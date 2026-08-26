Tony Parker aurait divisé son salaire par cinq pour préserver son staff à l’ASVEL

Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur villeurbannais aurait accepté de diviser sa rémunération par cinq, passant de plus de 1,2 million d’euros prévus pour la saison à environ 240 000 euros.
Un effort financier directement lié aux difficultés budgétaires du club, contraint de revoir en profondeur un projet initialement très ambitieux. Son salaire initial aurait pu devenir l’un des plus astronomiques jamais signés en Europe.
Plusieurs recrues ont notamment quitté l’ASVEL avant même le début de la saison, obligeant la direction à reconstruire une large partie de l’effectif en quelques semaines, avec l’arrivée d’anciens joueurs confirmés NBA comme Patty Mills ou encore Jae Crowder.
En réduisant fortement son salaire, Tony Parker aurait surtout cherché à préserver l’équipe technique constituée autour de lui. Cette décision devrait notamment permettre de conserver Vincent Collet dans le staff. Seul Guillaume Soares, pressenti comme assistant chargé de la coordination défensive, n’a finalement pas été maintenu.
L’ancien meneur des Spurs renonce ainsi à près d’un million d’euros pour limiter la casse autour de son projet. Après un été particulièrement mouvementé en coulisses, il devra, pour sa première expérience en tant que coach, donner une cohérence sportive à un effectif remanié.
Désormais, c’est le terrain qui va devoir parler.
240 000 euros par mois, c'est dérisoire !!!!!!!!!!!Signaler Répondre
La Mairie de gauche de Villeurbanne qui continue d'abreuver ce club, qui n'est plus de Villeurbanne de subvention
ouiiii!!Signaler Répondre
Il est top comme gars une action réfléchi dans le bon sens.Signaler Répondre
Tony Parker aurait divisé son salaire par cinq, trés bon exemple Monsieur !!! ce n'est pas comme zidane qui la FIFA a du demander une dérogation pour pouvoir payer le salaire exagérer de monsieur ancien vieux footballeur.Signaler Répondre
Faut il le plaindre ?Signaler Répondre
tardivement les affres,les choix corneliens et les interrogations du petit patronat?..souvent ,dans les petites boites ,les patrons se paient moins que les ouvriers specialises qu ils ont formés et qu ils veulent conserver...çà a ete mon cas...il n y a que la gauche qui n'y croit pasSignaler Répondre
Très souvent les sportifs de haut niveauSignaler Répondre
Incroyable performeur soit il, sont de piètre business man
La liste est longue
En particulier les champion issu de sport pro
Toujours entourés et protégés des l’âge de 11 ans, ils dont des gens privilégiés
Dans le grand bain et la vraie vie ils en perdent leur slip
Ou alors ils sont entourés de gens qui font tout le job dans l’ombre
Un de plus quoi !
Mais quel légende du basket !!!