Gerland : derrière la vitrine du renouveau, la crainte de "devenir comme la Guillotière"

Sur le papier, Gerland incarne l’un des visages du Lyon de demain.
Ancien territoire industriel, le quartier accueille depuis 2024 le Biodistrict Lyon-Gerland, des acteurs majeurs des sciences de la vie et de la santé, de Sanofi aux HCL, et l’Académie de l’OMS. L’ENS et le nouveau campus d’EM Lyon complètent cet écosystème.
Mais entre Debourg - notamment autour des arrêts du métro B et des tramways T1 et T6 - et le stade de Gerland les inquiétudes se cristallisent. Prostitution de plus en plus visible dans les rues résidentielles, déchets, consommations de stupéfiants dans l’espace public, trafics, ventes à la sauvette ou vols avec violence : les témoignages se multiplient.
Sur un groupe de quartier, un "coup de gueule" a suscité plus de 300 réactions. Son auteur dénonce une situation devenue "plus tenable" et énumère "agression au distributeur, casses de voitures, agressions par balle ou au couteau, prostitutions incontrôlées, dealers qui se multiplient avec les drogués". Il affirme ne plus pouvoir "sortir (ses) gosses sans voir des seringues par terre, des dealers dans les jardins, des squats dans les parcs, des déchets et des défoncés."
Et prévient : "Les beaux discours, on a donné maintenant, on veut des actes".
La colère se structure. Une mobilisation citoyenne lancée pendant l'été appelait habitants, commerçants et professionnels de santé à envoyer, du 26 au 28 août, des courriers recommandés au maire de Lyon, à la maire du 7e, au préfet du Rhône et à la direction de la police nationale. Ils réclament "des actions publiques concrètes : accompagnement social et sanitaire, prévention, médiation, présence sur le terrain et lutte contre les trafics".
Des habitants ayant besoin d’être rassurés
Fin juillet, après le signalement de seringues et de préservatifs usagés près d’immeubles de la rue de Gerland, la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot reconnaissait "une augmentation du nombre de consommateurs de drogues". L'élue annonçait que "la police municipale (allait) intensifier sa présence sur le secteur". Mi-août, son premier adjoint Vincent Monot saluait l’installation du "premier poste de police mobile dans le 7e arrondissement de Lyon" sur la place des pavillons à Gerland.
L'édile écologiste a également signé une tribune dans LyonMag après la parution de cet article dans notre magazine mensuel du mois de septembre 2026.
L’État assure aussi avoir conscience de la situation et poursuivre son action. À la Cité Jardin, des mois d’opérations coordonnées ont été accompagnés d’une baisse de 22% des faits constatés depuis le début de l’année par rapport à 2025. Mais à l’échelle de Gerland, les vols avec violence restent, selon une source sécuritaire, "un gros point de vigilance".
Gerland est-il pour autant abandonné ?
Des réponses ont été engagées, mais elles ne suffisent plus à rassurer une partie des habitants. Interrogés par notre rédaction, certains riverains redoutent à présent de voir le quartier de Gerland "devenir comme la Guillotière". Dans un quartier qui concentre investissements, recherche et enseignement, le paradoxe devient difficile à ignorer. État, Ville et Métropole disposent chacun d’une partie des leviers.
Pour les riverains mobilisés, l’urgence est désormais qu’ils les actionnent ensemble et que les annonces deviennent visibles dans la rue.
Chhuuutt il ne faut pas le dire.Signaler Répondre
Il ne faut tellement pas le dire que même les politiciens, RN compris, parlent de l'immigration illégale.
Il ne parleront jamais de l'immigration légale, à laquelle ils ne pourront jamais rien faire.
Une région française, tout simplement, où les conditions climatiques rendront difficiles leurs détention et dont la vegetation empêchera toute évasion;Signaler Répondre
Ce n'est pas une question de poubelle.
Le jour ou les boomers ( qui nous ont fait tant de mal ) vont disparaitre, c'est à dire dans 20 piges, on sera en minorité sur le territoire.Signaler Répondre
Et dites vous que vous regretterez la " Tranquillité " et la douceur de vivre des années 2020.
C'est mort, on a perdu sans qu'une balle soit tirée.
ce qui est incompréhensible, pourquoi laisser les camionnettes. C’est de l’esclavagisme. Les autorités sont pour l’esclavagisme. S’ils étaient contre ils mettraient des camionnettes en fourrière, ils les saisiraient . mais ils les laissent. Ils mettent des poubelles mais ils laissent les camionnettes, il ne se passe rien . Des policiers municipaux m’ont dit que ça coïncide avec la bienveillance de la mairie centrale et surtout de la mairie du sept. Mais ce n’est pas devant chez eux. ce n’est pas grave c’est loin. C’est pareil pour les nombreux camps et autres squats qu’ il y a un peu partout dans le quartier. habitants du coin, tu n’es pas sorti de l’auberge.Signaler Répondre
Personne ne nomme le problème : l'immigration massive et malheureusement pas des meilleurs éléments.Signaler Répondre
La Guyane n'est pas ta poubelle !Signaler Répondre
Le Lyon de demain ah bon ? ? ça va ètre chouette c'est sur !Signaler Répondre
Avec l’arrivée de la nouvelle France voulue par la gauche, les projets ont changé avec l’installation de la misère et du tiers monde...mais les lyonnais ont voté pour ça...Signaler Répondre
Déportation en Guyane pour tout dealer, même pour le simple guetteur.Signaler Répondre
J'assume.
Ils ont choisi le mal pour subsister. Pas de sentiment à avoir.
Ces gens ont voté pour ça, ils peuvent désormais apprécier la réalité de l'application de leur dogmes totalement supides....Signaler Répondre
Il peut y avoir renouveau s’il y a pas elimination!Signaler Répondre
Depuis des décennies, on déplace les problèmes sans jamais les régler, par lâcheté et peur de la bien-pensance de gauche.Signaler Répondre
Et vu l'ampleur que cela a pris, et l'inertie de nos institutions, on est pas prêt d'en sortir.
Plutôt que de se battre, ce qui est épuisant et inutile au niveau individuel, il est préférable de déménager vers les quelques havre qui restent encore en France, notamment dans les zones rurales, même si celles-ci ne sont pas complètement épargnées.
tous ces bobos qui voulaient du vivre ensemble, des pissotieres dégenrees et des pistes cyclables doivent assumer…Signaler Répondre
Fallait réfléchir au moment de voter et désormais faut s’organiser en milice pour nettoyer ou se sécuriser !
La france pastèque de Nicolas qui paye
Inutile de chercher à faire du médico-social avec les toxicos des tentes de Gerland car ces gens irrécupérables...une balle dans la tête et on en parle plus.Signaler Répondre
6 ans 1/2, pas 5...Signaler Répondre
mais non c’est à cause de "l’attractivité du territoire" promue et poussée en avant par tous les politiciens de tous bords, les chambres de commerce et les promoteurs immobiliers (de droite). Et bien ils l’ont eu leur attractivité!Signaler Répondre
bien vu!Signaler Répondre
Juste pour rappel, le 7ème, c’est quoi comme résultat aux dernières élections municipales à Lyon ?Signaler Répondre
C’est le meilleur scores des écolos et de leurs amis gauchistes, après le 1er arrondissement.
Donc, les habitants ne croiraient plus à l’explication du sentiment d’insécurité ?
le résultat de 5 longues années de gestion par les bobos pseudos écolos des VERTS la filiale de LFISignaler Répondre
Pour de incapables,prônant monts et merveilles !Signaler Répondre
Donc en résumé, la Guillotière est devenue la zone, Gerland est devenu la zone, Confluence devient la zone, les Terreaux la nuit c est la zone, certains endroits du 3 ème,c est la zone, le 8 ème est une zone bien connue, ,,,,,,et j en oublie ,,,,, manifestement ça fait des années qu on laisse faireSignaler Répondre
La fermeture des magasins en centre ville n'est pas la faute des ecologistes , ce sont des fermetures d'enseignes deposant le bilan au niveau national (jennyfer, camaieu, okaidi, san marina, kookai, naf naf, andré...) et depeuplant tous les cente villes de toutes les villes.Signaler Répondre
La mauvaise frequentation de Lyon et le trafic de drogue ne sont pas la faute des ecologistes en particulier mais de tous les maires et responsables politiques regionaux et de chambres de commerce. Ils voulaient "l'attractivité du territoire", ils l'ont eu!
C'est la pente que suit Lyon et la France d'une manière générale : Insécurité, drogue...Signaler Répondre
Et comme d'hab, on va laisser cela s'installer encore un peu plus durablement.
La Favela du Parc de Gerland épicentre de la nouvelle criminalité du sud de GerlandSignaler Répondre
tous les quartiers sans exception se dégradent. C’est ce qui se passe à la Croix RousseSignaler Répondre
Triste constat : les orientations des écologistes ont porté leurs fruits....et pas qu'à Gerland.Signaler Répondre
EELV/LFI, n'ont qu'une chose en tête:être président de la République en 2027! Tondelier au pouvoir ? ?? MDR.Signaler Répondre
Rappelez moi pour qui le 7ème à voter lors des dernières élections ?Signaler Répondre