Lyon : une voiture volée percute un équipage de la BAC après un refus d’obtempérer, deux policiers blessés

Un refus d’obtempérer a fait deux blessés parmi les policiers dans la nuit de mercredi à jeudi à Lyon.
D’après nos informations, les faits se sont produits vers 2h du matin avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement. Un équipage de la brigade anticriminalité intervenait au sujet d’une Renault Clio signalée volée.
Le véhicule de la BAC percuté à Tony-Garnier/Debourg
Alors que les policiers se positionnaient à l’intersection des avenues Tony-Garnier et Debourg pour éviter une collision avec le véhicule qui arrivait dans leur direction, le conducteur de la Clio aurait délibérément percuté la voiture de la BAC au niveau de l’un de ses côtés arrière.
Le choc a blessé deux fonctionnaires de police. Souffrant du dos et des cervicales, ils ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était pas engagé.
Le conducteur sans permis et en état d’ivresse manifeste
Les occupants de la Clio ont finalement été interpellés. Ils se sont rebellés au moment de leur arrestation, selon nos informations.
Le conducteur se trouvait en défaut de permis de conduire et présentait un état d’ivresse manifeste.
"Nos collègues n’ont pas à payer, une fois de plus, le prix d’une décision judiciaire qui banalise ce qui n’est rien d’autre qu’une tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique", a commenté le syndicat Alliance 69 qui suivra avec "vigilance" "la réponse pénale retenue".
On a vu dernièrement que les flics dégainent leurs armes devant les agriculteurs! Par contre devant les racailles, rien!!!!Signaler Répondre
La gauche jette de l’huile sur le feu en rabachant à longueur de journée que la police tue et qu’il faut la désarmer...leurs petits protégés et chance pour la France s’en donnent à coeur joie...Signaler Répondre
Pourquoi un permis de conduire, quand c'est une voiture volée ? une certaine logiqueSignaler Répondre
Amateur de clio, souvent du maghrébin
Alcool , tous , mais faut pas le dire
Cannabis, drogue en tous genre , tous
Alors pourquoi s'arrêter, pourquoi utiliser la Police, autant faire des milices sans contrainte des violences produites, le résultat sera meilleur
Elles feront des tirs préventifs , ça va calmer les connards
Ne pas se faire d’illusions. Ils plaideront l’absence de discernement puisque bourrés, et serontSignaler Répondre
« condamnés » tout au plus avec du sursis.
Doucet c est qui ?Signaler Répondre
Un ancien Maire qui a disparu completement ? J ai bon ?
Mais vous étes armés pour quoi les flics? tirez dans le tas, ça va en calmer!!!! Ou venez pas pleuré!!!!!!Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
C’est juste une petite bêtise !Signaler Répondre
puisqu'on vote pour ceux qui les laissent faireSignaler Répondre
C'est bien le problème ils prennent ça pour un jeu ces décérébrés...Signaler Répondre
surprenant Doucet le rêveur hors sol affirmait il y à peu que grâce à l’action des bobos des VERTS Lyon était une ville apaisée… un maire déconnecté des réalités des lyonnais surtout depuis qu’il s’est très largement auto augmenté avec sa bande avec l’argent des lyonnais heureusement que j’ai quitté LyonSignaler Répondre
Les mecs sont déconnectés comme nos politiciens, chacun joue dans son petit monde mais pas dans le nôtre…Signaler Répondre