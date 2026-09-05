Haute-Savoie : deux Lyonnais toujours en garde à vue après le braquage d’un négociant en montres de luxe

Le local professionnel d’un négociant en montres de luxe a été pris pour cible jeudi à Scionzier.

Armés et cagoulés, plusieurs individus ont fait irruption alors que le professionnel se trouvait sur place. Ils sont repartis avec des biens dont la valeur totale ne dépasserait pas 1 000 euros.

Les suspects ont ensuite pris la fuite en voiture. Une course-poursuite s’est engagée sur l’A41 avant de prendre fin à Annecy, où deux hommes âgés de 24 et 28 ans ont été interpellés.

Présentation prochaine à un magistrat

Les deux suspects, originaires de Lyon, étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi pour tentative d’extorsion avec armes et refus d’obtempérer.

Ils doivent être présentés à un magistrat. L’enquête, menée sous l’autorité du parquet de Bonneville, doit permettre de préciser les circonstances du braquage.

Le négociant a de son côté été conduit à l’hôpital pour des examens avant de pouvoir ressortir quelques heures plus tard.