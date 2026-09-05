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Haute-Savoie : deux Lyonnais toujours en garde à vue après le braquage d’un négociant en montres de luxe

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Haute-Savoie : deux Lyonnais toujours en garde à vue après le braquage d’un négociant en montres de luxe

Deux hommes originaires de Lyon ont été interpellés après le braquage d’un négociant en montres de luxe à Scionzier, jeudi 3 septembre. Leur fuite s’est achevée à Annecy après une course-poursuite sur l’A41.

Le local professionnel d’un négociant en montres de luxe a été pris pour cible jeudi à Scionzier.

Armés et cagoulés, plusieurs individus ont fait irruption alors que le professionnel se trouvait sur place. Ils sont repartis avec des biens dont la valeur totale ne dépasserait pas 1 000 euros.

Les suspects ont ensuite pris la fuite en voiture. Une course-poursuite s’est engagée sur l’A41 avant de prendre fin à Annecy, où deux hommes âgés de 24 et 28 ans ont été interpellés.

Présentation prochaine à un magistrat

Les deux suspects, originaires de Lyon, étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi pour tentative d’extorsion avec armes et refus d’obtempérer.

Ils doivent être présentés à un magistrat. L’enquête, menée sous l’autorité du parquet de Bonneville, doit permettre de préciser les circonstances du braquage.

Le négociant a de son côté été conduit à l’hôpital pour des examens avant de pouvoir ressortir quelques heures plus tard.

7 commentaires
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Des lyonnais? le 05/09/2026 à 14:45

Plutôt des nouveaux lyonnais adulés par la gauche...Cette fois Delogu n’était pas là pour s’interposer entre les racailles et la police...

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Ex Précisions le 05/09/2026 à 13:58

Les racailles travaillent à l'export aussi...

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Solidarité 69 le 05/09/2026 à 13:55

La Haute-Savoie réclame son indépendance, elle ne veut pas de la nouvelle France by EELV-LFI.

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lol le 05/09/2026 à 13:43

La photo d'illustration 😂 : le braqueur acculé dans l'angle avec une arme ... vide !
Conclusion : butin de 1000 €

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ouaf ouaf le 05/09/2026 à 13:35

Deux Lyonnais mais bien sur !

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Quand mettra-t-on des peines dissuasives le 05/09/2026 à 13:15

A même de stopper ces faits ?

A la Bukkele, assez de demies-mesures (ou de demies-peines) qui ne dissuadent pas : elles laissent espérer la possibilité de ne pas prendre trop cher si on se fait attraper...

Et donc favorisent la criminalité plutôt qu'elles ne l'arrêtent...

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Dormez tranquille le 05/09/2026 à 13:14

Avex notre belle justice gauchiste, ils seront libérés dès demain....

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