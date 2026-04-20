Vincent Monot : "Un retour en arrière rue Grenette paraît extrêmement difficile"

La semaine dernière, la Métropole de Lyon est revenue sur la décision des écologistes d'exproprier en partie la boulangerie Paneo de Bron pour le projet de BHNS. "Je crois qu'on a assisté à un véritable coup de com', c'est vraiment une annonce d'une décision qui va à l'encontre de l'intérêt général. Je crois que quand on est élu, on doit préserver l'intérêt général, et ce n'est pas ce qui est en train d'être fait à ce niveau-là", analyse l'ancien vice-président du Sytral Vincent Monot.

L'écologiste trouve également "très regrettable" l'abandon de TEOL par Véronique Sarselli "alors que la déclaration d'utilité publique allait tomber".

"Si on le met à la poubelle, c'est bien sûr du temps perdu, ce sont aussi plusieurs dizaines de millions d'euros gaspillés, entre 30 et 50 millions d'euros. (...) Si un métro E était relancé, il faudrait nécessairement relancer des études, relancer une concertation sur ce nouveau projet", fustige encore Vincent Monot.

Enfin, sur l'avenir de la rue Grenette, qui pourrait être rouverte à la circulation automobile à Lyon, "ça reste quand même extrêmement vague, extrêmement flou, critique l'opposant. Si on remet des voitures sur la rue Grenette, on dégrade très fortement le réseau de transport en commun à cet endroit, ce n'est pas envisageable. Et remettre des bus sur la rue de la République, ça veut dire reprendre la liberté que l'on a donnée aux Lyonnais d'avoir cette rue piétonnisée de bout en bout. Et aujourd'hui, quand vous y allez, notamment le week-end, vous voyez que les piétons se sont totalement appropriés la rue de la République. Un retour en arrière paraît extrêmement difficile".

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