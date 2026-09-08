Le Rhône en alerte jaune aux orages, la Ville de Lyon ferme les parcs et les cimetières

Avec des rafales de vent annoncées à 70 km/h, les services de la municipalité ont pris la décision de fermer les parcs et les cimetières de la ville à 16h.
Pour rappel, plusieurs arbres du Parc de la Tête d'Or avaient été fragilisés lors du violent orage qui avait touché Lyon il y a dix jours. Le site n'avait rouvert que mercredi dernier, et certaines zones restaient encore à sécuriser.
c’est juste pour éviter que les arbres ou des grosses branches tombent sur des jambesSignaler Répondre
Merci Evelyne Dhéliat (ou Madame Soleil je ne sais trop ...)Signaler Répondre
je vous ai réveillé en plein boulot et agacé ! Zut !Signaler Répondre
🥱
Fermer les cimetières ? Ils ont peur que leurs résidents aillent faire un tour ?Signaler Répondre
J ai déjà lu ça ! 🤔Signaler Répondre
Tu ne sais écrire que cette petite phrase ??
Ça pue la jalousie et la frustration votre commentaire ; je vous plains.Signaler Répondre
Avant de traiter les gens de feignasses, a 16h 52 tu fais quoi? Tu attends ton RSA? 🤔Signaler Répondre
Et leur bouche , ils la ferment !Signaler Répondre
On nous donne tjrs un sentiment de fin du monde , voir de catastrophe imminente à chaque coup de vent
Si au moins , les employés municipaux en profitaient pour bosser un peu durant ces fermetures imprévues, même pas , ça rame ! ⛴️
Il faudra bien profiter de ce très court répit a Ensuite, l'été reviendra rapidement avec une nouvelle hausse des températures et le retour de la chaleur la semaine prochaine avant le déluge de pluie annoncé fin septembre et en octobre la Méditerranée a plus 25 degrés depuis 3 moisSignaler Répondre
Alerte jaune, tous les vélos au garage y compris pour Bagnon !Signaler Répondre