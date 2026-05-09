"Mornant, c'est l'Allemagne", enfant noirs barrés : la justice lyonnaise retient le caractère raciste de tags sur une fresque

Deux jeunes hommes âgés de 19 et 20 ans ont été condamnés cette semaine par la justice lyonnaise après les dégradations commises l’an dernier sur une fresque dédiée à Joséphine Baker à Mornant.
Le tribunal a prononcé à leur encontre une peine de 6 mois de prison avec sursis ainsi qu’un stage de citoyenneté pour des faits qualifiés de "dégradation à caractère racial". Un troisième prévenu poursuivi dans ce dossier a été relaxé.
Les faits remontent aux nuits des 25 mai et 27 septembre 2025. Une inscription "Mornant, c'est l'Allemagne" avait été laissée sur la fresque, accompagnée de croix celtiques et de croix visant les visages des personnages d'enfants racisés représentés sur l’œuvre.
Selon Rue89Lyon, les prévenus avaient tenté de minimiser les faits, évoquant une "blague" réalisée après une soirée alcoolisée et contestant toute intention raciste. Mais les investigations ont mis en lumière des liens avec la mouvance d’ultradroite lyonnaise.
Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment découvert chez l’un des suspects plusieurs autocollants à connotation nationaliste ainsi que du matériel lié au groupuscule Audace Lyon, né sur les cendres de la dissolution de Lyon Populaire.
Le second condamné était quant à lui présenté comme un militant actif de Lyon Populaire puis d’Audace.
La justice en est ou concernant la fresque située route de Vienne qui avait été taguée à plusieurs reprises ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/142721/a-lyon-et-venissieux-une-fresque-regulierement-recouverte-par-des-islamistes
Pour faire bonne mesure je soulignerais que " revendique" prend ent , c'est la troisième personne du pluriel .Signaler Répondre
A propos de cours , reprenez donc des cours de grammaire française et d'orthographe ; " le tribunal a retenue" pas de e ; " ce revendique" pas de ce mais se ; " a un moment faut arrêter de se mentir a soi même" : Il faut ... " à soi-même , mettez l'accent sur le a , vous pouvez mettre aussi un trait d'union entre soi et même , et enfin " reprendre de cours" , non des cours !Signaler Répondre
Faux, Mornant c'est les Coteaux du Lyonnais.Signaler Répondre
Chez les jeunes, les Monts du Lyonnais c'est beaucoup plus fafs.
Le tribunal a retenue le.caractère raciste de l'affaire hein.Signaler Répondre
Audace et Lyon.populaire ce revendique d'extrême droite a un moment faut arrêté de se mentir a soi même ou reprendre de cours de compréhension ecrite
Quand on condamnera le racisme anti-blancs de la même manière que les autres racismes, on pourra dire que la justice n'est pas raciste.Signaler Répondre
Ce n'est pas le beaujolais "vert" comme j'ai indiqué ?Signaler Répondre
Ultra droite ou LFI, c'est blanc bonnet ou bonnet blancSignaler Répondre
C’est pas faux mais le problème, c’est qu’en face il y a leur équivalent. Vous savez de quoi vous parlez… Vous vous êtes souvent illustré sur LM.Signaler Répondre
Mornant, c'est les monts du Lyonnais, pas du tout le beaujolaisSignaler Répondre
Le meurtrier d Ismaël Aali, poursuivi pour crime raciste, est aussi originaire de Mornant . Pour mémoire la victime avait été retrouvé morte dans un étang a qq km.Signaler Répondre
Mais qu' est ce qui ce passe dans la tête de nos jeunes ?
"du matériel lié au groupuscule Audace Lyon, né sur les cendres de la dissolution de Lyon Populaire.Signaler Répondre
Le second condamné était quant à lui présenté comme un militant actif de Lyon Populaire puis d’Audace."
Ceci va vous étonner (ou pas) :
Quentin, un célèbre "nationaliste catholique fervent lecteur de Saint Augustin" faisait lui aussi partie du groupuscule néofasciste Audace, et il fréquentait les néonazis de Lyon Populaire, quand il ne pondait pas des tweets a la gloire d'Adolf Hitler....
https://www.franceinfo.fr/faits-divers/mort-de-quentin-militant-identitaire-agresse-a-lyon/je-soutiens-adolf-quentin-deranque-militant-identitaire-tue-a-lyon-affichait-sa-nostalgie-du-nazisme-sur-les-reseaux-sociaux-revele-mediapart_7865207.html
Le reste de la petite bande des néonazes d'Audace a fait une garde a vue récemment pour d'autres dégradations a caractère a Saint Cyr et Collonges
https://www.lefigaro.fr/lyon/cinq-membres-de-l-ultradroite-lyonnaise-poursuivis-pour-des-affichages-racistes-20260325
C’est l’oeuvre de pauvres types tout comme ceux qui ont décapité la ste vierge à Poleymieux...Signaler Répondre
Pourquoi associer des croix celtiques , le terme nationaliste et racisé ? Vous allez un peu vite en besogne pour assimiler des partis de droite à des extrémistes ... Si effectivement il avait été question de véritable racisme , le tribunal aurait prononcé des peines bien plus sévères !Signaler Répondre
Encore un coup de LFI pour discréditer l'extrême droite !Signaler Répondre
Ou alors
C'est le pays du beaujolpif vert, un 2ème verre de ce breuvage et hop ;-)
c"est une très belle image de la France ,cette France elle va aller loin dans le progrès .Signaler Répondre
bien que ce soit debile comme attitude …. on parle des liens avec mouvance ultra droite ils sont donc racistes et pour l ultra gauche on dit quoi ?Signaler Répondre
L'expédition meurtrière préméditée de Crepol sera-t-elle également considérée comme raciste ? Eu égard aux 9 témoignages en ce sens, à l'arsenal de coutellerie de guerre et à la fuite post meurtre (banlieue de Toulouse 48h après les faits)Signaler Répondre
Chuiiii sûr et certain que certains crétins vont encore niés et accuser la LFI .Signaler Répondre
À peine majeurs et déjà alcoolo-racistes, c'est ça être adorateurs du RN .
Dommage !