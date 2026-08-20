Gabriel Amard demande au préfet du Rhône de revoir sa position sur le projet industriel de Daikin à Oullins-Pierre-Bénite.

Dans un courrier adressé à Étienne Guyot, le député LFI du Rhône à Villeurbanne s’inquiète de l’intention du groupe d’introduire le gaz fluoré R1234YF dans son procédé industriel et demande qu’une étude d’impact environnemental soit réalisée avant toute utilisation.

"Les études scientifiques ont démontré que la dégradation atmosphérique du gaz R1234YF produit à 100 % du TFA, acide trifluoroacétique, une autre molécule de la famille des PFAS", écrit Gabriel Amard. Il rappelle également que, selon le document de l’industriel qu’il cite, le projet "générera des rejets atmosphériques de R1234YF en phase d’exploitation".

Gabriel Amard invoque des risques sanitaires

Le député de Villeurbanne met particulièrement en avant les conséquences potentielles liées au TFA.

Dans son courrier, il affirme que "l’ensemble de la communauté scientifique appelle à la vigilance" et cite notamment l’Académie des sciences, qui aurait estimé que le TFA "requiert une vigilance accrue".

Gabriel Amard évoque également le classement du TFA comme "toxique pour la reproduction suspecté" par l’Agence européenne des produits chimiques et affirme que l’Agence européenne de sécurité des aliments a abaissé la dose journalière admissible après de nouvelles études sur ses effets sur la thyroïde. Ces éléments sont ceux avancés par le député dans son courrier au préfet.

Des risques liés au stockage également pointés

L’élu LFI ne limite pas ses inquiétudes aux conséquences environnementales. Il évoque également les conditions d’utilisation et de stockage du R1234YF.

Selon lui, celles-ci présentent "des risques importants", notamment en raison de son inflammabilité et de risques de "BLEVE ou de vaporisation violente à caractère explosif" concernant les isoconteneurs et les cuves contenant ce gaz.

"Au regard de ces risques potentiels pour la santé et la sécurité des riverains et des travailleurs et au regard du principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement de la Constitution Française, je vous demande qu’une étude d’impact environnemental soit réalisée par le groupe Daikin quant à l’utilisation du gaz fluoré R1234YF avant son introduction dans son procédé industriel en 2028", conclut Gabriel Amard.