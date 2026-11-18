Mise à jour : Suite à nos révélations, rectorat et préfecture montent au créneau pour dénoncer cette multiplication des faits dans les établissements de l'agglomération.

Article initial : Depuis plusieurs semaines, sur fond de mobilisations lycéennes et étudiantes, plusieurs lycées sont confrontés à des violences, parfois jusque dans leurs locaux.

Ce mercredi 18 novembre, c’est une nouvelle fois le lycée Marcel Sembat de Vénissieux qui a été le théâtre d’incidents. Selon nos informations, au moins deux mortiers d’artifice ont été tirés aux alentours de 10h15 dans le hall d’entrée de l’établissement, où de nombreux élèves étaient alors rassemblés.

Une scène visible sur une vidéo transmise à notre rédaction. D’après nos informations, une élève aurait été appréhendée à la suite de ces faits.

Un premier mortier tiré dans un couloir la veille

Ces incidents ne sont pas isolés. La veille, ce mardi 17 novembre, peu avant 9h, un mortier d’artifice avait déjà été tiré dans l’un des couloirs du lycée Marcel Sembat, comme en témoignent également des images obtenues par notre rédaction.

L'établissement avait déjà été touché par des violences le vendredi 6 novembre. Ce matin-là, des poubelles et des caddies avaient été incendiés devant le lycée. Une vidéo montrait notamment un jeune manipulant une petite bouteille contenant un liquide inflammable, au risque de provoquer des brûlures.

Le lycée Marcel Sembat n’est pas le seul établissement concerné de la commune. Le jeudi 12 novembre, plusieurs mortiers d’artifice avaient été tirés à l’intérieur du lycée Jacques-Brel, également situé à Vénissieux. Ces incidents, survenus dans les couloirs au moment de la récréation, avaient conduit à la suspension des cours pour le reste de la matinée, avant la mise en place d’enseignements à distance l’après-midi.