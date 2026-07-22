Dans la foulée de l'adoption, mardi 21 juillet, du projet de loi sur la protection de l'enfance par l'Assemblée nationale, la députée Rassemblement national du Rhône Tiffany Joncour a vivement réagi au vote des députés de gauche concernant l'une des mesures les plus débattues du texte : l'introduction de la perpétuité comme peine encourue pour les auteurs récidivistes de viols sur des mineurs de moins de 15 ans.

Dans un communiqué, l'élue affirme que "face aux crimes les plus odieux, la seule priorité devrait être la protection des enfants." Elle souligne que "le Rassemblement National a voté pour cette mesure de bon sens, tandis que la gauche et l'extrême-gauche s'y sont opposées."

La parlementaire vise nommément quatre députés du Rhône : Gabriel Amard (LFI), Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), Sandrine Runel (PS) et Boris Tavernier (Les Écologistes). Sur le réseau social X, la députée du Rhône a interpellé directement les quatre parlementaires en écrivant : "Honte à [vous] ! Ces députés du Rhône ont voté CONTRE la perpétuité réelle pour les violeurs récidivistes d'enfants. Le RN a voté POUR protéger définitivement nos enfants. Les électeurs s'en souviendront."

Selon Tiffany Joncour, ces élus "devront expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont refusé de renforcer les sanctions contre les pires prédateurs sexuels." Elle conclut son en affirmant que "pour le Rassemblement National, il n'y aura jamais de complaisance envers les criminels qui s'en prennent à nos enfants."

Adopté par l'Assemblée

Cette prise de position intervient après l'adoption par les députés du projet de loi consacré à la protection de l'enfance. Remanié après les récentes affaires de violences sur mineurs, le texte comprend plusieurs dispositions destinées à renforcer la lutte contre la pédocriminalité.

Parmi les mesures les plus marquantes figurent l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs ainsi que la possibilité de prononcer la perpétuité à l'encontre des auteurs récidivistes de viols sur des enfants de moins de 15 ans. C'est cette dernière disposition a suscité de vifs débats à l'Assemblée nationale, opposant notamment le gouvernement et le Rassemblement national à une partie de la gauche.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat à la rentrée avant une éventuelle adoption définitive.