Grigny-sur-Rhône : le maire et son adjointe insultés après un barbecue sauvage, une plainte déposée

Quatre ans après avoir été giflé et menacé de mort, Xavier Odo a de nouveau été pris à partie ce week-end. À l’époque, l’auteur de l’agression avait été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis.
Ce samedi 5 septembre, le maire LR de Grigny-sur-Rhône et son adjointe Najoua Ayache ont cette fois été la cible d’insultes alors qu’ils intervenaient au parc du Rhône, comme le rapportent nos confrères du Progrès.
En fin de journée, à l’issue du forum des associations organisé sur place, les deux élus ont repéré plusieurs barbecues sauvages. Ces pratiques sont interdites dans le parc en raison du risque d’incendie, des espaces spécifiques étant prévus pour cette pratique.
Selon Xavier Odo, les différents groupes ont rapidement éteint leurs barbecues après le rappel des règles. Seul un rassemblement d’une quinzaine de personnes a posé problème : l’un de ses membres aurait adopté un comportement agressif et insultant envers l'édile et son adjointe.
Prévenue, la police est intervenue et a interpellé l’homme sans difficulté. Xavier Odo et Najoua Ayache ont ensuite déposé plainte pour outrage au commissariat de Givors.
Une richesse pour la france..mais personne veut les prendreSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Des élus invectivés ou insultés dans leurs communes ou arrondissements c'est de plus en plus courant et malheureusement de moins en moins puni par la justiceSignaler Répondre
c'est le réchauffement climatique ...Signaler Répondre
La réponse sera relativement simpleSignaler Répondre
Ne plus rien laisser passer.Signaler Répondre
C'est ainsi que la société respirera à nouveau, plutôt que d'avoir tout laissé dériver par fausse compréhension et véritable lâcheté politiques.
Je ne pense pas qu'il soit utile de demander le profil des recalctrants, une chose certaine, cette nuit des voitures vont brulées à Grigny,Signaler Répondre
Peut-on stygmatiser un type de population ?
Mais qui fait des barbecues sauvages ? Encore une enquête qui va donner du fil à retordre...Signaler Répondre
Ha oui, le "vivre avec"Signaler Répondre
Le PCF demande à l ol de faire le ménage dans ces supporters racistesSignaler Répondre
Et pour les d'autres faits et agressions c'est silence radio.
Seulement insultés ?Signaler Répondre
Ils sont tombés sur des gens sympas...