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Le Rhône en alerte jaune aux orages, la Ville de Lyon ferme les parcs et les cimetières

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Le Rhône en alerte jaune aux orages, la Ville de Lyon ferme les parcs et les cimetières
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Alors que des orages sont annoncés par Météo-France ce mardi en fin d'après-midi, la Ville de Lyon prend des mesures de précaution. 

Avec des rafales de vent annoncées à 70 km/h, les services de la municipalité ont pris la décision de fermer les parcs et les cimetières de la ville à 16h.

Pour rappel, plusieurs arbres du Parc de la Tête d'Or avaient été fragilisés lors du violent orage qui avait touché Lyon il y a dix jours. Le site n'avait rouvert que mercredi dernier, et certaines zones restaient encore à sécuriser.

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10 commentaires
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HardRockeuse le 08/09/2026 à 18:45
Jacques20 a écrit le 08/09/2026 à 18h07

Fermer les cimetières ? Ils ont peur que leurs résidents aillent faire un tour ?

c’est juste pour éviter que les arbres ou des grosses branches tombent sur des jambes

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Seark le 08/09/2026 à 18:09
le ciel rose a écrit le 08/09/2026 à 16h50

Il faudra bien profiter de ce très court répit a Ensuite, l'été reviendra rapidement avec une nouvelle hausse des températures et le retour de la chaleur la semaine prochaine avant le déluge de pluie annoncé fin septembre et en octobre la Méditerranée a plus 25 degrés depuis 3 mois

Merci Evelyne Dhéliat (ou Madame Soleil je ne sais trop ...)

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😴😴😴 le 08/09/2026 à 18:07
Aigreurs a écrit le 08/09/2026 à 17h43

Ça pue la jalousie et la frustration votre commentaire ; je vous plains.

je vous ai réveillé en plein boulot et agacé ! Zut !
🥱

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Jacques20 le 08/09/2026 à 18:07

Fermer les cimetières ? Ils ont peur que leurs résidents aillent faire un tour ?

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🤫 ..... le 08/09/2026 à 17:59
celui qui dis a écrit le 08/09/2026 à 17h12

Avant de traiter les gens de feignasses, a 16h 52 tu fais quoi? Tu attends ton RSA? 🤔

J ai déjà lu ça ! 🤔
Tu ne sais écrire que cette petite phrase ??

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Aigreurs le 08/09/2026 à 17:43
Les feignasses..... a écrit le 08/09/2026 à 16h52

Et leur bouche , ils la ferment !
On nous donne tjrs un sentiment de fin du monde , voir de catastrophe imminente à chaque coup de vent
Si au moins , les employés municipaux en profitaient pour bosser un peu durant ces fermetures imprévues, même pas , ça rame ! ⛴️

Ça pue la jalousie et la frustration votre commentaire ; je vous plains.

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celui qui dis le 08/09/2026 à 17:12
Les feignasses..... a écrit le 08/09/2026 à 16h52

Et leur bouche , ils la ferment !
On nous donne tjrs un sentiment de fin du monde , voir de catastrophe imminente à chaque coup de vent
Si au moins , les employés municipaux en profitaient pour bosser un peu durant ces fermetures imprévues, même pas , ça rame ! ⛴️

Avant de traiter les gens de feignasses, a 16h 52 tu fais quoi? Tu attends ton RSA? 🤔

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Les feignasses..... le 08/09/2026 à 16:52

Et leur bouche , ils la ferment !
On nous donne tjrs un sentiment de fin du monde , voir de catastrophe imminente à chaque coup de vent
Si au moins , les employés municipaux en profitaient pour bosser un peu durant ces fermetures imprévues, même pas , ça rame ! ⛴️

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le ciel rose le 08/09/2026 à 16:50

Il faudra bien profiter de ce très court répit a Ensuite, l'été reviendra rapidement avec une nouvelle hausse des températures et le retour de la chaleur la semaine prochaine avant le déluge de pluie annoncé fin septembre et en octobre la Méditerranée a plus 25 degrés depuis 3 mois

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Ex Précisions le 08/09/2026 à 16:34

Alerte jaune, tous les vélos au garage y compris pour Bagnon !

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