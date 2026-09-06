Gerland : derrière la vitrine du renouveau, la crainte de "devenir comme la Guillotière"

Sur le papier, Gerland incarne l’un des visages du Lyon de demain.

Ancien territoire industriel, le quartier accueille depuis 2024 le Biodistrict Lyon-Gerland, des acteurs majeurs des sciences de la vie et de la santé, de Sanofi aux HCL, et l’Académie de l’OMS. L’ENS et le nouveau campus d’EM Lyon complètent cet écosystème.

Mais entre Debourg - notamment autour des arrêts du métro B et des tramways T1 et T6 - et le stade de Gerland les inquiétudes se cristallisent. Prostitution de plus en plus visible dans les rues résidentielles, déchets, consommations de stupéfiants dans l’espace public, trafics, ventes à la sauvette ou vols avec violence : les témoignages se multiplient.

Sur un groupe de quartier, un "coup de gueule" a suscité plus de 300 réactions. Son auteur dénonce une situation devenue "plus tenable" et énumère "agression au distributeur, casses de voitures, agressions par balle ou au couteau, prostitutions incontrôlées, dealers qui se multiplient avec les drogués". Il affirme ne plus pouvoir "sortir (ses) gosses sans voir des seringues par terre, des dealers dans les jardins, des squats dans les parcs, des déchets et des défoncés."

Et prévient : "Les beaux discours, on a donné maintenant, on veut des actes".

La colère se structure. Une mobilisation citoyenne lancée pendant l'été appelait habitants, commerçants et professionnels de santé à envoyer, du 26 au 28 août, des courriers recommandés au maire de Lyon, à la maire du 7e, au préfet du Rhône et à la direction de la police nationale. Ils réclament "des actions publiques concrètes : accompagnement social et sanitaire, prévention, médiation, présence sur le terrain et lutte contre les trafics".

Des habitants ayant besoin d’être rassurés

Fin juillet, après le signalement de seringues et de préservatifs usagés près d’immeubles de la rue de Gerland, la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot reconnaissait "une augmentation du nombre de consommateurs de drogues". L'élue annonçait que "la police municipale (allait) intensifier sa présence sur le secteur". Mi-août, son premier adjoint Vincent Monot saluait l’installation du "premier poste de police mobile dans le 7e arrondissement de Lyon" sur la place des pavillons à Gerland.

L'édile écologiste a également signé une tribune dans LyonMag après la parution de cet article dans notre magazine mensuel du mois de septembre 2026.

L’État assure aussi avoir conscience de la situation et poursuivre son action. À la Cité Jardin, des mois d’opérations coordonnées ont été accompagnés d’une baisse de 22% des faits constatés depuis le début de l’année par rapport à 2025. Mais à l’échelle de Gerland, les vols avec violence restent, selon une source sécuritaire, "un gros point de vigilance".

Gerland est-il pour autant abandonné ?

Des réponses ont été engagées, mais elles ne suffisent plus à rassurer une partie des habitants. Interrogés par notre rédaction, certains riverains redoutent à présent de voir le quartier de Gerland "devenir comme la Guillotière". Dans un quartier qui concentre investissements, recherche et enseignement, le paradoxe devient difficile à ignorer. État, Ville et Métropole disposent chacun d’une partie des leviers.

Pour les riverains mobilisés, l’urgence est désormais qu’ils les actionnent ensemble et que les annonces deviennent visibles dans la rue.