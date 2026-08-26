Faits Divers

Une voiture finit dans un pressing après une course poursuite à Lyon

Une voiture finit dans un pressing après une course poursuite à Lyon

Trois hommes ont été interpellés tôt ce mercredi matin après une course poursuite. 

Selon les premiers éléments cités par Le Progrès, le conducteur d'une voiture a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police effectué sur le cours Gambetta.

Le véhicule a pris la fuite pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre, avant de finir sa course dans la vitrine d'un pressing, à l’angle de la rue de Marseille et la rue Chevreul, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les trois occupants de la voiture, qui avait été volée à Villeurbanne quelques heures plus tôt, ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours.

Tags :

course-poursuite

Lyon

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.