Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincent réélu au premier tour

Le maire Horizon a obtenu 72,67% des voix, et est ainsi réélu dès le premier tour des élections municipales.
Son seul opposant, Hannan M'Saï, a recueilli 27,33% des suffrages. Sa liste Le Choix Rilliard comptera 5 sièges au conseil municipal.
Alexandre Vincendet repart pour un nouveau mandat à Rillieux-la-Pape.
Le maire Horizon a obtenu 72,67% des voix, et est ainsi réélu dès le premier tour des élections municipales.
Son seul opposant, Hannan M'Saï, a recueilli 27,33% des suffrages. Sa liste Le Choix Rilliard comptera 5 sièges au conseil municipal.
la prime à la casseroleSignaler Répondre
je rappelle que vincendet a été condamné pour avoir cogner son gosse de 5 ans, apparament les bonnes gens aiment les auteurs d'agressions intra familliales.