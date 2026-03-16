Politique

Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincent réélu au premier tour

Rillieux-la-Pape : Alexandre Vincent réélu au premier tour
Alexandre Vincendet - Lyon Mag

Alexandre Vincendet repart pour un nouveau mandat à Rillieux-la-Pape.

Le maire Horizon a obtenu 72,67% des voix, et est ainsi réélu dès le premier tour des élections municipales. 

Son seul opposant, Hannan M'Saï, a recueilli 27,33% des suffrages. Sa liste Le Choix Rilliard comptera 5 sièges au conseil municipal. 

Tags :

Alexandre Vincendet

municipales 2026

Rillieux-la-Pape

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Jbbron le 16/03/2026 à 00:26

la prime à la casserole

je rappelle que vincendet a été condamné pour avoir cogner son gosse de 5 ans, apparament les bonnes gens aiment les auteurs d'agressions intra familliales.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.