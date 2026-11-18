Après les importantes perturbations du 5 novembre dernier, le réseau TCL sera de nouveau fortement touché par une grève ce vendredi 20 novembre.

Dans un communiqué publié ce mercredi 18 novembre, TCL a dévoilé les prévisions de circulation. Et les conséquences s'annoncent importantes, notamment pour les voyageurs habitués à emprunter le métro.

Trois lignes de métro totalement à l'arrêt

Selon les prévisions communiquées par TCL, les métros B, C et D ne circuleront pas toute la journée vendredi. La ligne A sera la seule à fonctionner, mais uniquement sur une plage horaire réduite, entre 14h et 19h40 environ. Les deux funiculaires seront également concernés par le mouvement social. Les lignes F1 et F2 circuleront uniquement entre 13h30 et 20h.

Du côté des tramways, la ligne T4 fonctionnera partiellement, avec une fréquence allégée.

En revanche, les autres lignes de tramway, les trambus, les bus, les lignes scolaires Junior Direct ainsi que les services Rhônexpress et Navigône doivent circuler normalement.

200 euros réclamée

À l'origine de ce nouveau mouvement social, la CGT TCL Mode Lourd, qui réclame une revalorisation des salaires des employés. Le syndicat demande notamment une augmentation générale de 200 euros par mois.

Après une précédente mobilisation le 5 novembre, qui avait déjà paralysé une importante partie du réseau lyonnais, les salariés sont donc de nouveau appelés à cesser le travail. Un rassemblement est également prévu vendredi à partir de 9h30 devant le siège de la Métropole de Lyon.

Face aux perturbations annoncées, TCL recommande aux voyageurs d'anticiper leurs déplacements et de privilégier des solutions alternatives lorsque cela est possible. Le réseau précise également que des perturbations imprévues pourraient survenir au cours de la journée. Les voyageurs sont invités à consulter les informations actualisées sur le site tcl.fr ou l'application TCL.