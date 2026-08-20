Lyon : une voiture volée percute un équipage de la BAC après un refus d’obtempérer, deux policiers blessés

Un refus d’obtempérer a fait deux blessés parmi les policiers dans la nuit de mercredi à jeudi à Lyon.

D’après nos informations, les faits se sont produits vers 2h du matin avenue Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement. Un équipage de la brigade anticriminalité intervenait au sujet d’une Renault Clio signalée volée.

Le véhicule de la BAC percuté à Tony-Garnier/Debourg

Alors que les policiers se positionnaient à l’intersection des avenues Tony-Garnier et Debourg pour éviter une collision avec le véhicule qui arrivait dans leur direction, le conducteur de la Clio aurait délibérément percuté la voiture de la BAC au niveau de l’un de ses côtés arrière.

Le choc a blessé deux fonctionnaires de police. Souffrant du dos et des cervicales, ils ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’était pas engagé.

Le conducteur sans permis et en état d’ivresse manifeste

Les occupants de la Clio ont finalement été interpellés. Ils se sont rebellés au moment de leur arrestation, selon nos informations.

Le conducteur se trouvait en défaut de permis de conduire et présentait un état d’ivresse manifeste.

"Nos collègues n’ont pas à payer, une fois de plus, le prix d’une décision judiciaire qui banalise ce qui n’est rien d’autre qu’une tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique", a commenté le syndicat Alliance 69 qui suivra avec "vigilance" "la réponse pénale retenue".