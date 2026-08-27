Lyon : un passager visé par des insultes antisémites dans le tramway T2

La scène s’est déroulée vers 10h ce mercredi, entre les stations Bachut et Jean-Macé, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Selon plusieurs témoignages recueillis par le Progrès, un passager vêtu d’un costume noir et portant un chapeau venait de monter dans la rame lorsqu’un homme a commencé à l’invectiver.
"Barre-toi sale juif", "vous vous prenez pour le peuple élu mais on est plus nombreux que vous" ou encore "dégage, bombarder Gaza" : les insultes se sont poursuivies pendant plusieurs minutes devant les autres voyageurs.
Plusieurs passagers présents dans le tramway ont été choqués par la violence des propos.
Aucune interpellation n'a été menée, on ignore si le suspect a pu être identifié.
Les TCL sont bien équipés en caméras. Si le justice et le police le veulent, ce sauvage pourra être facilement identifié. Il restera ensuite à avoir le courage de le sanctionner sévèrement ( au risque d'une manif LFI contre l'Etat policier). C'set une question de choix politique. Mais que dirait-on si un barbu accompagné de ses "épouses" voilées se faisait insulter de la sorte?Signaler Répondre
Naturellement pour le français de base, ce faire insulté et même craché dessus c’est la routine. Pas besoin de faire un article de presse.Signaler Répondre
Il n’y a aucune réaction de la part de SOS Racisme concernant ces insultes antisémites dans un tram lyonnais. Laissez le lien vers la source qui vous permet de vérifier vos allégations, afin d’éviter de passer pour un diffuseur de fake news.Signaler Répondre
LFI défend les racailles de toute façon. Allez voter en 2027,mais ni lfi, rn, eelv, partis extremistesSignaler Répondre
LFI est déjà en campagne pour 2027?Signaler Répondre
oui tu peux aller sur leur site au lieu de lancer des fake newsSignaler Répondre
Si on avait un article à chaque insulte raciste, on ne parlerait plus que de çaSignaler Répondre
Vous avez oublié le mot « antisémite » dans votre commentaire. Et avec cet oubli, c’est précisément ce qui le caractérise. Étonnant, non ?Signaler Répondre
Votre mentalité et idées qui s'expriment ?
Enfin, réagir en faisant des commentaires sur LyonMag, ça ne va pas résoudre grand-chose heinSignaler Répondre
Des réactions des associations comme SOS Racisme qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et toutes formes de discrimination ?Signaler Répondre
Tout a commencé comme celaSignaler Répondre
Vite des abonnements TCL gratuit aux prof de judoSignaler Répondre
Peut-on connaître les noms des insulteurs...? Francis? Jean-jacques?Signaler Répondre
L'auteur des insultes direct en détention pour le calmer !!!Signaler Répondre
Oui….tout est normal Vous faites partie des gens qui ne réagisse pas, c’est bienSignaler Répondre
Pour défendre la personne qui à proféré ces insultes ?Signaler Répondre
J’attends la réaction des élus LFI.....Signaler Répondre
Personne mais personne n'a rien dit ou fait ? ?Signaler Répondre
Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.Signaler Répondre
Les propos et attitude de LFI favorisent ce type de comportement antisémite.Signaler Répondre
Ou une racaille de base qui n'a pas besoin de LFI pour insulter...Signaler Répondre
Et les agents d'Alliance Police qui veulent voyager gratuitement n'interviennent pas dans ces cas?Signaler Répondre
La politique de LFI a bien décomplexé certaines personnes.Signaler Répondre
On verra quels politiciens de la région vont condamner ces propos.
1 adhérent LFI/EELV ?Signaler Répondre