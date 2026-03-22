Rémi Berthoux (RN) s'impose à Thizy-les-Bourgs

Le candidat RN, Rémi Berthoux, a été élu maire de Thizy-les-Bourgs avec 46,36% des suffrages. Il devance le maire sortant, Ludovic Cherpin, qui a obtenu 38,10% des voix.
La troisième liste, menée par Martin Sotton, a recueilli 15,54% des voix.
La commune de Thizy-les-Bourgs bascule à l'extrême-droite.
Le candidat RN, Rémi Berthoux, a été élu maire de Thizy-les-Bourgs avec 46,36% des suffrages. Il devance le maire sortant, Ludovic Cherpin, qui a obtenu 38,10% des voix.
La troisième liste, menée par Martin Sotton, a recueilli 15,54% des voix.
Bravo Rémi !Signaler Répondre
Les patriotes sont fiers de toi !