Le Rhône en alerte jaune aux orages, la Ville de Lyon ferme les parcs et les cimetières

Avec des rafales de vent annoncées à 70 km/h, les services de la municipalité ont pris la décision de fermer les parcs et les cimetières de la ville à 16h.

Pour rappel, plusieurs arbres du Parc de la Tête d'Or avaient été fragilisés lors du violent orage qui avait touché Lyon il y a dix jours. Le site n'avait rouvert que mercredi dernier, et certaines zones restaient encore à sécuriser.