modestes comptent chaque euro on leur fait la leçon sur l’apparence les controverses autour de la gestion de l’extrême droite devraient pourtant rappeler qu’en matière de gestion municipale les slogans ne suffisent pas Le peuple ce sont aussi les pauvres et les classes populaires

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SuperTonton le 18/09/2026 à 14:02

Comment font les gens dans des petits appartements pour étendre leur linge ?

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Thizy ouzou le 18/09/2026 à 14:00

La vérité est que ces gens ne savent pas quoi inventer sauf de stigmatiser les ménagères et les passionnés de fleurs! On est en droit de se demander quelle va être la prochaine règle ?

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Louloutte le 18/09/2026 à 13:56

Normal, personne ne mérite d avoir les sous vêtements ou autre linge des gens sous le nez. C est indécent et inesthetique.
Rien à voir avec des drapeau !

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papy mougeot le 18/09/2026 à 13:54

En suisse à berne il y a 56 ans INTERDIT de pendre son linge sur les terrasses, interdit de secouer sa nappe sur la terrasse, réaction immédiate des voisins. A LAHR (allemagne) INTERDIT sur les balcons loggia (1972), A MUNICH INTERDIT de laisser traîner son véhicule à moteur (moto) à l'extérieur de sa maison, dans son jardin pour préciser,quant aux jouets d'enfants ne pas les laisser traîner dans son jardin, ils doivent être rangés après utilisation (2000) idem à hambourg, les jouets doivent être rangés (co-propriété) quant les français font connaissance avec ces règlements... Je ne parle même pas des éclats de voix qui risquent de déranger. Autres lieux, autres moeurs.

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Mythomane le 18/09/2026 à 13:39
Monsieur le premier Ministre a écrit le 18/09/2026 à 12h31

Ah, tu as visiblement un accès direct aux bureaux du gouvernement italien pour sortir des chiffres aussi précis… Quelle chance ! Nous, on attend encore les sources. 😏
No censure svp ya rien de méchants à répondre à un mythomanes

non comme toi j'ai accès à internet et donc à l'information. et je n'ai pas la paresse d'attendre des autres des sources que je trouve moi même en une recherche google soit 2 clics.

https://www.vuesdeurope.eu/news-vde/litalie-anti-immigration-de-meloni-embauche-massivement-des-ressortissants-de-pays-hors-ue-pour-pallier-la-penurie-de-main-doeuvre/

No censure svp ya rien de méchants à répondre à un faineant

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RN Baratin le 18/09/2026 à 13:05

Je vote RN. Comme je pars cinq ans en Espagne l’année prochaine, je vous fais cadeau de ma voix. Je suivrai la suite à distance : leur programme, leur budget et surtout leur mise en œuvre. Vous rêvez encore… profitez-en. Le réveil, lui, finit toujours par sonner, et il risque d’être nettement moins agréable que le rêve.

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GLOUGLOU 1er le 18/09/2026 à 12:58

Pas de problème surélever vos garde corps !

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Vive la France 69450 le 18/09/2026 à 12:58
Monpays a écrit le 18/09/2026 à 10h17

A chacun sa culture, chez soi , le linge à Naples , le souk à Alger, la bière à Munich et le cochon à Lyon , la Burka à Téhéran, respecter les traditions ne consiste pas à les exporter.

Le pays de tout le monde, vive la diversité ! Et évidemment, zéro délinquance, zéro insécurité… tout va tellement bien qu’on peut enfin s’attaquer aux véritables fléaux de notre époque : trois plantes et un pantalon qui sèche sur un balcon. Quel sens des priorités.

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Lebob le 18/09/2026 à 12:56

Et pendant ce temps le kg de tomates est passé de 3 francs à 5€, la salade de 1 franc à 1€ et patati et patata....

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Démagogie le 18/09/2026 à 12:48

Les plantes et les vêtements sur les balcons… visiblement, ce sont devenus les grands dossiers prioritaires de la ville. Si c’est ça l’urgence absolue, j’imagine que tous les vrais problèmes sont déjà réglés.

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CP le 18/09/2026 à 12:43
algerieninteligent a écrit le 18/09/2026 à 11h47

on te parle de vêtements pas des fleurs tu sais lire

Les plantes sont interdites aussi, c’est écrit dans l’article. La prochaine fois, lis-le jusqu’au bout avant de commenter… et si c’est trop compliqué, fais-toi aider pour la lecture. 😉

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à voir le le 18/09/2026 à 12:41

cliché ,j'ai vraiment de la peine à imaginer le volume mammaire délirant de certaines femelles hypertrophiées et particulèrement robustes

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Horrible le 18/09/2026 à 12:39
Hildegonde a écrit le 18/09/2026 à 10h29

Le maire aurait pu dire Marseille !!!
Le tollé aurait été le même
Il a raison
On ne doit pas s'habituer à ce qui enlaidit notre environnement.
En outre , en période d'armoise, laisser son linge à l'extérieur multiplie les sensibilisations à cet allergène

Thizy… un endroit tellement chaleureux que même la dépression y vient pour se sentir mieux. Et le plus beau, c’est qu’après une journée sur place, rentrer chez soi ressemble presque à un départ en vacances. 😂

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apparement toi non le 18/09/2026 à 12:37
algerieninteligent a écrit le 18/09/2026 à 11h47

on te parle de vêtements pas des fleurs tu sais lire

"L’arrêté de Rémi Berthoux concerne également les pots et bacs de fleurs "

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Vivement oui le 18/09/2026 à 12:33
Comme d habitude a écrit le 18/09/2026 à 07h10

Les chiens aboient mais le RN passe.
Il va falloir s'y habituer.

Oui, j’espère qu’il passera aussi. Comme ça, ceux qui l’auront choisi pourront profiter pleinement du résultat. Moi, je pars cinq ans au Canada pour le travail : je suivrai l’expérience à distance… parfois, le meilleur siège est celui qui est très loin du spectacle. 🍿
Liberté d expression pas de censure svp

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Monsieur le premier Ministre le 18/09/2026 à 12:31
Jaime Naples a écrit le 18/09/2026 à 11h42

ben je suis allez voir et à Naples comme dans toutes l'italie le gouvernement de meloni a délivré 425000 titres de séjour entre 2023 et 2025
y a ce qu'on dit et ce que l'on fait.

Ah, tu as visiblement un accès direct aux bureaux du gouvernement italien pour sortir des chiffres aussi précis… Quelle chance ! Nous, on attend encore les sources. 😏
No censure svp ya rien de méchants à répondre à un mythomanes

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Mafioso le 18/09/2026 à 12:25
Calahann a écrit le 18/09/2026 à 09h09

Naples, c'est jolie aussi avec son charme qui n' existe nul part ailleurs et les gens adorent pourtant tellement cette ville .

Oui mais à Naples…..C’est une AOP, voir une AOC

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Moi le 18/09/2026 à 12:09

Est ce les parasols sont autorisés sur les balcons ?
Les prochains bâtiments ils auront qu'à les construire sans balcons s'ils servent à rien.

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c'est pas des strings le 18/09/2026 à 12:05
caleçon a écrit le 18/09/2026 à 11h32

On t'a obliger de regarder? 🤔🤔

sur la photo ,ce sont des spinnakers!

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algerieninteligent le 18/09/2026 à 11:47
saco697 a écrit le 18/09/2026 à 09h27

à thizy il est donc interdit de mettre des géraniums ou des fleurs aux fenêtres la ville de mon enfance devient très triste avec le RN ….heureusement j’ai tout vendu et je ne finance plus rien là bas

on te parle de vêtements pas des fleurs tu sais lire

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Jaime Naples le 18/09/2026 à 11:42
Italie forza a écrit le 18/09/2026 à 10h59

Au lieu de scruter ce qui se passe à Naples et de donner des leçons, il ferait bien de regarder ce qui se passe juste devant sa porte. Avant de vouloir balayer chez les autres, on commence par balayer devant chez soi.

ben je suis allez voir et à Naples comme dans toutes l'italie le gouvernement de meloni a délivré 425000 titres de séjour entre 2023 et 2025
y a ce qu'on dit et ce que l'on fait.

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La carotte le 18/09/2026 à 11:38

Il voulait dire "on est pas au bled" mais ca aurait été taxé de racisme. Ils sont très sélectif SOS Racisme et compagnie on les entend pas, pourtant ils prônent l'égalité pour tout le monde.

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caleçon le 18/09/2026 à 11:32
Slibard a écrit le 18/09/2026 à 10h59

Il est vrai que voir sécher les slips et les culottes de mes voisins voisines n'est pas du meilleur effet.

On t'a obliger de regarder? 🤔🤔

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Agir le 18/09/2026 à 11:14

Ils ont parfaitement raison de le rappeler : on est pas à Naples :

- pas de Procida
- d'Ischia
- d'Annacapri
- d'Amalfitaine à 45km
- de patrimoine et de dynamisme.

On est juste dans une ville éclatée du département du Rhône.

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Italie forza le 18/09/2026 à 10:59
91Dolores83 a écrit le 18/09/2026 à 07h18

J'aime bien Naples.

Au lieu de scruter ce qui se passe à Naples et de donner des leçons, il ferait bien de regarder ce qui se passe juste devant sa porte. Avant de vouloir balayer chez les autres, on commence par balayer devant chez soi.

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Slibard le 18/09/2026 à 10:59

Il est vrai que voir sécher les slips et les culottes de mes voisins voisines n'est pas du meilleur effet.

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AntoineLeV le 18/09/2026 à 10:35

Ce ne sont pas des préjugés si cela fait partie intégrante de la vie au quotidien ?
🤣
Disons préjugé vérifié

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Hildegonde le 18/09/2026 à 10:29

Le maire aurait pu dire Marseille !!!
Le tollé aurait été le même
Il a raison
On ne doit pas s'habituer à ce qui enlaidit notre environnement.
En outre , en période d'armoise, laisser son linge à l'extérieur multiplie les sensibilisations à cet allergène

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Monpays le 18/09/2026 à 10:17

A chacun sa culture, chez soi , le linge à Naples , le souk à Alger, la bière à Munich et le cochon à Lyon , la Burka à Téhéran, respecter les traditions ne consiste pas à les exporter.

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La règle le 18/09/2026 à 09:29
Bidule69 a écrit le 18/09/2026 à 08h10

ils ont voté pour un… (je vous laisse compléter) et ben maintenant ils payent le prix de leurs … (je vous laisse compléter)

le problème n’est pas là. Pas de linge aux fenêtres…. point barre, le reste n’est que du comérage du café de commerce !

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saco697 le 18/09/2026 à 09:27

à thizy il est donc interdit de mettre des géraniums ou des fleurs aux fenêtres la ville de mon enfance devient très triste avec le RN ….heureusement j’ai tout vendu et je ne finance plus rien là bas

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ouf! le 18/09/2026 à 09:24

Essayez de vendre un appartement avec le linge qui pend aux fenêtres des voisins. Aussi les frigos et les vélos sur la balcon.

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Charly69 le 18/09/2026 à 09:21

Des nouvelles de l'autre qui se faisait passer pour un médecin ? Et pourquoi pas psychiatre pendant qu'il y est.

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Bravo le 18/09/2026 à 09:10

Enfin un maire qui a la volonté de remettre un peu d’ordre dans cette jungle.

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Calahann le 18/09/2026 à 09:09

Naples, c'est jolie aussi avec son charme qui n' existe nul part ailleurs et les gens adorent pourtant tellement cette ville .

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Épingles à linge interdites le 18/09/2026 à 09:08

Et une évaluation psy pour chaque candidat à un poste de maire, non ce n'est pas encore à l'ordre du jour !

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jetro le 18/09/2026 à 08:56

allez voir le linge aux fenetres a venissieux ou vaux en velin. ….. Villeurbanne

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Titus69 le 18/09/2026 à 08:55

Pas Naples, juste le "Bled" en pire

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Gabrielle Marie le 18/09/2026 à 08:35

Il a raison ça fait négligé, un peu de respect visuel ferait le plus grand bien.

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Dupon le 18/09/2026 à 08:20

Belle initiative..

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Bidule69 le 18/09/2026 à 08:10

ils ont voté pour un… (je vous laisse compléter) et ben maintenant ils payent le prix de leurs … (je vous laisse compléter)

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Stakhanoviste le 18/09/2026 à 08:08

Je préfère largement cette méthode traditionnelle au sèche linge qui fait perdre 2 tailles aux vêtements en matières synthétiques en plus de faire fuir les voleurs...par contre les laisses de chiens de 10 mètres c'est normal ! On ne froisse pas certaines catégories d'électeurs.

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