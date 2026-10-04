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Meyzieu : un motard de 24 ans décède, un autre grièvement blessé dans un accident

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Meyzieu : un motard de 24 ans décède, un autre grièvement blessé dans un accident

Un accident impliquant deux motards de 24 ans a fait un mort et un blessé grave dimanche 4 octobre, chemin de Chassieu à Meyzieu. Une enquête de police a été ouverte.

Un homme de 24 ans est mort et un autre, du même âge, a été grièvement blessé dans un accident de moto dimanche 4 octobre à Meyzieu. L’accident s’est produit peu avant 17h, chemin de Chassieu, à l’est de la rocade longeant le Groupama Stadium.

Les circonstances restent indéterminées. Une enquête de police a été ouverte pour comprendre ce qui s’est passé entre les deux motards.

Dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus. Malgré une tentative de réanimation, l’un des deux hommes est décédé sur place. Le second a été transporté aux urgences dans un état grave.

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