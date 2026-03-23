Municipales à Lyon : Grégory Doucet élu avec 50,67% des voix (officiel)

Grégory Doucet a été réélu maire de Lyon avec 50,67%. Le candidat écologiste, qui avait bénéficié du soutien de LFI pour ce deuxième tour, devance de peu Jean-Michel Aulas. Le candidat Coeur Lyonnais a obtenu 49,33% des votes.

Concrètement, Grégory Doucet a recueilli 104 702 voix, contre 101 940 voix pour l'ancien président de l'OL. Ce dernier dénonce des irrégularités et a d'ores et déjà annoncé déposé un recours.