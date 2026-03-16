Alexandre Vincendet : "Jean-Michel Aulas doit lâcher les chevaux, ne pas avoir peur du faux pas"

Réélu maire de Rillieux-la-Pape avec plus de 72% ce dimanche, Alexandre Vincendet est aux anges : "On fait un score extraordinaire. Près de 73% des voix au premier tour... il n'y a pas une ville dans l'agglomération où un maire sortant pour un troisième mandat fait ce score. (...) Cette confiance nous engage".

Le grand évènement de la soirée, c'est le mauvais score de Jean-Michel Aulas à Lyon. Annoncé largement favori des sondages, il a terminé 2e derrière Grégory Doucet. Pour Alexandre Vincendet, il faut plutôt juger le score de l'écologiste : "36,8 % des voix, pour un maire sortant, c'est pas terrible. Quoi qu'on en dise, quand ça fait six ans que vous êtes en place, vous avez les moyens de la municipalité, vous avez les moyens de dérouler votre politique. Vous avez normalement un avantage".

Le maire rillard attaque aussi le probable accord entre Grégory Doucet et LFI à venir. "Jean-Luc Mélenchon a eu des propos antisémites, ignobles, à Lyon. Mme Belouassa-Cherifi, c'est l'une des plus proches collaboratrices de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas la lampiste insoumise du coin qu'on a mis là et qui est un peu perdue, qui ne serait pas totalement alignée sur Jean-Luc Mélenchon", critique-t-il.

Et de terminer avec un coaching de JMA pour cette semaine : "Quand on doit gagner un match retour, il faut être soi-même et il faut se donner à fond. On va tout faire pour aider Jean-Michel Aulas à gagner la Ville de Lyon. C'est essentiel pour le territoire. il faut lâcher les chevaux. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur du faux pas, il faut se lâcher".

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