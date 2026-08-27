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Le LOU Rugby recrute François Cros à partir du 1e juillet 2027

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Le LOU Rugby recrute François Cros à partir du 1e juillet 2027

Le LOU Rugby anticipe son recrutement.

Le club a annoncé ce jeudi l'arrivée de François Cros, à compter du 1e juillet 2027. 

L'international français formé et évoluant actuellement à Toulouse rejoindra le LOU Rugby à l’issue de cette saison 2026-2027 pour une durée de 3 ans. 

Le troisième ligne de 32 ans deviendra donc lyonnais jusqu’en 2030. 

"C’est une immense fierté pour le club d’accueillir François Cros. Cela renforce l’idée qu’au club nous avons tout pour réussir, entre nos compétences humaines, sportives et nos infrastructures de qualité. Il est certain que François va venir compléter, dès juillet 2027, cette dynamique positive dans laquelle travaille le groupe lyonnais", a commenté Marc-Antoine Ginon, le président du LOU. 

"J’ai eu le privilège d’entraîner François pendant 4 ans en équipe de France. Il va nous apporter son professionnalisme et sa culture de la gagne", a de son côté compléter Karim Ghezal. L'entraîneur lyonnais le présente comme "un joueur très humble bien qu’il ait gagné toutes les finales auxquelles il a participé en club et en équipe de France".

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