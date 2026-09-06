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Grigny-sur-Rhône : le maire et son adjointe insultés après un barbecue sauvage, une plainte déposée

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Grigny-sur-Rhône : le maire et son adjointe insultés après un barbecue sauvage, une plainte déposée

Le maire de Grigny, Xavier Odo, a été pris à partie samedi au parc du Rhône. L'édile a déposé plainte.

Quatre ans après avoir été giflé et menacé de mort, Xavier Odo a de nouveau été pris à partie ce week-end. À l’époque, l’auteur de l’agression avait été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis. 

Ce samedi 5 septembre, le maire LR de Grigny-sur-Rhône et son adjointe Najoua Ayache ont cette fois été la cible d’insultes alors qu’ils intervenaient au parc du Rhône, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

En fin de journée, à l’issue du forum des associations organisé sur place, les deux élus ont repéré plusieurs barbecues sauvages. Ces pratiques sont interdites dans le parc en raison du risque d’incendie, des espaces spécifiques étant prévus pour cette pratique.

Selon Xavier Odo, les différents groupes ont rapidement éteint leurs barbecues après le rappel des règles. Seul un rassemblement d’une quinzaine de personnes a posé problème : l’un de ses membres aurait adopté un comportement agressif et insultant envers l'édile et son adjointe.

Prévenue, la police est intervenue et a interpellé l’homme sans difficulté. Xavier Odo et Najoua Ayache ont ensuite déposé plainte pour outrage au commissariat de Givors.

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Grigny-sur-Rhône

Xavier Odo

11 commentaires
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Corsica3333 le 06/09/2026 à 19:53

Une richesse pour la france..mais personne veut les prendre

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Solidarité 69 le 06/09/2026 à 19:46

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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le fait politique le 06/09/2026 à 19:12

Des élus invectivés ou insultés dans leurs communes ou arrondissements c'est de plus en plus courant et malheureusement de moins en moins puni par la justice

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oui mais la non le 06/09/2026 à 19:08
Combien de voitures vont brulées a écrit le 06/09/2026 à 18h01

Je ne pense pas qu'il soit utile de demander le profil des recalctrants, une chose certaine, cette nuit des voitures vont brulées à Grigny,
Peut-on stygmatiser un type de population ?

c'est le réchauffement climatique ...

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quelle viande ? le 06/09/2026 à 18:37
Ahbon a écrit le 06/09/2026 à 17h55

Mais qui fait des barbecues sauvages ? Encore une enquête qui va donner du fil à retordre...

La réponse sera relativement simple

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Reconquête le 06/09/2026 à 18:20

Ne plus rien laisser passer.

C'est ainsi que la société respirera à nouveau, plutôt que d'avoir tout laissé dériver par fausse compréhension et véritable lâcheté politiques.

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Combien de voitures vont brulées le 06/09/2026 à 18:01

Je ne pense pas qu'il soit utile de demander le profil des recalctrants, une chose certaine, cette nuit des voitures vont brulées à Grigny,
Peut-on stygmatiser un type de population ?

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Ahbon le 06/09/2026 à 17:55

Mais qui fait des barbecues sauvages ? Encore une enquête qui va donner du fil à retordre...

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Autocat le 06/09/2026 à 17:32

Ha oui, le "vivre avec"

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alec69 le 06/09/2026 à 17:26

Le PCF demande à l ol de faire le ménage dans ces supporters racistes
Et pour les d'autres faits et agressions c'est silence radio.

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Chris25 le 06/09/2026 à 17:06

Seulement insultés ?
Ils sont tombés sur des gens sympas...

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