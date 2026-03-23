Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet élu avec 50,67% des voix (officiel)

Municipales à Lyon : Grégory Doucet élu avec 50,67% des voix (officiel)
Municipales à Lyon : Grégory Doucet élu avec 50,67?s voix (officiel) - Lyon Mag

Les résultats officiels ont été publiés ce dimanche peu après minuit.

Grégory Doucet a été réélu maire de Lyon avec 50,67%. Le candidat écologiste, qui avait bénéficié du soutien de LFI pour ce deuxième tour, devance de peu Jean-Michel Aulas. Le candidat Coeur Lyonnais a obtenu 49,33% des votes.

Concrètement, Grégory Doucet a recueilli 104 702 voix, contre 101 940 voix pour l'ancien président de l'OL. Ce dernier dénonce des irrégularités et a d'ores et déjà annoncé déposé un recours. 

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Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

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municipales 2026

2 commentaires
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aulas ete bon au foot le 23/03/2026 à 01:00

Lyon et Saint-Étienne à gauche. Magnifique le derby

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tapis vert le 23/03/2026 à 00:36

Perdre contre les Verts pour son anniversaire c’est vraiment les bonnes habitudes qui reviennent

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