Mise à jour : Suite à nos révélations, rectorat et préfecture montent au créneau pour dénoncer cette multiplication des faits dans les établissements de l'agglomération.
Article initial : Depuis plusieurs semaines, sur fond de mobilisations lycéennes et étudiantes, plusieurs lycées sont confrontés à des violences, parfois jusque dans leurs locaux.
Ce mercredi 18 novembre, c’est une nouvelle fois le lycée Marcel Sembat de Vénissieux qui a été le théâtre d’incidents. Selon nos informations, au moins deux mortiers d’artifice ont été tirés aux alentours de 10h15 dans le hall d’entrée de l’établissement, où de nombreux élèves étaient alors rassemblés.
Une scène visible sur une vidéo transmise à notre rédaction. D’après nos informations, une élève aurait été appréhendée à la suite de ces faits.
Un premier mortier tiré dans un couloir la veille
Ces incidents ne sont pas isolés. La veille, ce mardi 17 novembre, peu avant 9h, un mortier d’artifice avait déjà été tiré dans l’un des couloirs du lycée Marcel Sembat, comme en témoignent également des images obtenues par notre rédaction.
L'établissement avait déjà été touché par des violences le vendredi 6 novembre. Ce matin-là, des poubelles et des caddies avaient été incendiés devant le lycée. Une vidéo montrait notamment un jeune manipulant une petite bouteille contenant un liquide inflammable, au risque de provoquer des brûlures.
Le lycée Marcel Sembat n’est pas le seul établissement concerné de la commune. Le jeudi 12 novembre, plusieurs mortiers d’artifice avaient été tirés à l’intérieur du lycée Jacques-Brel, également situé à Vénissieux. Ces incidents, survenus dans les couloirs au moment de la récréation, avaient conduit à la suspension des cours pour le reste de la matinée, avant la mise en place d’enseignements à distance l’après-midi.
de blâmer ,il n'est point d'éloge flatteur(Beaumarchais)Signaler Répondre
Des lycées à Vénissieux ? Pour y enseigner quoi... La charia ?Signaler Répondre
Nouvelle génération nouveau profil..mais je n’en dirais pas plus…Signaler Répondre
Je suis de votreâge et je n'ai jamais chercher à tuer ou blesser mes camarades d'écoles,Signaler Répondre
Feu vert aux CRS ,
Arrête un peu avec tes "copier-coller", Macron (que je ne soutiens pas) n'a rien à voir avec ça. Si, à la base, les parents avaient éduqué leurs enfants, on ne verrait pas ça.Signaler Répondre
C'est vrai que niveau intelligence, toi, tu montres vraiment le tien. T'as encore beaucoup de conneries de ce genre.Signaler Répondre
A Vénissieux ? Comme c'est curieux. Une bourgade si paisible habituellement.Signaler Répondre
ce n’est pas en prison qui faut les mettres, mais dans une oubliettes.Signaler Répondre
Il faut laisser la jeunesse passer. Ne portez pas jugement contre les adolescents. Chaque génération développe sa façon de s'exprimer. C'était différent aux 1950. J'ai changé aussi.Signaler Répondre
il faut éliminer toutes cette racaillesSignaler Répondre
tant que la justice est faible moins ils risquent donc ils recommenceront sans cesse une peine de prison avec sursis est pour eux une récompense dont ils se vanterontSignaler Répondre
Comme toujours, on retrouve les mêmes spécialistes du mortier ! S’ils ont tellement envie de jouer aux soldats, qu’ils aillent donc s’entraîner sur les terrains de guerre. Ici, on aimerait simplement vivre tranquillement ! À bon entendeur…Signaler Répondre
Tant qu'on ne mettra pas en prison ces ordures, ça ne s'arrêtera pas.Signaler Répondre
Chut.....Pas de vague, il ne faut rien dire c est la politique en ce moment. En revanche tous prêts sur le pont pour les présidentielles. Majorité silencieuse les gens qui bossent qui se lèvent tôt, et qui vont avoir une ligne supplémentaire sur leurs assurances pour la casse de ces abrutis.Signaler Répondre
Marre, en colère 😠 de payer pour ces racailles et marre de ce gouvernement de lâches avec l appui
de nébuleuses politiques. Dormez bien le navire coule et nous avec , ou on se réveille en disant ce que l on pense.
Ils ont voulu le chaos, laissez l'éducation nationale se démerder. Professeurs rouges, continuez...Signaler Répondre
c'est que des établissements scolaires soient encore ouverts dans les 3 V ; il n'y a pas de lock-out instauré par la loubianka ?Signaler Répondre
pas de vagues , pas d'amalgames , tout va bienSignaler Répondre
la vie 'normale ' quoiSignaler Répondre
et changer de premier ministre ou faire des élections législatives changeraient quoi ?Signaler Répondre
Probablement la faute des nantis de l'ouest lyonnais encore çaSignaler Répondre
Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite??? Tu es un comique toi!!!!! La gauche? Non merci, on est déjà ruiné!!!!!!Signaler Répondre
Demain sortie de GTA6Signaler Répondre
Pour eux ce jeu sera une nouvelle source de culture avec le foot, le rap et les réseaux sociaux...
Jeunesse bas de plafond
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
LFI est un État dans l' État.Signaler Répondre
Branquignols pas finis , mal cuits et bercés trop près du mur .Signaler Répondre
Qu'on renvoie les binationaux dans leur cher pays d'origine et qu'on les déchoie de la nationalitéfrançaise : ça nous fera un peu d'air
taux de réussite du bac 2027 100%Signaler Répondre
Pour la photo , anonymat surement mais profil évident ! pour un être normal le mortier c'est du csable et du ciment mais pour une racaille c'est de la poudre et de l'amidon, à chacun ses référents culturels et moraux .Signaler Répondre
Je suis étonné que cet établissement n'ait pas encore été incendié.Signaler Répondre
Ton vrai pseudo est je gaucheSignaler Répondre
Tout est fait pour semer la pagaille dans le pays et ce vraissemblablement pour perturber voir annuler ou reporter les prochaines élections ; Le calme pourrait-être rétabli très rapidement si le gouvernement le souhaitait et le décidait ! La France recouvrerait un peu de sérénité et de lucidité. Normalement notre gouvernement devrait démissionner mais voilà , tel n'est pas le cas : " Nos dirigeants " font tout ce qu'ils peuvent pour détruire le pays et vont jusqu'à provoquer la Russie tentant de l'amener vers un conflit dans lequel nous aurions beaucoup à perdre !Signaler Répondre
generation zero neurones .... et ils manifestent encore... pourquoi? dormir en cours? le portable autorisé avec tiktok en boucle dessus ? le droit de fumer des joints en cours? insulter et tabasser les profs sans conséquences?Signaler Répondre
Non mais regardez-moi cette engeance de sous-produits de l'éducation nationale : incapables d'aligner trois mots de français sans vomir une faute d'orthographe, ces déchets sur pattes transforment le lycée Marcel Sembat à Vénissieux en stand de foire pyrotechnique ! Tirer des mortiers d'artifice dans un hall bourré d'élèves, il faut vraiment avoir le QI d'une huître avariée et un encéphalogramme plus plat qu'une piste cyclable de Grégory Doucet.Signaler Répondre
Des parasites en carton-pâte qui se prennent pour des caïds de pacotille alors qu'ils n'ont même pas la décence d'inventer autre chose que du vandalisme de bas étage. Pendant que les profs et les proviseurs baissent les yeux, ces sous-doués continuent de vivre sous perfusion d'argent public tout en saccagant tout sur leur passage. Bande de lâches et de branquignols finis, le jour où il faudra assumer un vrai métier sans tasser de la fumée, vous irez chialer au guichet des allocs en appelant maman !
Tirer des mortiers dans les lycées! Mais vous atendez quoi les juges de mes 2, pour prendre des sanctions?Signaler Répondre
Dictionnaire Micro ROBERT 1971.Signaler Répondre
Laxisme: tendance à la conciliation, à la tolérance excessive.
Mes enfants sont dans le privé depuis trois ans et je ne le regrette pas. Assiduité et compétences des profs qui ne comptent pas leurs heures.Signaler Répondre
Meilleure éducation.
Frais peu élevés et pas de propagande gauchiste.
Vous avez aimé Staline, alors vous aimerez Mélenchon.Signaler Répondre
Votez LFI, les mortiers seront remboursés.
C'est fascinant cette capacité à parler d'intelligence sans jamais en montrer le moindre signe.Signaler Répondre
J'espère néanmoins que ce commentaire t'a aidé à te sentir important aujourd'hui.
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C'est pour cela que tu t'es abstenu de répondre et te ridiculiser encore un peu plus. 😂Signaler Répondre
Travaux pratiques physique et chimie 😂Signaler Répondre
Et ça va se passer dans d'autres lycées, c'est une compétition à la co.....ie entre décérébrés...Signaler Répondre
Il est beau ton avenir vu le degré de maturité. Remarque, c'est écologique, un petit pois à la place du cerveau.Signaler Répondre
Pour ma fille pour le collège à la rentrée en 6e on nous a sorti de la mettre à la Duchère 🤣 , bien évidemment qu'elle ira pas, dérogation pour Écully ou Tassin sinon ce sera le privé égalementSignaler Répondre
Oh bichette.....Signaler Répondre
Quand on lit tes commentaires et ton copier-coller, on voit que tu es aussi bon en analyse politique qu'en informatique.Signaler Répondre
Ils ont soif d’apprendre c’est sûrement pour ça.Signaler Répondre
C’est bon on a compris que vous êtes justes des branleurs et que vous voulez rien foutre.
Plus personne vous calcul.
on n’avait pas garanti des fouilles à l’entrée des établissements scolaire? comment se fait il ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Ces jeunes doivent s'exprimer, ils sont l'avenir.
On veut nous faire croire que les revendications des lycéens sont le manque de profs...La vérité est que ces écoliers sont manipulés de plus en plus jeune par LFI et sa milice politique....Signaler Répondre
C'est pourquoi je refuse ma fille aille au lycée pour 2026/2027. On m’a même menacé de me couper d’éventuelles aides sociales que je n’ai pas.Signaler Répondre
Je ne vis absolument pas avec les aides sociales donc 0 euros pour ma part donc je fais ce que je veux ! Je ne suis pas assistée !! Ma fille ira désormais dans le privé !
Tout part des réseaux sociaux ce sont des gosses qui jouent à la guerreSignaler Répondre