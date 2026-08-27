Faits Divers

Lyon : un passager visé par des insultes antisémites dans le tramway T2

Lyon : un passager visé par des insultes antisémites dans le tramway T2

Un homme a été pris à partie mercredi matin dans une rame du tramway T2 à Lyon. Pendant plusieurs minutes, un autre passager a proféré à son encontre de nombreuses insultes à caractère antisémite.

La scène s’est déroulée vers 10h ce mercredi, entre les stations Bachut et Jean-Macé, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le Progrès, un passager vêtu d’un costume noir et portant un chapeau venait de monter dans la rame lorsqu’un homme a commencé à l’invectiver.

"Barre-toi sale juif", "vous vous prenez pour le peuple élu mais on est plus nombreux que vous" ou encore "dégage, bombarder Gaza" : les insultes se sont poursuivies pendant plusieurs minutes devant les autres voyageurs.

Plusieurs passagers présents dans le tramway ont été choqués par la violence des propos.

Aucune interpellation n'a été menée, on ignore si le suspect a pu être identifié.

Tags :

antisemitisme

Lyon

24 commentaires
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raslebol69 le 27/08/2026 à 11:26

Les TCL sont bien équipés en caméras. Si le justice et le police le veulent, ce sauvage pourra être facilement identifié. Il restera ensuite à avoir le courage de le sanctionner sévèrement ( au risque d'une manif LFI contre l'Etat policier). C'set une question de choix politique. Mais que dirait-on si un barbu accompagné de ses "épouses" voilées se faisait insulter de la sorte?

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POUR NOUS C LA ROUTINE le 27/08/2026 à 11:20
nonmaiscepaspourdire a écrit le 27/08/2026 à 08h00

Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.

Naturellement pour le français de base, ce faire insulté et même craché dessus c’est la routine. Pas besoin de faire un article de presse.

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Paille Poutre le 27/08/2026 à 11:03
honte a toi a écrit le 27/08/2026 à 10h34

oui tu peux aller sur leur site au lieu de lancer des fake news

Il n’y a aucune réaction de la part de SOS Racisme concernant ces insultes antisémites dans un tram lyonnais. Laissez le lien vers la source qui vous permet de vérifier vos allégations, afin d’éviter de passer pour un diffuseur de fake news.

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HuuuuLF le 27/08/2026 à 10:52
Ex Précisions a écrit le 27/08/2026 à 07h32

Ou une racaille de base qui n'a pas besoin de LFI pour insulter...

LFI défend les racailles de toute façon. Allez voter en 2027,mais ni lfi, rn, eelv, partis extremistes

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Le bruit et la fureuuuur le 27/08/2026 à 10:41

LFI est déjà en campagne pour 2027?

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honte a toi le 27/08/2026 à 10:34
Harmonie et vivre ensemble a écrit le 27/08/2026 à 10h04

Des réactions des associations comme SOS Racisme qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et toutes formes de discrimination ?

oui tu peux aller sur leur site au lieu de lancer des fake news

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SuperTonton le 27/08/2026 à 10:20

Si on avait un article à chaque insulte raciste, on ne parlerait plus que de ça

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Indicateur idéologique le 27/08/2026 à 10:19
nonmaiscepaspourdire a écrit le 27/08/2026 à 08h00

Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.

Vous avez oublié le mot « antisémite » dans votre commentaire. Et avec cet oubli, c’est précisément ce qui le caractérise. Étonnant, non ?
Votre mentalité et idées qui s'expriment ?

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Commentateur le 27/08/2026 à 10:13
Continuez a écrit le 27/08/2026 à 08h59

Oui….tout est normal Vous faites partie des gens qui ne réagisse pas, c’est bien

Enfin, réagir en faisant des commentaires sur LyonMag, ça ne va pas résoudre grand-chose hein

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Harmonie et vivre ensemble le 27/08/2026 à 10:04

Des réactions des associations comme SOS Racisme qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et toutes formes de discrimination ?

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souvenez vous des annees 30 le 27/08/2026 à 09:56
nonmaiscepaspourdire a écrit le 27/08/2026 à 08h00

Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.

Tout a commencé comme cela

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merci véro le 27/08/2026 à 09:17

Vite des abonnements TCL gratuit aux prof de judo

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Lucie4 le 27/08/2026 à 09:08

Peut-on connaître les noms des insulteurs...? Francis? Jean-jacques?

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Droit dans ses bottes le 27/08/2026 à 09:03

L'auteur des insultes direct en détention pour le calmer !!!

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Continuez le 27/08/2026 à 08:59
nonmaiscepaspourdire a écrit le 27/08/2026 à 08h00

Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.

Oui….tout est normal Vous faites partie des gens qui ne réagisse pas, c’est bien

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Qui se ressemble.... le 27/08/2026 à 08:47
Je vais attendre longtemps a écrit le 27/08/2026 à 08h42

J’attends la réaction des élus LFI.....

Pour défendre la personne qui à proféré ces insultes ?

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Je vais attendre longtemps le 27/08/2026 à 08:42

J’attends la réaction des élus LFI.....

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bien entendu le 27/08/2026 à 08:37

Personne mais personne n'a rien dit ou fait ? ?

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nonmaiscepaspourdire le 27/08/2026 à 08:00

Faire un article parce qu'une personne se fait insulter, c'est peut-être un peu exagéré.

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MEXX1999 le 27/08/2026 à 07:58
Ex Précisions a écrit le 27/08/2026 à 07h32

Ou une racaille de base qui n'a pas besoin de LFI pour insulter...

Les propos et attitude de LFI favorisent ce type de comportement antisémite.

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Ex Précisions le 27/08/2026 à 07:32
lol a écrit le 27/08/2026 à 06h49

1 adhérent LFI/EELV ?

Ou une racaille de base qui n'a pas besoin de LFI pour insulter...

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Zig le 27/08/2026 à 07:23

Et les agents d'Alliance Police qui veulent voyager gratuitement n'interviennent pas dans ces cas?

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Watt le 27/08/2026 à 07:04

La politique de LFI a bien décomplexé certaines personnes.
On verra quels politiciens de la région vont condamner ces propos.

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lol le 27/08/2026 à 06:49

1 adhérent LFI/EELV ?

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