Lyon : il donne rendez-vous au voleur présumé de son téléphone, trois hommes interpellés

La victime d’un vol de téléphone portable a contribué à l’interpellation de trois hommes, lundi 7 septembre, place Raspail, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Elle avait auparavant réussi à entrer en contact avec l’auteur présumé du vol pour convenir d’un rendez-vous destiné à récupérer son appareil.

Un rendez-vous sous surveillance policière

Plutôt que de se présenter seule, la victime a prévenu la police. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place autour du lieu de rendez-vous.

Aux alentours 23 heures, les policiers ont interpellé trois individus âgés de 27, 28 et 33 ans, précise le Progrès. Ils étaient en possession d’une bombe lacrymogène et d’un couteau. Le téléphone portable a également pu être récupéré.

Les circonstances précises du vol initial et les suites judiciaires de ces interpellations n'ont pas été précisées.