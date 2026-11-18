Après les importantes perturbations du 5 novembre dernier, le réseau TCL sera de nouveau fortement touché par une grève ce vendredi 20 novembre.
Dans un communiqué publié ce mercredi 18 novembre, TCL a dévoilé les prévisions de circulation. Et les conséquences s'annoncent importantes, notamment pour les voyageurs habitués à emprunter le métro.
Trois lignes de métro totalement à l'arrêt
Selon les prévisions communiquées par TCL, les métros B, C et D ne circuleront pas toute la journée vendredi. La ligne A sera la seule à fonctionner, mais uniquement sur une plage horaire réduite, entre 14h et 19h40 environ. Les deux funiculaires seront également concernés par le mouvement social. Les lignes F1 et F2 circuleront uniquement entre 13h30 et 20h.
Du côté des tramways, la ligne T4 fonctionnera partiellement, avec une fréquence allégée.
En revanche, les autres lignes de tramway, les trambus, les bus, les lignes scolaires Junior Direct ainsi que les services Rhônexpress et Navigône doivent circuler normalement.
200 euros réclamée
À l'origine de ce nouveau mouvement social, la CGT TCL Mode Lourd, qui réclame une revalorisation des salaires des employés. Le syndicat demande notamment une augmentation générale de 200 euros par mois.
Après une précédente mobilisation le 5 novembre, qui avait déjà paralysé une importante partie du réseau lyonnais, les salariés sont donc de nouveau appelés à cesser le travail. Un rassemblement est également prévu vendredi à partir de 9h30 devant le siège de la Métropole de Lyon.
Face aux perturbations annoncées, TCL recommande aux voyageurs d'anticiper leurs déplacements et de privilégier des solutions alternatives lorsque cela est possible. Le réseau précise également que des perturbations imprévues pourraient survenir au cours de la journée. Les voyageurs sont invités à consulter les informations actualisées sur le site tcl.fr ou l'application TCL.
Faudrait peut-être aussi de la maintenance sur l'orthographe...on comprend pourquoi il y a des problèmes dans ces transports...Signaler Répondre
Alors maintenant ça ne prévient plus des marches d'essai "confort"?Signaler Répondre
Ni de bus relais?
Cf metro de LilleSignaler Répondre
Il n’y a personne à bord des rames .
No comment
On sait que le personnel en ligne de la A voient d'un mauvais oeil les systèmes automatiques. Tout est bon pour décourager.Signaler Répondre
en Europe, aucun transport de personne ne peut etre ENTIEREMENT automatiséSignaler Répondre
Un etre humain doit forcement surveiller, répondre aux alertes et alarmes
Travaillant sur les systèmes automatique de la D et de la B, si il n'y avait pas ses personnes, je vous promets que vu les planages, personnes n'oserait monter dans un tel engin de mort
Je m'occupe des collèges ....Signaler Répondre
Il y a des personnes au mic, en 3/8 nuit et WE, on se bat pour 200 pour tous, ( pour que cela soit chargé, c'est a dire cotise aux retraite, à la Secu, à tous les prélèvements)Signaler Répondre
le but est justement en demandant une somme et non un pourcentage, de favoriser les bas salaires.
2000€ +200€ =2 200,00 € 10% d'augmentation
4500 + 200 = 4,4 % soit a peine l'inflation
Si les salariés RATP Dev Lyon sont si Nantis, pourquoi des postes avec autant de privilège ne sont ils pas couverts depuis 1 an
Venez Signer?
Ce n'est pas 200€ d'augmentation, mais de rattrapageSignaler Répondre
Ratp Lyon réduit ses bénéfice, en faisant remonter la majorité au groupe, pour au final augmenter de 0,9% ses salariés.
Cela dure depuis la sortie de COVID
Ce qui fait que les Agents ne peuvent plus se loger sur Lyon, doivent venir en voiture aux abords, ce qui rend les métiers moins attractifs.
Il n'y a pas un seul service qui ne soit pas en sous effectif.
Ce qui donne, des congés refusés, des temps de repos non respectés, ce qui au final joue sur la qualité de service et la sécurité des usagers
Cordialement
Vous confondez.Signaler Répondre
RATP Dev, c'est le mode Lourd.
Metro et Tramway.
Keolis Bus
C'est les bus
Pour le moment, seul RATP Dev fait greve
Ce qu'il faudrait c'est interdire les trotinettes électriques dans les tramways, déjà 3 ce soir dans le même tramway T6 qui devient un porte trottinettes!Signaler Répondre
Pendant ce temps une femme handicapée qui boîte n'a pas pu s'assoir et le tramway a filé un gros de coup de frein assez costaud!
Justement 697 disait que ceux qui ont scindé d'un côté le mode lourd (métro, tramway) d'une part et les autobus, ce sont bien les écolo dans l'ancien mandat de Bruno Bernard!Signaler Répondre
Je peux les comprendre , feraient-ils la même chose pour soutenir ceux qui ont un petit salaire , une petite pension , un minima retraite ? Je n'en suis pas sur ..Signaler Répondre
Belles paroles du gréviculteur…Signaler Répondre
Faux , les transports en commun sont gérés par le SYTRAL et Mme Sarselli .Signaler Répondre
Pour passer régulierement ds la metropole Lyonnaise ,une fois tous les 15 jours , j’ai vu une dégradation depuis le debut 2026 à tout niveau
Résultat d’un reglement de compte de Mme Sarselli et ses amis contre la mairie voire contre Lyon et un peu réciproquement.
J’avais comme projet d’acheter un appart à Lyon
, j’ai revisé ma position et j’ai trés peur pour la bonne marche des J0 2030 .
On va vers une catastrophe.
Ce n’est pas la ville qui s’occupe des transports mais le sytral .Signaler Répondre
Le rapport c’est que c’est Doucet et Bernard qui ont choisi la RATP pour gérer le metro et les tramsSignaler Répondre
Mais on va pas demander à un gaucho d’assumer les conséquences des actes de son parti. Si Bernard avait gagné ça aurait surement ete la faute du capitalisme 😏
Une odeur pestilentielle se développe à Lyon. On sent venir le duo CGT SYTRAL emmerder le bas peuple qui n'a d'autre choix que de prendre les TCL. Mais ça ces nantis s'en foutent ! Gloire aux riches syndicalistes.Signaler Répondre
Très bien 👍Signaler Répondre
Entre l'appli et les horaires affichés aux arrêts y a jamais rien qui correspond, à se demander à quoi elle sert, idem lorsqu'il y a des pannes .Signaler Répondre
la gréviculture est endémique a la ratp depuis des décennies ; merci BB , merci tontonSignaler Répondre
mais non seulement l'appli , mais les bornes aux arrêts de bus qui indiquent n'importe quoi ou rien ... bravo les championsSignaler Répondre
Quel est le rapport avec Doucet? C'est Sarselli qui s'occupe des transports!Signaler Répondre
Il est impossible d'apporter du crédit à l'appli tcl : elle n’est pas fiable du tout : vers midi place Ambroise Courtois pour le 16 : aucun bus dans l'heure, 10mn après il me doublait place d’arsonval !Signaler Répondre
'Selon les prévisions communiquées par TCL, les métros B, C et D ne circuleront pas toute la journée vendredi. ' et selon l'annonce du site des mobilités onlymoov , le D est planté jusqu’à fin mars ; belle illustration de la magnifique efficacité des multiples services , sous services , directions , sous directions de nos pléthoriques administrations ; il ne reste plus a Doudou qu'a embaucher un millier de fonctionnaires supplémentaires (évidement a 25 H/semaine , télétravail 3 jours / semaine ; 5 semaines de rtt , 10 jours enfant malade , 25 jours règles douloureuses et retraite a 50 ans ) ; halte aux cadences infernalesSignaler Répondre
pour la remise en route du C , premier avril si tout va bien (ce n'est pas un poisson ; voire sur le site onlymoov ) bienvenu a pastèque land ...Signaler Répondre
pas d'amalgame ...Signaler Répondre
et donc hausse des tarifs et des impotsSignaler Répondre
les bobo pseudos écolos de la croix tousse n’avaient qu’à mieux voter … si on avait éviter les écolos à la métropole ils auraient sans doute des transports publics en état ce qui est la base de l’écologie urbaine … mais la bande à Doucet n’ont coulé les transports publics lyonnais quand ils etaient à la métropoleSignaler Répondre
Vous savez très bien que cela ne mènera à rien. C’est une perte de temps, rien ne change...Signaler Répondre
Il va falloir que le prochain gouvernement mette en place un service minimum des transports publiques. On ne peut pas être dépendent de gens qui ne veulent pas bosser, surtout quand on les voit bloquer des lignes complètements automatisées.Signaler Répondre
Abus de pouvoir flagrant utilisé comme toujours par l'extreme gauche.
Eh oui, et après ça on vient nous dire de prendre les transports en commun.Signaler Répondre
Tu as que ça a foutre de ton samedi manifesté mdr ta pas une maison des gosses ectSignaler Répondre
Non, il est à l'arrêt depuis plusieurs SEMAINES : bientôt un mois sans solution de remplacement et avec des bus désservant la Croix Rousse qui ont des horaires complètement aléatoires, voire certains jours un trajet aléatoire !!Signaler Répondre
C'est quoi cette ville ?!
tant qu'il y a des métros pour aller manifester samedi, ça me va !Signaler Répondre
Moi je vais mettre une navette gratuite pour les lycée , il y a de la place dans mon Kangoo pour ramener quelques biches égarées en toute sécurité👍😉🤣Signaler Répondre
Le vendredi, des contrôles ont lieu dans les bus JD. Pour les lignes que je connais, ce sont des bus réservés aux élèves de primaire, donc empruntés presque uniquement par des enfants de moins de 11 ans. Pour eux, c'est gratuit. Pourtant, si on regarde les trams et les bus à Villeurbanne, dans les 8e, 7e et 3e arrondissements, en banlieue, ou encore les bus qui vont à Écully, il y a énormément d'adultes qui fraudent. À La Duchère, presque personne ne paie pour faire un ou deux arrêts. À cause de cela, les bus sont bondés à plus de 100 %. Ils les utilisent comme un taxi gratuit. Moi, je dis à mes enfants que s'ils n'ont pas d'argent, ils doivent marcher plutôt que de frauder. Si des contrôles étaient faits là-bas, cela rapporterait énormément d'argent.Signaler Répondre
Total soutien aux salariés qui réclament une hausse de salaire.Signaler Répondre
Y a que la grève qui fonctionne, l'histoire nous l'a prouvé.
On entent plus sarselli c est vrai que elle prent pas les transports elle et les autre voiture avec chauffeurs ça aide pour se déplacerSignaler Répondre
travailler aux TCL est pénible ? allez faire le maçonnerie, des charpentes, travail posté devant une machine outil dans une TPE sans CE, sans ticket restau, sans syndicat pour vous défendre, …… si vous n’êtes pas satisfait aux TCL, vous pouvez démissionner. D’autres seront heureux de prendre votre place.Signaler Répondre
Si tcl fait grève alors merci de nous proposer des parking gratuits. On doit aller au boulotSignaler Répondre
le métro C est à l’arrêt depuis plusieurs jours. À présent grève des autres métros… et bien prenons notre voiture puisque c’est la foire d’empoigne. il y en a quand même ras le bolSignaler Répondre
1 000 fois vraiSignaler Répondre
Cette séparation entre lourd ( ratp deveveloppement ).et le reste du réseau de surface ( keolis) est une betise et fait perdre aux lyonnais des millions..
2 ème grève de ce type
Du jamais vu , du mépris des usagers
.
Et J C K qui voulait de nouveau un mandat au sytral ! Quel toupet
Une petite explication au prochain conseil métropolitain ceci mériterait...
Les incapables comme tu les appelles, viens faire leurs métier et on n’en reparlera… il ne défendent que leurs gagne pain et c’est normal vu les temps qui courent… force à eux !Signaler Répondre
Parce que la CGT ne pense qu'à défendre ses petits intérêts de nantis, voilà qu'ils mettent en souffrance nous autres pauvres qui n'avons pas de voiture ni les moyens de se payer un taxi. CGT syndicat puant le fric et méprisant le petit peuple.Signaler Répondre
Je pense que les métros devaient déjà être en grève quand tu voulais aller à l'école ...Signaler Répondre
Vive la moto ou la voiture.Signaler Répondre
Oui à une augmentation pour les chauffeurs qui conduisent prudemment et traitent leurs clients avec respect. Mais quand on voit certains conduire dangereusement et parler à leurs clients comme à de la merde, il faut aussi parler de professionnalisme.Signaler Répondre
Comme toujours ils arrêtent le matos automatiquesSignaler Répondre
Que fait Mme sarselli ?Signaler Répondre
si t'es pas content laisse ton poste aux autres, RATP depuis à peine deux ans en poste et déjà 3 manifs. On n'en a pas assez avec les manif de la semaineSignaler Répondre