Les orages de retour dans le Rhône, l'alerte orange déclenchée en cours de nuit

Le département basculera en alerte orange aux orages à partir de 4h dans la nuit de jeudi à vendredi.

A Lyon, les parcs Blandan et de Gerland sont fermés depuis 15 heures ce jeudi. La fermeture du parc de la Tête d'Or et des cimetières de la commune ont également été ordonnées. Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce sont les parcs, les jardins et les cimetières de Villeurbanne qui ont été interdits au public.

Selon Météo-France, ces orages seront "potentiellement violents et pourront localement donner de la grêle moyenne à grosse, de très fortes rafales de vent, très localement possiblement tourbillonnaires, de fortes intensités de pluie ainsi qu'une forte activité électrique". Ces pluies orageuses gagneront le nord-ouest Rhône-Alpes, et notamment la Loire, en cours de nuit, puis le Rhône et l'Ain en fin de nuit.