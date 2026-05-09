"Mornant, c'est l'Allemagne", enfant noirs barrés : la justice lyonnaise retient le caractère raciste de tags sur une fresque

Deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans ont été condamnés cette semaine par la justice lyonnaise après les dégradations commises l’an dernier sur une fresque dédiée à Joséphine Baker à Mornant.

Le tribunal a prononcé à leur encontre une peine de 6 mois de prison avec sursis ainsi qu’un stage de citoyenneté pour des faits qualifiés de "dégradation à caractère racial". Un troisième prévenu poursuivi dans ce dossier a été relaxé.

Les faits remontent aux nuits des 25 mai et 27 septembre 2025. Une inscription "Mornant, c'est l'Allemagne" avait été laissée sur la fresque, accompagnée de croix celtiques et de croix visant les visages des personnages d'enfants racisés représentés sur l’œuvre.

Selon Rue89Lyon, les prévenus avaient tenté de minimiser les faits, évoquant une "blague" réalisée après une soirée alcoolisée et contestant toute intention raciste. Mais les investigations ont mis en lumière des liens avec la mouvance d’ultradroite lyonnaise.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment découvert chez l’un des suspects plusieurs autocollants à connotation nationaliste ainsi que du matériel lié au groupuscule Audace Lyon, né sur les cendres de la dissolution de Lyon Populaire.

Le second condamné était quant à lui présenté comme un militant actif de Lyon Populaire puis d’Audace.