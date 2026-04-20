Vincent Monot : "Un retour en arrière rue Grenette paraît extrêmement difficile"

La semaine dernière, la Métropole de Lyon est revenue sur la décision des écologistes d'exproprier en partie la boulangerie Paneo de Bron pour le projet de BHNS. "Je crois qu'on a assisté à un véritable coup de com', c'est vraiment une annonce d'une décision qui va à l'encontre de l'intérêt général. Je crois que quand on est élu, on doit préserver l'intérêt général, et ce n'est pas ce qui est en train d'être fait à ce niveau-là", analyse l'ancien vice-président du Sytral Vincent Monot.
L'écologiste trouve également "très regrettable" l'abandon de TEOL par Véronique Sarselli "alors que la déclaration d'utilité publique allait tomber".
"Si on le met à la poubelle, c'est bien sûr du temps perdu, ce sont aussi plusieurs dizaines de millions d'euros gaspillés, entre 30 et 50 millions d'euros. (...) Si un métro E était relancé, il faudrait nécessairement relancer des études, relancer une concertation sur ce nouveau projet", fustige encore Vincent Monot.
Enfin, sur l'avenir de la rue Grenette, qui pourrait être rouverte à la circulation automobile à Lyon, "ça reste quand même extrêmement vague, extrêmement flou, critique l'opposant. Si on remet des voitures sur la rue Grenette, on dégrade très fortement le réseau de transport en commun à cet endroit, ce n'est pas envisageable. Et remettre des bus sur la rue de la République, ça veut dire reprendre la liberté que l'on a donnée aux Lyonnais d'avoir cette rue piétonnisée de bout en bout. Et aujourd'hui, quand vous y allez, notamment le week-end, vous voyez que les piétons se sont totalement appropriés la rue de la République. Un retour en arrière paraît extrêmement difficile".
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Il a oublié de réparer les Escalators mais vient donner des leçons.Signaler Répondre
mais il faut bien se rendre a l'évidence ; Doudou n'aime pas les piétons ; ce qui pour un écolo semble très surprenant ; quoi de plus naturel et plus écologique que la marche a pied ; la vie en centre ville a des inconvénients mais a également des avantages : école primaire a moins de 10 minutes a pied , collège et lycée a moins d'un quart d'heure ; commerces et marchés idem ; dans une grande agglo , c'est marche a pied et transports en communs qui doivent primerSignaler Répondre
et pourtant la qualité de l'air s'est améliorée.Signaler Répondre
Entre 2019 et 2023, les concentrations en moyenne annuelle ont baissé de 23% pour le dioxyde d’azote (NO2) et de 11% pour les particules fines
Le trafic routier est également un contributeur important de la pollution puisqu’il émet 48% des rejets de NOx (oxyde d’azote) du territoire.
après si tu crois que tu vas sauver la planète en triant tes bouteilles en plastique.
nous ne représentons que 0,9 % de la population mondiale ; il me semble , a mon humble avis , que l'écologie la plus efficace est celle que tout un chacun peut (et devrait ) pratiquer quotidiennement ; notamment dans l'utilisation de son pouvoir d'achat : privilégier les fruits et légumes de saison chez les producteurs locaux sur les marchés de quartier ; déchiffrer les étiquettes sur la provenance des produits que nous achetons en grandes surfaces (alimentaires , épicerie , textiles ...) ; trier correctement nos déchets (le constat du contenu de nos poubelles a couvercles jaune est consternant ...) ; bannir la plupart des achats sur intenet sur les gros sites américains et chinois (hormis certains objets techniques difficiles a trouver localement mais que l'on peut trouver sur les sites des fabricants ) ; bref , ce n'est pas une zfe qui va empêcher les vents de sables sahariens ou les monstrueux incendie canadiens de larguer des tonnes de micro particules nocives sur la ville ; sans parler des émissions des centrales électriques a lignites allemandes.... a l'heure ou nous parlons , il y a plus de 300 projets d'ouverture de centrales électriques a charbon en Chine , Inde , Pakistan , Bangladesh sur les 10 prochaines années ; tout cela pour fabriquer nos vêtements , chaussures , électroménagers , équipements électroniques et électriques ...Signaler Répondre
les bobos pseudos écolos du sytral qui avaient mission de promouvoir des transports publics efficaces réglés de base de la vraie écologie urbaine telle que pratiquée dans le reste du monde Mais avec les VERTS de Lyon le métro etait en panne quotidiennement et plus aucun Escalators ni ascenseur en état de marche a la fin de leur mandat car tout les budgets d entretiens dépensés dans les pistes cyclables … des incapables reconnus comme tels dans toute la profession des transports publics qui veulent encore faire la morale sans oublier qu ils ont bradé l exploitation du métro à la RATP pour faire remonter les bénéfices des lyonnais pour les parisiens si chers à Doucet lui même parisien qui n aime pas les lyonnais… l’ancienne équipe du Sytral qui a fait coulé les transports publics lyonnais mal placé pour faire des commentaires… car grandement responsables du fiasco des élections…Signaler Répondre
JE dois retrouver la jonction bus/métro à Pradel, parce que c’etait le hub TC le plus pertinent du centre de Lyon, et que les écolos ont saboté. Les piétons du nord de la rue de la Ré avaient déjà de très larges trottoirs qui allaient très bienSignaler Répondre
« Quand on est élu, on privilégie l’intérêt général »Signaler Répondre
C’est pas le culot qui t’étouffe Vincent.
Pendant 6 ans, cet étron était en charge de « l’apaisement » du 7eme arrondissement et de la tranquillité.
L’arrondissement numéro 1 du vol a l’arraché, de l’insalubrité, du camping sauvage.
Il n’a jamais rendu de compte de son inaction et là il donne des leçons?
Reste humble Vincent, ton statut de branleur c’est nos impôts qui le finance.
"plusieurs dizaines de millions d'euros gaspillés" vous n'avez fait que ça pendant votre mandat : Étendages place Bellecour, déjections de dinosaures fossilisées rue de la Ré, pistes cyclable désertes avec tous les aménagements à côté, formations pour apprendre à parler aux arbres, etc...Signaler Répondre
A sa place je ferai profil bas.
Et les étendages place Bellecour ? et les "crotte" rue de la Bourse ? il faut virer toutes ces aberrations et vite.Signaler Répondre
Si des rues existent, c'est pour tous les véhicules, les piétons ont les trottoirsSignaler Répondre
La forme et souvent le fond de la politique des écologistes sont très critiquables autant remettre de la circulation automobile dans la presqu'île serait une erreur.Signaler Répondre
Quant à la boulangerie Pano, nous tenons là la démonstration que le respect des règles est à géométrie variable.
la santé publique un intérêt particulier?Signaler Répondre
40.000 décès par an à cause de la pollution de l'air.
intérêt public
"JE dois prendre ma voiture pour aller travailler"
"JE ne veux pas prendre les transports communs parce que..."
"il faut sauver MA charcuterie Bonnard"
des bus articulés dans cette petite rue à double sens là c'est du grand n'importe quoi...et perdre un quart d'heure par Saint-Jean pour monter à la Croix-Rousse ça c'est du bon sens !!!!Signaler Répondre
??? la route de Genas ressemble à un terrain vague , il était grand temps de faire des travaux rien que par respect pour les riverains qui payent des impôtsSignaler Répondre
On tient le gagnant !!!Signaler Répondre
Est ce difficile de refaire ce qu'ils ont défait ?
D'ailleurs qu'a fait ce clown durant 6 ans ?
Enlever les moches ombrieres !!! Right now !Signaler Répondre
"Je crois que quand on est élu, on doit préserver l'intérêt général,"Signaler Répondre
Etrange de dire ça après avoir passé un mandat à se soucier d'intérêts particuliers.
J aurai bien aimé que ce Monsieur vienne de nous parler de ces 6 années écoulées au sein du Sytral. Il doit savoir des choses ce Monsieur .Signaler Répondre
La pauvreté des arguments de ce monsieur est navrante. Impossibilité de remettre les bus rue de la République ? Il ne doit pas souvent y mettre les pieds !Signaler Répondre
T’as pas compris qu’on n’a pas besoin de ton avis !Signaler Répondre
Dégagez les islamoboboecologauchotrottinnos !Signaler Répondre
Des trottoirs élargis sur la route de Genas (pour un flux de piétons énorme sur ce secteur lol) pour imposer des dogmes face au réel : c'est fini le sectarisme de l'écologie punitive !Signaler Répondre
je n’ai pas voté pour eux mais je pense qu’il a raison.Signaler Répondre
Insignifiant comme vpSignaler Répondre
Quelle légitimité à parler ?