La soirée devait célébrer les 29 ans d'une jeune femme. Elle s'est terminée par une intervention de la police et des secours.
Selon les informations du Progrès, les violences se seraient produites vers 22h30 dans un appartement du quai Jean-Jacques-Rousseau, à La Mulatière.
Un homme de 54 ans, sans domicile fixe, aurait fait irruption au cours de la fête. Pour des raisons encore indéterminées, il s'en serait d'abord pris à l'occupante du logement, tentant de l'étrangler avant de l'entraîner dans la salle de bains.
Un homme de 25 ans entre la vie et la mort
Le quinquagénaire se serait ensuite attaqué à deux autres personnes présentes dans l'appartement.
Un jeune homme de 25 ans aurait reçu un coup de poing, puis un coup de couteau au thorax. Malgré sa blessure, il aurait réussi à quitter les lieux et à se réfugier dans un bus.
Retrouvé à Oullins-Pierre-Bénite, il a été transporté à l'hôpital Lyon-Sud en urgence absolue, avec un pronostic vital engagé.
Une deuxième victime, âgée de 23 ans, aurait été poussée dans le vide depuis le deuxième étage. Sa chute aurait été amortie par des buissons. Blessé, il a également été hospitalisé à Lyon-Sud.
L'auteur présumé des violences aurait quitté l'appartement avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il a finalement été interpellé par des policiers du groupe de sécurité de proximité, puis placé en garde à vue.
Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer précisément le déroulement de cette soirée. La piste d'un différend personnel est évoquée, sans que le mobile soit établi.
Les faits pourraient relever d'une double tentative de meurtre, mais les circonstances exactes des violences restent à éclaircir.
mais les WC etaient fermés de l'intérieur..Signaler Répondre
Les verrous sur les portes d'entrées : cela sert à se protéger !Signaler Répondre
C’est que les commentaires des cassos sont toujours publiésSignaler Répondre
Parce qu'avant LFI il n'y avait pas de criminels et pas de délinquants?Signaler Répondre
On devrait interdire aux gens aussi stupides de voter, ils ne sont pas équipés pour réfléchir.
En plus des ages, quelques prénoms aideraient à comprendre et à éviter ces voisins.Signaler Répondre
Voilà un SDF qui va (peut-être) trouver un hébergement (en prison)….Signaler Répondre
eh ben tout va mieux à Vinatier, t'as encore réussi à piquer les médocs de tes patients 🙄Signaler Répondre
Ex Précisions le 18/11/2026 à 18:56Signaler Répondre
Calahann a écrit le 18/11/2026 à 18h13
Ex Précisions le 18/11/2026 à 17:52
j'ai peur pour lui a écrit le 18/11/2026 à 17h24
ca va ex precision ?
Por qué ?
" Pourquoi, because, parce que ExP 🤣🤣🤣 ! " .
Je vais à un anniv ce vendredi justement, sans beaujolpif ça devrait bien se passer ;-)
" C'est vraiment cool ExP, franchement, profite bien alors de cet événement .c'est juste une fois/an .
Je sais aussiiiiii que cela va très bien se passer car, tu as la tête sur les épaules.
Après, aujourd'hui y a le Nuveau Beaujolais 2026 qui sort en même temps que GTA6 .... Faut juste pas que certains abrutis combinent ces 2 évènements en même temps 😂😂😂 ".
Purée ExP, y en a qui vont quand même casser leur tirelire avec plaisir 😄😄😄
Bon anniversaire ExP 👍
Quand il n'a pas eu sa dose de shit, il délire.Signaler Répondre
Pfffff, t'es trop fatigué, toi.Signaler Répondre
La 8.6 fait des merveilles sur toi copain 👍🤣😘Signaler Répondre
"abolition du discernement"Signaler Répondre
Je vais à un anniv ce vendredi justement, sans beaujolpif ça devrait bien se passer ;-)Signaler Répondre
Ça donne ce fait divers...Il faudra s’y habituer..au moins jusqu’en 2027.Signaler Répondre
Pas couchers, mais vouchers.Signaler Répondre
'Personnes en difficulté '! Hooligans ! Parasites ! Dégénérés !Signaler Répondre
Ex Précisions le 18/11/2026 à 17:52Signaler Répondre
j'ai peur pour lui a écrit le 18/11/2026 à 17h24
ca va ex precision ?
Por qué ?
" Pourquoi, because, parce que ExP 🤣🤣🤣 ! " .
C'est cela.Signaler Répondre
on veut des nomsSignaler Répondre
Vite la police du Salvador doit être déployé dans toute l'agglomération comme a Haïti 4 jours auront suffitSignaler Répondre
D'autres mœurs, d'autres façons de discuterSignaler Répondre
un très mauvais scénario… mais qui peut croire à cette histoire ??? lesquels sont les plus bourrés dans cette affaire ??? qui a vu un sdf monter chez les gens comme ça ?? sans raison apparente ?Signaler Répondre
Por qué ?Signaler Répondre
Un fait divers de plus pour les Ksso's.Signaler Répondre
Rupture de traitements médicamenteux...ça conduit même à des familicides.Signaler Répondre
ca va ex precision ?Signaler Répondre
un sdf monte aux 2 eme étage et rentre chez quelqu’un et commis ces actes il y a des choses qui ne sont pas clair tu n’ouvre pas la porte comme ça histoire bizarreSignaler Répondre
Les motivations de ce passage à l’acte, qui serait lié à un conflit interpersonnel, doivent être éclaircies. Il est survenu au sein d’un logement loué par une fondation qui accompagne des personnes en difficulté. La scène est encore « un peu confuse » dixit une source sécuritaire.Signaler Répondre
si c'est un entre soi de ksoces punk a chien chichonnés ; je plains les voisinsSignaler Répondre
Rien de nouveau en vrai sous le ciel de Lugdunum !Signaler Répondre
Y a un dingue complètement tordu et des victimes.
Voilà un SDF qui va contre sa volonté, trouver un hébergement fiable et durable pour quelques années !
Affaire suivante 🤔
Les motivations de ce passage à l’acte, qui serait lié à un conflit interpersonnel, doivent être éclaircies. Il est survenu au sein d’un logement loué par une fondation qui accompagne des personnes en difficulté. La scène est encore « un peu confuse » dixit une source sécuritaire.Signaler Répondre
Là , on comprend mieux l'histoire , entre autre , des cassos qui coûtent cher à la société , et à éradiquer.
Bienvenue dans la nouvelle France apaisée by EELV-LFI !Signaler Répondre
C'est une mauvaise raison : ça les mets de mauvaise humeur.Signaler Répondre
Mais pour aller dans votre sens, vous pouvez leur refuser la pièce et leur balancer une phrase genre "Salaud de pauvre, t'as qu'à bosser !"
Toute à fait. Puis regardez le copain historique des sdf ..un certain Abbé Pipi. Pas besoin de dire plus quoi.Signaler Répondre
Mais c'est quoi ce dingue!!Signaler Répondre
Par contre j'suis sûr qu'on ne sait pas tout.
Impossible qu'un mec cinquantaine s'incruste dans un logement en cours d'anniversaire, comme ça sans raison, normal!! Non c impossible.
Il y a un truc pas clair là dedans.
Mais lui faut qu'il ramasse, un vrai barje.
Une raison pour laquelle je ne donne jamais des pièces aux mendiants.Signaler Répondre