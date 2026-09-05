LOU Rugby-Clermont : les 20 dernières minutes au cœur du travail

À l’aube d’une nouvelle saison de Top 14, le LOU veut éviter de reproduire les mêmes scénarios. Après trois exercices terminés à la 11e place, Karim Ghezal ne souhaite pas annoncer de grand objectif de classement. Le manager lyonnais préfère cibler les détails qui ont régulièrement coûté des points à son équipe.

Parmi eux, les fins de rencontre. "C’est un vrai thème cette année, les 20 dernières minutes des matchs", a expliqué Karim Ghezal en conférence de presse mercredi avant la réception de Clermont ce samedi.

"C’est des fois un problème mental"

Le technicien lyonnais refuse d’y voir uniquement une question de condition physique. "C’est pas forcément un problème physique, on est plutôt bien physiquement, c’est des fois un problème mental."

Pour illustrer son propos, Ghezal est revenu sur le déplacement à Clermont la saison dernière : "On mène à la mi-temps 16-10. Je fais rentrer six joueurs frais et on prend 30 points en quinze minutes."

L’enjeu est donc de parvenir à rester dans le match lorsque celui-ci se dérègle. À l’entraînement, le staff cherche même volontairement à provoquer ce type de situations. Ghezal explique avoir terminé une séance avec "des joueurs qui étaient pas à leur poste", afin de créer "des scénarios différents" et de pousser son groupe à s’adapter.

"Dans les 20 dernières minutes, il y aura pas mal de chaos, pas mal d’essais et il va y avoir aussi des scénarios qu’on n’aura pas prévus", prévient-il.

La constance comme fil rouge

Cette gestion des fins de match s’inscrit dans un chantier plus large. Le LOU veut gagner en régularité, aussi bien au cours d’une rencontre que sur l’ensemble de la saison.

"Ça veut dire redémarrer bien les deuxième mi-temps, ça veut dire avoir une forme de régularité dans l’engagement des matchs, de bien finir les matchs", détaille Karim Ghezal.

Premier test grandeur nature samedi au Matmut Stadium face à Clermont à 19h05. Et plutôt que de multiplier les promesses avant la reprise, le manager lyonnais prévient : "Aujourd’hui, on veut être dans l’action plutôt que dans l’explication."