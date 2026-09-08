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Métropole de Lyon : Sylvie Blès-Gagnaire prend la tête du groupe Grand Cœur Lyonnais

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Métropole de Lyon : Sylvie Blès-Gagnaire prend la tête du groupe Grand Cœur Lyonnais
Sylvie Blès-Gagnaire

Sylvie Blès-Gagnaire a été désignée présidente du groupe Grand Cœur Lyonnais à la Métropole de Lyon. Elle succède à François-Noël Buffet, devenu Défenseur des droits.

Changement à la tête du groupe Grand Cœur Lyonnais. Les élus métropolitains ont annoncé la désignation de Sylvie Blès-Gagnaire comme nouvelle présidente de leur groupe politique.

Elle prend la succession de François-Noël Buffet, qui quitte cette fonction après être devenu Défenseur des droits. Le groupe a tenu à le remercier pour "son engagement et le travail accompli".

Sylvie Blès-Gagnaire a également salué son prédécesseur : " Il incarne une certaine conception de l’engagement public : la fidélité, le sens du territoire, et la capacité à inscrire l’action politique dans la durée. "

La nouvelle présidente a par ailleurs remercié Véronique Sarselli "pour la confiance qu’elle lui accorde" en lui ayant proposé d'exercer cette fonction.

"Disponible et pleinement engagée"

À la tête du groupe, Sylvie Blès-Gagnaire entend notamment travailler à la cohésion entre ses élus. "En tant que Présidente de groupe, je serai disponible et pleinement engagée. Je veillerai à l’expression de chacun, à la mobilisation de toutes les compétences et au suivi de nos engagements dans la durée ", assure-t-elle.

Élue métropolitaine de la circonscription de Villeurbanne, Sylvie Blès-Gagnaire est membre de la Commission Permanente. Elle préside également la commission Habitat, logement, renouvellement urbain et politique de la ville et siège au sein de la commission Aménagement, transitions, déchets et adaptation climatique.

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3 commentaires
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et allez donc le 08/09/2026 à 18:34

On se refile les bonnes places !

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pas des chaises musicales le 08/09/2026 à 16:39

Encore une nomination qui donne surtout l’impression d’un petit jeu de chaises musicales entre élus On change la tête du groupe mais sur le fond rien ne change mêmes arrangements mêmes discours mêmes promesses Les Lyonnais attendent des résultats concrets, pas des changements de postes entre responsables politiques a force de privilégier les équilibres internes et les ambitions personnelles on finit par perdre de vue l’essentiel l’intérêt des habitants et la réalité du terrain et sans programme pour les lyonnais une décision qui laisse franchement dubitatif

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Cottineau, le chouchou de LFI le 08/09/2026 à 16:02

LFI, parti de camés, de racailles, de fachos, de narcotrafiquants, d'assassins et d'ordures antisémites.

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