À Lyon, plus d’un étudiant sur deux utilise désormais l’IA pour ses études

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans le quotidien des étudiants. Perçu comme un outil capable de faire gagner du temps, polyvalent pour de nombreuses tâches, et de plus en plus efficace pour subvenir à n’importe quel de nos besoins, les progrès qu’a réalisé l’IA depuis le début de notre décennie 2020 sont exponentiels.

Selon une étude d’Adobe Acrobat, ce sont 45 % des étudiants français qui ont recours à des outils IA en tout genre pour effectuer leurs recherches, rédiger ou améliorer leurs travaux universitaires.

À Lyon, cette proportion atteint 55 %, plaçant la ville à la quatrième place du classement national des villes où l’IA est la plus utilisée par les étudiants, derrière Clermont-Ferrand, leader avec 86 %, Rennes dauphin avec 67 % et Montpellier à 59 % qui complète le podium.

Selon l’étude, l’IA permet aux étudiants de gagner du temps et d’améliorer leurs travaux.

En matière de créativité, 30 % des 18-24 ans estiment que les outils numériques ont amélioré leur production. De plus, 29 % des étudiants la considèrent comme leur principal outil de productivité, tandis que 22 % estiment qu’elle améliore la qualité de leurs productions et même 21 % qu’elle stimule leur créativité.

Les critiques restent minoritaires : 26 % jugent que l’IA rend les étudiants plus paresseux et moins créatifs, même si 15 % constatent une baisse de leur créativité et 15 % reconnaissent fournir moins d’efforts depuis l’arrivée de ces outils.

Gagner du temps pour pouvoir en faire davantage : telle semble être la logique des jeunes utilisateurs de l’IA. D’après Adobe Acrobat, 45 % des 24-35 ans utilisent ces outils afin de se libérer du temps pour une activité rémunérée supplémentaire, contre 16 % des 18-24 ans. L’IA apparaît ainsi comme un levier de productivité permettant de multiplier les projets plutôt que de simplement devenir plus paresseux.