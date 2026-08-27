Lyon : un passager visé par des insultes antisémites dans le tramway T2

La scène s’est déroulée vers 10h ce mercredi, entre les stations Bachut et Jean-Macé, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Selon plusieurs témoignages recueillis par le Progrès, un passager vêtu d’un costume noir et portant un chapeau venait de monter dans la rame lorsqu’un homme a commencé à l’invectiver.

"Barre-toi sale juif", "vous vous prenez pour le peuple élu mais on est plus nombreux que vous" ou encore "dégage, bombarder Gaza" : les insultes se sont poursuivies pendant plusieurs minutes devant les autres voyageurs.

Plusieurs passagers présents dans le tramway ont été choqués par la violence des propos.

Aucune interpellation n'a été menée, on ignore si le suspect a pu être identifié.