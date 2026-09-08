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Lyon : il donne rendez-vous au voleur présumé de son téléphone, trois hommes interpellés

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Lyon : il donne rendez-vous au voleur présumé de son téléphone, trois hommes interpellés
Photo d'illustration - LyonMag

Les policiers étaient également présents.

La victime d’un vol de téléphone portable a contribué à l’interpellation de trois hommes, lundi 7 septembre, place Raspail, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Elle avait auparavant réussi à entrer en contact avec l’auteur présumé du vol pour convenir d’un rendez-vous destiné à récupérer son appareil.

Un rendez-vous sous surveillance policière

Plutôt que de se présenter seule, la victime a prévenu la police. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place autour du lieu de rendez-vous.

Aux alentours 23 heures, les policiers ont interpellé trois individus âgés de 27, 28 et 33 ans, précise le Progrès. Ils étaient en possession d’une bombe lacrymogène et d’un couteau. Le téléphone portable a également pu être récupéré.

Les circonstances précises du vol initial et les suites judiciaires de ces interpellations n'ont pas été précisées.

Tags :

vol

4 commentaires
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sans attendre le 08/09/2026 à 18:32

Des noms bondieu , des noms ! ils sont majeurs !

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Calahann le 08/09/2026 à 17:45

Un guet-apens peu en remplacer un autre avec efficacité et succès.

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Chris6969699 le 08/09/2026 à 16:39

"place Raspail," ?

Etonnant ...

C'est tellement apaisé là-bas ...

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Solidarité 69 le 08/09/2026 à 16:32

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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