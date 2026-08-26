Une voiture finit dans un pressing après une course poursuite à Lyon

Selon les premiers éléments cités par Le Progrès, le conducteur d'une voiture a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police effectué sur le cours Gambetta.

Le véhicule a pris la fuite pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre, avant de finir sa course dans la vitrine d'un pressing, à l’angle de la rue de Marseille et la rue Chevreul, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les trois occupants de la voiture, qui avait été volée à Villeurbanne quelques heures plus tôt, ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours.