Haute-Savoie : deux Lyonnais toujours en garde à vue après le braquage d’un négociant en montres de luxe

Le local professionnel d’un négociant en montres de luxe a été pris pour cible jeudi à Scionzier.
Armés et cagoulés, plusieurs individus ont fait irruption alors que le professionnel se trouvait sur place. Ils sont repartis avec des biens dont la valeur totale ne dépasserait pas 1 000 euros.
Les suspects ont ensuite pris la fuite en voiture. Une course-poursuite s’est engagée sur l’A41 avant de prendre fin à Annecy, où deux hommes âgés de 24 et 28 ans ont été interpellés.
Présentation prochaine à un magistrat
Les deux suspects, originaires de Lyon, étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi pour tentative d’extorsion avec armes et refus d’obtempérer.
Ils doivent être présentés à un magistrat. L’enquête, menée sous l’autorité du parquet de Bonneville, doit permettre de préciser les circonstances du braquage.
Le négociant a de son côté été conduit à l’hôpital pour des examens avant de pouvoir ressortir quelques heures plus tard.
Plutôt des nouveaux lyonnais adulés par la gauche...Cette fois Delogu n’était pas là pour s’interposer entre les racailles et la police...Signaler Répondre
Les racailles travaillent à l'export aussi...Signaler Répondre
La Haute-Savoie réclame son indépendance, elle ne veut pas de la nouvelle France by EELV-LFI.Signaler Répondre
La photo d'illustration 😂 : le braqueur acculé dans l'angle avec une arme ... vide !Signaler Répondre
Conclusion : butin de 1000 €
Deux Lyonnais mais bien sur !Signaler Répondre
A même de stopper ces faits ?Signaler Répondre
A la Bukkele, assez de demies-mesures (ou de demies-peines) qui ne dissuadent pas : elles laissent espérer la possibilité de ne pas prendre trop cher si on se fait attraper...
Et donc favorisent la criminalité plutôt qu'elles ne l'arrêtent...
Avex notre belle justice gauchiste, ils seront libérés dès demain....Signaler Répondre