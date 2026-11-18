La soirée devait célébrer les 29 ans d'une jeune femme. Elle s'est terminée par une intervention de la police et des secours.

Selon les informations du Progrès, les violences se seraient produites vers 22h30 dans un appartement du quai Jean-Jacques-Rousseau, à La Mulatière.

Un homme de 54 ans, sans domicile fixe, aurait fait irruption au cours de la fête. Pour des raisons encore indéterminées, il s'en serait d'abord pris à l'occupante du logement, tentant de l'étrangler avant de l'entraîner dans la salle de bains.

Un homme de 25 ans entre la vie et la mort

Le quinquagénaire se serait ensuite attaqué à deux autres personnes présentes dans l'appartement.

Un jeune homme de 25 ans aurait reçu un coup de poing, puis un coup de couteau au thorax. Malgré sa blessure, il aurait réussi à quitter les lieux et à se réfugier dans un bus.

Retrouvé à Oullins-Pierre-Bénite, il a été transporté à l'hôpital Lyon-Sud en urgence absolue, avec un pronostic vital engagé.

Une deuxième victime, âgée de 23 ans, aurait été poussée dans le vide depuis le deuxième étage. Sa chute aurait été amortie par des buissons. Blessé, il a également été hospitalisé à Lyon-Sud.

L'auteur présumé des violences aurait quitté l'appartement avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il a finalement été interpellé par des policiers du groupe de sécurité de proximité, puis placé en garde à vue.

Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer précisément le déroulement de cette soirée. La piste d'un différend personnel est évoquée, sans que le mobile soit établi.

Les faits pourraient relever d'une double tentative de meurtre, mais les circonstances exactes des violences restent à éclaircir.