Judiciaire

"Mornant, c'est l'Allemagne", enfant noirs barrés : la justice lyonnaise retient le caractère raciste de tags sur une fresque

"Mornant, c'est l'Allemagne", enfant noirs barrés : la justice lyonnaise retient le caractère raciste de tags sur une fresque

Le tribunal correctionnel de Lyon a retenu le caractère raciste des dégradations commises en 2025 sur une œuvre rendant hommage à Joséphine Baker à Mornant. Deux identitaires ont été condamnés.

Deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans ont été condamnés cette semaine par la justice lyonnaise après les dégradations commises l’an dernier sur une fresque dédiée à Joséphine Baker à Mornant.

Le tribunal a prononcé à leur encontre une peine de 6 mois de prison avec sursis ainsi qu’un stage de citoyenneté pour des faits qualifiés de "dégradation à caractère racial". Un troisième prévenu poursuivi dans ce dossier a été relaxé.

Les faits remontent aux nuits des 25 mai et 27 septembre 2025. Une inscription "Mornant, c'est l'Allemagne" avait été laissée sur la fresque, accompagnée de croix celtiques et de croix visant les visages des personnages d'enfants racisés représentés sur l’œuvre.

Selon Rue89Lyon, les prévenus avaient tenté de minimiser les faits, évoquant une "blague" réalisée après une soirée alcoolisée et contestant toute intention raciste. Mais les investigations ont mis en lumière des liens avec la mouvance d’ultradroite lyonnaise.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment découvert chez l’un des suspects plusieurs autocollants à connotation nationaliste ainsi que du matériel lié au groupuscule Audace Lyon, né sur les cendres de la dissolution de Lyon Populaire.

Le second condamné était quant à lui présenté comme un militant actif de Lyon Populaire puis d’Audace.

19 commentaires
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CQQFD69! le 10/05/2026 à 17:36

La justice en est ou concernant la fresque située route de Vienne qui avait été taguée à plusieurs reprises ?
https://www.lyonmag.com/article/142721/a-lyon-et-venissieux-une-fresque-regulierement-recouverte-par-des-islamistes

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papyrebel le 10/05/2026 à 11:09
Euh a écrit le 10/05/2026 à 08h46

Le tribunal a retenue le.caractère raciste de l'affaire hein.
Audace et Lyon.populaire ce revendique d'extrême droite a un moment faut arrêté de se mentir a soi même ou reprendre de cours de compréhension ecrite

Pour faire bonne mesure je soulignerais que " revendique" prend ent , c'est la troisième personne du pluriel .

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papyrebel le 10/05/2026 à 11:03
Euh a écrit le 10/05/2026 à 08h46

Le tribunal a retenue le.caractère raciste de l'affaire hein.
Audace et Lyon.populaire ce revendique d'extrême droite a un moment faut arrêté de se mentir a soi même ou reprendre de cours de compréhension ecrite

A propos de cours , reprenez donc des cours de grammaire française et d'orthographe ; " le tribunal a retenue" pas de e ; " ce revendique" pas de ce mais se ; " a un moment faut arrêter de se mentir a soi même" : Il faut ... " à soi-même , mettez l'accent sur le a , vous pouvez mettre aussi un trait d'union entre soi et même , et enfin " reprendre de cours" , non des cours !

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Serge Adit le 10/05/2026 à 09:31

Faux, Mornant c'est les Coteaux du Lyonnais.
Chez les jeunes, les Monts du Lyonnais c'est beaucoup plus fafs.

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Euh le 10/05/2026 à 08:46
papyrebel a écrit le 09/05/2026 à 19h47

Pourquoi associer des croix celtiques , le terme nationaliste et racisé ? Vous allez un peu vite en besogne pour assimiler des partis de droite à des extrémistes ... Si effectivement il avait été question de véritable racisme , le tribunal aurait prononcé des peines bien plus sévères !

Le tribunal a retenue le.caractère raciste de l'affaire hein.
Audace et Lyon.populaire ce revendique d'extrême droite a un moment faut arrêté de se mentir a soi même ou reprendre de cours de compréhension ecrite

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nonmaiscepaspourdire le 10/05/2026 à 08:40

Quand on condamnera le racisme anti-blancs de la même manière que les autres racismes, on pourra dire que la justice n'est pas raciste.

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 07:46
ManquePrecision a écrit le 09/05/2026 à 22h45

Mornant, c'est les monts du Lyonnais, pas du tout le beaujolais

Ce n'est pas le beaujolais "vert" comme j'ai indiqué ?

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Calahaine le 10/05/2026 à 06:44
Calahann a écrit le 09/05/2026 à 17h37

Chuiiii sûr et certain que certains crétins vont encore niés et accuser la LFI .
À peine majeurs et déjà alcoolo-racistes, c'est ça être adorateurs du RN .
Dommage !

Ultra droite ou LFI, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc

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Désintox le 09/05/2026 à 23:56
Calahann a écrit le 09/05/2026 à 17h37

Chuiiii sûr et certain que certains crétins vont encore niés et accuser la LFI .
À peine majeurs et déjà alcoolo-racistes, c'est ça être adorateurs du RN .
Dommage !

C’est pas faux mais le problème, c’est qu’en face il y a leur équivalent. Vous savez de quoi vous parlez… Vous vous êtes souvent illustré sur LM.

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ManquePrecision le 09/05/2026 à 22:45
Ex Précisions a écrit le 09/05/2026 à 19h29

Encore un coup de LFI pour discréditer l'extrême droite !
Ou alors
C'est le pays du beaujolpif vert, un 2ème verre de ce breuvage et hop ;-)

Mornant, c'est les monts du Lyonnais, pas du tout le beaujolais

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Et ben voyons le 09/05/2026 à 22:11

Le meurtrier d Ismaël Aali, poursuivi pour crime raciste, est aussi originaire de Mornant . Pour mémoire la victime avait été retrouvé morte dans un étang a qq km.
Mais qu' est ce qui ce passe dans la tête de nos jeunes ?

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Quelle Audace !!! le 09/05/2026 à 20:07

"du matériel lié au groupuscule Audace Lyon, né sur les cendres de la dissolution de Lyon Populaire.
Le second condamné était quant à lui présenté comme un militant actif de Lyon Populaire puis d’Audace."
Ceci va vous étonner (ou pas) :
Quentin, un célèbre "nationaliste catholique fervent lecteur de Saint Augustin" faisait lui aussi partie du groupuscule néofasciste Audace, et il fréquentait les néonazis de Lyon Populaire, quand il ne pondait pas des tweets a la gloire d'Adolf Hitler....
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/je-soutiens-adolf-quentin-deranque-militant-identitaire-tue-a-lyon-affichait-sa-nostalgie-du-nazisme-sur-les-reseaux-sociaux-revele-mediapart_7865207.html

Le reste de la petite bande des néonazes d'Audace a fait une garde a vue récemment pour d'autres dégradations a caractère a Saint Cyr et Collonges
https://www.lefigaro.fr/lyon/cinq-membres-de-l-ultradroite-lyonnaise-poursuivis-pour-des-affichages-racistes-20260325

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bobo69 le 09/05/2026 à 20:04

C’est l’oeuvre de pauvres types tout comme ceux qui ont décapité la ste vierge à Poleymieux...

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papyrebel le 09/05/2026 à 19:47

Pourquoi associer des croix celtiques , le terme nationaliste et racisé ? Vous allez un peu vite en besogne pour assimiler des partis de droite à des extrémistes ... Si effectivement il avait été question de véritable racisme , le tribunal aurait prononcé des peines bien plus sévères !

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Ex Précisions le 09/05/2026 à 19:29

Encore un coup de LFI pour discréditer l'extrême droite !
Ou alors
C'est le pays du beaujolpif vert, un 2ème verre de ce breuvage et hop ;-)

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pauvre france de mon enfance le 09/05/2026 à 19:14

c"est une très belle image de la France ,cette France elle va aller loin dans le progrès .

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etrange le 09/05/2026 à 17:40

bien que ce soit debile comme attitude …. on parle des liens avec mouvance ultra droite ils sont donc racistes et pour l ultra gauche on dit quoi ?

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J6 le 09/05/2026 à 17:37

L'expédition meurtrière préméditée de Crepol sera-t-elle également considérée comme raciste ? Eu égard aux 9 témoignages en ce sens, à l'arsenal de coutellerie de guerre et à la fuite post meurtre (banlieue de Toulouse 48h après les faits)

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Calahann le 09/05/2026 à 17:37

Chuiiii sûr et certain que certains crétins vont encore niés et accuser la LFI .
À peine majeurs et déjà alcoolo-racistes, c'est ça être adorateurs du RN .
Dommage !

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