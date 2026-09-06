Grigny-sur-Rhône : le maire et son adjointe insultés après un barbecue sauvage, une plainte déposée

Quatre ans après avoir été giflé et menacé de mort, Xavier Odo a de nouveau été pris à partie ce week-end. À l’époque, l’auteur de l’agression avait été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis.

Ce samedi 5 septembre, le maire LR de Grigny-sur-Rhône et son adjointe Najoua Ayache ont cette fois été la cible d’insultes alors qu’ils intervenaient au parc du Rhône, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

En fin de journée, à l’issue du forum des associations organisé sur place, les deux élus ont repéré plusieurs barbecues sauvages. Ces pratiques sont interdites dans le parc en raison du risque d’incendie, des espaces spécifiques étant prévus pour cette pratique.

Selon Xavier Odo, les différents groupes ont rapidement éteint leurs barbecues après le rappel des règles. Seul un rassemblement d’une quinzaine de personnes a posé problème : l’un de ses membres aurait adopté un comportement agressif et insultant envers l'édile et son adjointe.

Prévenue, la police est intervenue et a interpellé l’homme sans difficulté. Xavier Odo et Najoua Ayache ont ensuite déposé plainte pour outrage au commissariat de Givors.