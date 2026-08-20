Faits Divers

Lyon : une voiture volée percute un équipage de la BAC après un refus d’obtempérer, deux policiers blessés

Lyon : une voiture volée percute un équipage de la BAC après un refus d’obtempérer, deux policiers blessés

INFO LYONMAG. Deux policiers de la BAC ont été blessés dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été percutés par une Renault Clio signalée volée avenue Tony-Garnier à Lyon. Les occupants du véhicule ont été interpellés.

Un refus d’obtempérer a fait deux blessés parmi les policiers dans la nuit de mercredi à jeudi à Lyon.

D’après nos informations, les faits se sont produits vers 2h du matin avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement. Un équipage de la brigade anticriminalité intervenait au sujet d’une Renault Clio signalée volée.

Le véhicule de la BAC percuté à Tony-Garnier/Debourg

Alors que les policiers se positionnaient à l’intersection des avenues Tony-Garnier et Debourg pour éviter une collision avec le véhicule qui arrivait dans leur direction, le conducteur de la Clio aurait délibérément percuté la voiture de la BAC au niveau de l’un de ses côtés arrière.

Le choc a blessé deux fonctionnaires de police. Souffrant du dos et des cervicales, ils ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était pas engagé.

Le conducteur sans permis et en état d’ivresse manifeste

Les occupants de la Clio ont finalement été interpellés. Ils se sont rebellés au moment de leur arrestation, selon nos informations.

Le conducteur se trouvait en défaut de permis de conduire et présentait un état d’ivresse manifeste.

"Nos collègues n’ont pas à payer, une fois de plus, le prix d’une décision judiciaire qui banalise ce qui n’est rien d’autre qu’une tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique", a commenté le syndicat Alliance 69 qui suivra avec "vigilance" "la réponse pénale retenue".

12 commentaires
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la paix sociale avant tout le 20/08/2026 à 12:53
Normal a écrit le 20/08/2026 à 12h36

Pourquoi un permis de conduire, quand c'est une voiture volée ? une certaine logique
Amateur de clio, souvent du maghrébin
Alcool , tous , mais faut pas le dire
Cannabis, drogue en tous genre , tous
Alors pourquoi s'arrêter, pourquoi utiliser la Police, autant faire des milices sans contrainte des violences produites, le résultat sera meilleur
Elles feront des tirs préventifs , ça va calmer les connards

On a vu dernièrement que les flics dégainent leurs armes devant les agriculteurs! Par contre devant les racailles, rien!!!!

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La gauche nauséabonde le 20/08/2026 à 12:42

La gauche jette de l’huile sur le feu en rabachant à longueur de journée que la police tue et qu’il faut la désarmer...leurs petits protégés et chance pour la France s’en donnent à coeur joie...

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Normal le 20/08/2026 à 12:36

Pourquoi un permis de conduire, quand c'est une voiture volée ? une certaine logique
Amateur de clio, souvent du maghrébin
Alcool , tous , mais faut pas le dire
Cannabis, drogue en tous genre , tous
Alors pourquoi s'arrêter, pourquoi utiliser la Police, autant faire des milices sans contrainte des violences produites, le résultat sera meilleur
Elles feront des tirs préventifs , ça va calmer les connards

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Gsxs le 20/08/2026 à 12:33

Ne pas se faire d’illusions. Ils plaideront l’absence de discernement puisque bourrés, et seront
 « condamnés » tout au plus avec du sursis.

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En meme temps le 20/08/2026 à 12:25
saco697 a écrit le 20/08/2026 à 10h47

surprenant Doucet le rêveur hors sol affirmait il y à peu que grâce à l’action des bobos des VERTS Lyon était une ville apaisée… un maire déconnecté des réalités des lyonnais surtout depuis qu’il s’est très largement auto augmenté avec sa bande avec l’argent des lyonnais heureusement que j’ai quitté Lyon

Doucet c est qui ?
Un ancien Maire qui a disparu completement ? J ai bon ?

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on se demande le 20/08/2026 à 12:23

Mais vous étes armés pour quoi les flics? tirez dans le tas, ça va en calmer!!!! Ou venez pas pleuré!!!!!!

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Solidarité 69 le 20/08/2026 à 12:20

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Mounia le 20/08/2026 à 12:19

C’est juste une petite bêtise !

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ouimais le 20/08/2026 à 12:03
GTA V a écrit le 20/08/2026 à 10h27

Les mecs sont déconnectés comme nos politiciens, chacun joue dans son petit monde mais pas dans le nôtre…

puisqu'on vote pour ceux qui les laissent faire

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Ex Précisions le 20/08/2026 à 10:52
GTA V a écrit le 20/08/2026 à 10h27

Les mecs sont déconnectés comme nos politiciens, chacun joue dans son petit monde mais pas dans le nôtre…

C'est bien le problème ils prennent ça pour un jeu ces décérébrés...

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saco697 le 20/08/2026 à 10:47

surprenant Doucet le rêveur hors sol affirmait il y à peu que grâce à l’action des bobos des VERTS Lyon était une ville apaisée… un maire déconnecté des réalités des lyonnais surtout depuis qu’il s’est très largement auto augmenté avec sa bande avec l’argent des lyonnais heureusement que j’ai quitté Lyon

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GTA V le 20/08/2026 à 10:27

Les mecs sont déconnectés comme nos politiciens, chacun joue dans son petit monde mais pas dans le nôtre…

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