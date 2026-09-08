Soupçons d’agression sexuelle dans un centre de loisirs près de Lyon : les parents appelés à se manifester

Une enquête est en cours après une plainte visant un éducateur du centre de loisirs de Pommiers, près d’Anse, au nord de Lyon. L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue jeudi 3 septembre, avant d’être laissé libre.

Les investigations portent sur des soupçons d’agression sexuelle sur mineur dans le cadre de ses fonctions. À ce stade, les faits restent à établir et l’intéressé bénéficie de la présomption d’innocence.

Le parquet cherche à recueillir d’éventuels témoignages

Ce mardi 8 septembre, la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, Laetitia Francart, a précisé que les investigations confiées à la brigade de recherches de L’Arbresle "se poursuivent activement". Elles doivent permettre de vérifier les premiers éléments signalés à la justice et, le cas échéant, de les caractériser.

Dans ce contexte, le parquet invite les parents des enfants concernés à se manifester. L’objectif est de permettre aux enquêteurs de recueillir les éléments susceptibles d’éclairer la procédure, sans préjuger de l’existence d’autres victimes.

La procureure insiste sur la nécessité de "préserver les conditions d’un recueil adapté et spontané des déclarations des enfants". Elle rappelle que seuls des "enquêteurs spécialement formés" ont vocation à recevoir leur parole.

Les parents concernés peuvent contacter la brigade de recherches de L’Arbresle à l’adresse suivante : br.l-arbresle+pommiers@gendarmerie.interieur.gouv.fr.