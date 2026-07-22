Dans la foulée de l'adoption, mardi 21 juillet, du projet de loi sur la protection de l'enfance par l'Assemblée nationale, la députée Rassemblement national du Rhône Tiffany Joncour a vivement réagi au vote des députés de gauche concernant l'une des mesures les plus débattues du texte : l'introduction de la perpétuité comme peine encourue pour les auteurs récidivistes de viols sur des mineurs de moins de 15 ans.
Dans un communiqué, l'élue affirme que "face aux crimes les plus odieux, la seule priorité devrait être la protection des enfants." Elle souligne que "le Rassemblement National a voté pour cette mesure de bon sens, tandis que la gauche et l'extrême-gauche s'y sont opposées."
La parlementaire vise nommément quatre députés du Rhône : Gabriel Amard (LFI), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Sandrine Runel (PS) et Boris Tavernier (Les Écologistes). Sur le réseau social X, la députée du Rhône a interpellé directement les quatre parlementaires en écrivant : "Honte à [vous] ! Ces députés du Rhône ont voté CONTRE la perpétuité réelle pour les violeurs récidivistes d'enfants. Le RN a voté POUR protéger définitivement nos enfants. Les électeurs s'en souviendront."
Selon Tiffany Joncour, ces élus "devront expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont refusé de renforcer les sanctions contre les pires prédateurs sexuels." Elle conclut son en affirmant que "pour le Rassemblement National, il n'y aura jamais de complaisance envers les criminels qui s'en prennent à nos enfants."
Adopté par l'Assemblée
Cette prise de position intervient après l'adoption par les députés du projet de loi consacré à la protection de l'enfance. Remanié après les récentes affaires de violences sur mineurs, le texte comprend plusieurs dispositions destinées à renforcer la lutte contre la pédocriminalité.
Parmi les mesures les plus marquantes figurent l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs ainsi que la possibilité de prononcer la perpétuité à l'encontre des auteurs récidivistes de viols sur des enfants de moins de 15 ans. C'est cette dernière disposition a suscité de vifs débats à l'Assemblée nationale, opposant notamment le gouvernement et le Rassemblement national à une partie de la gauche.
Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat à la rentrée avant une éventuelle adoption définitive.
🚨 Honte à @gabrielamard, @BelouassaAnais, @SandrineRunel et @boris_tavernier !— Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) July 21, 2026
Ces députés du Rhône ont voté CONTRE la perpétuité réelle pour les violeurs récidivistes d’enfants.
Le RN a voté POUR protéger définitivement nos enfants. Les électeurs s’en souviendront. ⚖️🇫🇷 pic.twitter.com/gGBgtgAXwe
Pardon mais en 1920 année de fondation du parti national-socialiste des travailleurs allemand, ni les Waffen SS ni le RN n'existaient ...Signaler Répondre
Et la gauche d'aujourd'hui c'est Staline et ses 20 millions de morts ?Signaler Répondre
Change de disque abruti, plus personne ne tombe dans le piège.
Évolue, deviens intelligent (même si c'est improbable, essaie), arrête d'être con !
👍👏Merci, clair net et réel...Signaler Répondre
Il y a aussi l idée que s ils sont pour quelque chose, il faut être systématiquement contre pour rester dans le camp du bien..
Quel parti n'existe plus ? Le FN ? Vous plaisantez ?Signaler Répondre
En ce qui concerne les connexions entre les représentants actuels de ce part, et la mouvance néo-nazie et antisémite, pas besoin d'aller bien loin : le mari de Tiffany Joncour lui-même en fait partie, condamné par la justice d'ailleurs pour agressions et violences. Et on parle uniquement des personnes concernées par cet article.
Je vous laisse regarder le nombre de condamnations du RN, ne serait-ce que pour antisémitisme.
T'AS bien raison Pol Pot....Signaler Répondre
T'AS eu quelle note en histoire ?
T'es un révisionniste COMMUNISTE..
Allez va ouvrir un livre d'histoire et méditer sur les 100 millions de mort des régimes COCO successifs...
Effectivement tout s'éclaire, je pourrai même faire les discours de LFI à partir cette explication.Signaler Répondre
"la perpétuité est laissé a l'appréciation des juges"Signaler Répondre
En cour d'assise ce sont les jurés + 3 magistrats qui décident. Prenez des cours de droit.
Et pour les vieux?Signaler Répondre
Mettez-vous à jour : ce parti n'existe plus, pas plus que ses fondateurs. Pour le PS, vous en êtes restez aussi à son passé collaborationniste, des fondateurs venant de la véritable extrême droite ? Et que dire des origines de certains mouvements écologistes, proches de vos références allemandes, avec leur idéologie nationaliste et conservatrice du « Blut und Boden » ? Tout un programme...Signaler Répondre
N'est-ce pas révélateur d'une mentalité totalitaire que de vouloir interdire un parti politique du champ républicain, qui compte de nombreux députés ? Vous souhaitez également interdire les médias qui ne pensent pas comme vous ? C'est idée ?
Mais aujourd’hui, c’est la gauche qui a repris leurs méthodes !Signaler Répondre
et les LFI, PC and co doivent tout à Lenine et Staline, inventeurs du goulag et responsables de dizaines de millions de mortsSignaler Répondre
du fait qu à l époque ,la gauche etait stalinienne et staline avait signé le pacte germano-sovietiqueSignaler Répondre
réponse nulleSignaler Répondre
Il s'agit de "la possibilité de prononcer la perpétuité"...pour les défenseurs de cette nouvelle loi vous pouvez toujours rêver..Signaler Répondre
Pas étonnant que LFI et une certaine gauche est voté contre ce qui peut protéger les enfants et adultes de pédophiles, cette secteSignaler Répondre
Est à la ramasse concernant la protection du peuple, ce qui les intéresse c'est beugler , invectiver contre tout ceux qui ne pensent pas comme eux, plus rien ne nous étonne de la part de ces décérébrés. Panot ne connaît rien de ce dossier et se permet des propos d'une bêtise crasse, tels que la prévention d'après ses dires
Affligeant de tenir des propos aussi débiles, si celle-ci marchait ça se saurait malheureusement.
Les élus sont représentatifs de ceux qui votent pour eux.Signaler Répondre
Simple, au vu des votes élus de gauche au parlement, tu votes LFI et alliés, tu es contre :
- la perpétuité pour les v....... de mineurs ,
- le refus de garde d enfants par des fiches terroristes,
- la sécurité des citoyens en voulant désarmer les forces de l ordre,
- l' arrêt des subventions aux ONG complices des trafics d être humain,
- les créateurs de richesse que sont les entrepreneurs en les surtaxant.......d ailleurs si plus de richesse que vas tu distribuer ?
Enfin bref, si tu les veux je t espère riche avec de solides soutiens.....
Bravo , enfin avec la pression du peuple les enfants seront protégés si toute la chaîne police , justice fait sont travail , rien n'empêchera un suivis de ces criminels d'enfants.Signaler Répondre
Les trois mousquetaires de la dite gauche !Signaler Répondre
En général ceux qui sont contre une mesure c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher ;-)Signaler Répondre
C'est internet qu'on devrait interdire à des mecs comme toiSignaler Répondre
« Je suis aussi contre les SS, mon père s'est battu contre eux pour que nous restions français, »Signaler Répondre
Contre les SS.... "tout contre" vous vouliez dire, sans aucun doute !
Pour comprendre la gauche faut intégrer leur novlangue.Signaler Répondre
Assassin, violeur, délinquant = Résistant
Victime = Fasciste
A partir de là on comprend mieux les réactions gauchistes et leurs actes.
Saviez vous que le NSDAP a été fondé par des Waffen SS et par le RN ?Signaler Répondre
Leur slogan c'est pas "touche pas à mon pote" mais plutôt "touche à mon gosse"Signaler Répondre
Oh oh, faut se mettre a jour..Les méthodes nazis, ont été reprises par l extrême gauche et ses alliés.....affiche caricaturale, antisémitisme forcené, intimidation en meute, dénonciation avec adresse des opposants, tout y est.......Signaler Répondre
Non, mais tu es sérieux ? Ton QI est négatif !Signaler Répondre
Petite info pour le fun . Gabriel AMARD , le gendre de gourou a été nommé chef de file LFI dans le Rhône pour les sénatoriales...Signaler Répondre
A bas les privilèges, ..leur slogan ne serait il valable que pour les autres..?.Chez LFI, la politique c est une SARL de famille , mais au bénéfice assuré car c est Nicolas qui paye..
C’est quand même drôle Mélenchon nous fait constamment du Jean‑Marie Le Pen, pendant que ses ouailles voient des « nazis » partout… sauf, bien sûr, quand il s’agit de voter pour un parti régulièrement accusé d’antisémitisme....Signaler Répondre
La logique de l'extrême gauche........................
Ne mêlez pas le général de Gaulle à tout ça. Je suis de droite, d'extrême droite et je respecte le général de Gaulle qui était pour la France contrairement à vous qui êtes pour l'Algérie et la Palestine.Signaler Répondre
Je suis aussi contre les SS, mon père s'est battu contre eux pour que nous restions français, il a eu des médailles et des citations pour ses actes d'héroïsme.
Quand des gens de gauche tuent et s'allient avec les assassins, ils sont mal placés pour parler d'assassinats.
Pour les lfi'stes le contrat est "touche pas à ma base électorale".Signaler Répondre
Vous ne confondez pas avec LFI dont la specialité sont les tracs antisemites digne des nazis...Signaler Répondre
Faire des listes, une grande tradition de l'extrême droite française, cette Tiffany est donc dans la droite ligne de son parti fondé, rappelons le par des WaffenSS et qui ont tenté d'assassiner le Général de Gaulle. Rien que pour ça, ce parti devrait être interdit !Signaler Répondre
Nous savons tous de quel côté est la gauche. La gauche dans son ensemble a fait le choix de défendre la racaille, la délinquance et la pédophilie. Ce qui est inquiettant, ce sont les electeurs qui votent pour elle ?Signaler Répondre
On ne peu pas d’un coté signer des tribunes pour défendre des pedophiles, protéger les pedophiles dans les écoles publiques sans qu’aucun reponsables elus ne soit devant un juge ET signer la perpétuité des serials violeurs d’enfants. Pour info et contrairement aux dires de tt la gauche, la perpétuité est laissé a l'appréciation des juges, d’autre part penser réinsérer un serial violeur d’enfants de bébés c’est se mettre le doigt dans l’oeil jusqu’au coude. La protection des petites victimes est prioritaire, la reinsertion de ces pervers je m’en fiche, ma compassion va aux victimes et aux parents qui eux prennent perpétuité. LFI la gauche vous devriez vous cacher et avoir honte😤Signaler Répondre
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/eric-coquerel-la-militante-sophie-tissier-relance-sa-plainte-pour-agression-et-harcelement-sexuels-20240624_OBM5RIHGXVHGTDLVJNUQHXK73Q/
https://blogs.mediapart.fr/sophie-tissier/blog/230624/jaccuse-encore-eric-coquerel-agresseur-sexuel-protege-par-jean-luc-melenchon
La gauche LFI et sa filiale Les VERTS avec Doucet sont toujours aux côté des délinquants, des dealers, des violeurs, des drogués ( dont certains de leurs élus) des pilleurs de boutiques et des brûleurs de voitures .. mais les français et les lyonnais aiment ça et les soutiennent encore … après faudrait être logique et ne pas se plaindre quand sa voiture brûle ou que son gala on est violé ….Signaler Répondre