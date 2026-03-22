Politique

Rémi Berthoux (RN) s'impose à Thizy-les-Bourgs

Rémi Berthoux (RN) s'impose à Thizy-les-Bourgs
Rémi Berthoux - Lyon Mag

La commune de Thizy-les-Bourgs bascule à l'extrême-droite.

Le candidat RN, Rémi Berthoux, a été élu maire de Thizy-les-Bourgs avec 46,36% des suffrages. Il devance le maire sortant, Ludovic Cherpin, qui a obtenu 38,10% des voix.

La troisième liste, menée par Martin Sotton, a recueilli 15,54% des voix.

Tags :

Thizy-les-Bourgs

Rémi Berthoux

municipales 2026

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Vive Rémi ! le 22/03/2026 à 22:22

Bravo Rémi !

Les patriotes sont fiers de toi !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.