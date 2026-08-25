Soupçonné d'être l'amant de la députée du Rhône Tiffany Joncour, son assistant parlementaire agressé par le mari jaloux

Quinze mois de prison ferme pour Maxime Gaucher. Le militant d’extrême droite lyonnais a été reconnu coupable de violences avec préméditation et du vol du téléphone de Tim Bouzon, élu métropolitain et à Décines-Charpieu.

Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 août à Neuville-sur-Sarthe, près du Mans. Maxime Gaucher, mari de la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, soupçonnait Tim Bouzon, collaborateur de la parlementaire, d’entretenir une liaison avec son épouse.

Il avait rejoint la Sarthe, où l’élu passait ses vacances, avant de le retrouver vers 1h15 alors que celui-ci effectuait un footing. Tim Bouzon avait été frappé et son téléphone dérobé.

Pris en charge à l’hôpital du Mans, le jeune élu s’était vu prescrire cinq jours d’incapacité totale de travail.

Interdiction d’entrer en contact avec la victime

Interpellé samedi à son domicile dans le Rhône, Maxime Gaucher avait ensuite été déféré devant le parquet du Mans et placé en détention.

Le tribunal l’a condamné ce mardi 25 août à deux ans de prison, dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, soit 15 mois ferme.

L'individu fiché S a également interdiction d’entrer en contact avec Tim Bouzon et de se rendre à son domicile. Il était déjà sous le coup d’un sursis probatoire depuis janvier pour travail dissimulé.